Батарея на 500 км и разгон до сотни за 3 секунды: что известно о первом электрокаре Kia
Митя Евстифеев
Kia всё активнее ведёт процесс по переходу от двигателей внутреннего сгорания к электромоторам. Ключевое место в стратегии электрификации автомобилей корейской марки занимает новая платформа
Kia объявила, что грядущая серия электромобилей будет иметь приставки в названии от EV1 до EV9. Однако пока неизвестно полное название первой модели CV.
По предварительным данным, Kia CV будет иметь запас хода более 500 километров, получит возможность сверхбыстрой зарядки (пополнение запаса хода на 100 километров за 4 минуты). Разгон с 0 до
100 км/чзаймёт у модели 3 секунды.
Первый электромобиль от Kia будет оснащён технологией HDA2 (Highway Driving Assist Level 2). Начиная с 2023 года электромобили Kia обзаведутся Highway Driving Pilot (HDP) — системой автономного управления
3-гоуровня.
Новую заднеприводную платформу
E-GMPгруппа Hyundai презентовала в конце минувшего года. Начиная с 2021 года эта платформа ляжет в основу электрокаров Ioniq 5, Kia CV и многих других моделей: седанов, хэтчбеков и кроссоверов.
В числе особенностей платформы — интегрированный блок управления зарядкой ICCU (Integrated Charging Control Unit). Он позволяет не только пополнять запас от внешнего источника, но и применять двунаправленную технологию V2L (vehicle-to-load) для питания других устройств или чужого электромобиля (до 3,5 кВт).
К 2025 году Hyundai Motor Group намерена выпустить 23 электрические модели и достигнуть уровня производства в миллионы автомобилей в год. В настоящий момент группа инвестирует в зарядную сеть Ionity и сотрудничает с фирмой Nvidia в сфере искусственного интеллекта.