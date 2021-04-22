Советскую «Копейку» продают в Германии по цене трёх новых Lada Granta

Автомобиль находится в городке Бандис неподалёку от Лейпцига и продаётся одним из местных дилеров. Утверждается, что всё это время у Lada 1200 был только один владелец, а перед продажей седан тщательно отреставри­ровали, включая покраску днища.

Кузов седана выкрашен в жёлтый цвет, салон, как утверждается, отделан чёрной кожей (искус­ственной или натуральной — не уточняется). На фото­графиях можно заметить не свойственный отече­ственным «Копейкам» этих лет руль и электро­насос омывателя лобового стекла под капотом. Судя по фото, седан действи­тельно находится в прекрасном состоянии.

Выставленный на продажу экземпляр оснащён 60-сильным мотором объёмом 1,2 литра в паре с четырёх­ступенчатой механической коробкой.