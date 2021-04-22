Советскую «Копейку» продают в Германии по цене трёх новых Lada Granta
Дмитрий Елизаров
На онлайн-площадке AutoScout выставлен на продажу седан Lada 2101 1200 — экспортный вариант отечественной «Копейки». Автомобиль, выпущенный в феврале 1979 года, проехал всего 18 500 километров и оценён продавцом в 15 900 евро, или 1,46 миллиона рублей. В России за эти деньги можно купить три седана Lada Granta в базовой комплектации.
Автомобиль находится в городке Бандис неподалёку от Лейпцига и продаётся одним из местных дилеров. Утверждается, что всё это время у Lada 1200 был только один владелец, а перед продажей седан тщательно отреставрировали, включая покраску днища.
Кузов седана выкрашен в жёлтый цвет, салон, как утверждается, отделан чёрной кожей (искусственной или натуральной — не уточняется). На фотографиях можно заметить не свойственный отечественным «Копейкам» этих лет руль и электронасос омывателя лобового стекла под капотом. Судя по фото, седан действительно находится в прекрасном состоянии.
Выставленный на продажу экземпляр оснащён 60-сильным мотором объёмом 1,2 литра в паре с четырёхступенчатой механической коробкой.
Осенью прошлого года очень дорогая «Копейка» выставлялась на продажу и в России. На Авто.ру появилось объявление о «капсуле времени» ВАЗ-21013 выпуска 1982 года с пробегом всего 70 километров. Автомобиль оценили в 1,1 миллиона рублей.