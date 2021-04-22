Во Владикавказе нашли Toyota Camry-универсал в последнем кузове, но японцы таких не делали

Советскую «Копейку» продают в Германии по цене трёх новых Lada Granta

Новости

Дмитрий Елизаров

На онлайн-площадке AutoScout выставлен на продажу седан Lada 2101 1200 — экспортный вариант отечественной «Копейки». Авто­мобиль, выпущенный в феврале 1979 года, проехал всего 18 500 километров и оценён продавцом в 15 900 евро, или 1,46 миллиона рублей. В России за эти деньги можно купить три седана Lada Granta в базовой комплектации.

1/7

  • Автомобиль находится в городке Бандис неподалёку от Лейпцига и продаётся одним из местных дилеров. Утверждается, что всё это время у Lada 1200 был только один владелец, а перед продажей седан тщательно отреставри­ровали, включая покраску днища.

  • Кузов седана выкрашен в жёлтый цвет, салон, как утверждается, отделан чёрной кожей (искус­ственной или натуральной — не уточняется). На фото­графиях можно заметить не свойственный отече­ственным «Копейкам» этих лет руль и электро­насос омывателя лобового стекла под капотом. Судя по фото, седан действи­тельно находится в прекрасном состоянии.

  • Выставленный на продажу экземпляр оснащён 60-сильным мотором объёмом 1,2 литра в паре с четырёх­ступенчатой механической коробкой.

  • Осенью прошлого года очень дорогая «Копейка» выставлялась на продажу и в России. На Авто.ру появилось объявление о «капсуле времени» ВАЗ-21013 выпуска 1982 года с пробегом всего 70 кило­метров. Автомобиль оценили в 1,1 миллиона рублей.

Как вам такая цена за 42-летнюю «классику»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение