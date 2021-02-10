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Батарея на 500 км и разгон до сотни за 3 секунды: что известно о первом электрокаре Kia

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Митя Евстифеев

Kia всё активнее ведёт процесс по переходу от двигателей внутреннего сгорания к электро­моторам. Ключевое место в стратегии электри­фикации автомо­билей корейской марки занимает новая платформа E-GMP от Hyundai Motor Group. Уже в марте 2021 года компания представит первую модель на её основе под кодовым названием CV, передаёт Insideevs.

  • Kia объявила, что грядущая серия электро­мобилей будет иметь приставки в названии от EV1 до EV9. Однако пока неизвестно полное название первой модели CV.

  • По предварительным данным, Kia CV будет иметь запас хода более 500 километров, получит возможность сверх­быстрой зарядки (пополнение запаса хода на 100 километров за 4 минуты). Разгон с 0 до 100 км/ч займёт у модели 3 секунды.

  • Первый электромобиль от Kia будет оснащён технологией HDA2 (Highway Driving Assist Level 2). Начиная с 2023 года электро­мобили Kia обзаведутся Highway Driving Pilot (HDP) — системой автономного управления 3-го уровня.

  • Новую заднеприводную платформу E-GMP группа Hyundai презенто­вала в конце минувшего года. Начиная с 2021 года эта платформа ляжет в основу электрокаров Ioniq 5, Kia CV и многих других моделей: седанов, хэтчбеков и крос­соверов.

  • В числе особенностей платформы — интегриро­ванный блок управления зарядкой ICCU (Integrated Charging Control Unit). Он позволяет не только пополнять запас от внешнего источника, но и применять двунаправ­ленную технологию V2L (vehicle-to-load) для питания других устройств или чужого электро­мобиля (до 3,5 кВт).

  • К 2025 году Hyundai Motor Group намерена выпустить 23 электри­ческие модели и достигнуть уровня произ­водства в миллионы автомо­билей в год. В настоящий момент группа инвестирует в зарядную сеть Ionity и сотрудни­чает с фирмой Nvidia в сфере искус­ственного интеллекта.

Готовы пересесть на электромобиль?

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