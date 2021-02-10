Батарея на 500 км и разгон до сотни за 3 секунды: что известно о первом электрокаре Kia

Kia объявила, что грядущая серия электро­мобилей будет иметь приставки в названии от EV1 до EV9. Однако пока неизвестно полное название первой модели CV.

По предварительным данным, Kia CV будет иметь запас хода более 500 километров, получит возможность сверх­быстрой зарядки (пополнение запаса хода на 100 километров за 4 минуты). Разгон с 0 до 100 км/ч займёт у модели 3 секунды.

Первый электромобиль от Kia будет оснащён технологией HDA2 (Highway Driving Assist Level 2). Начиная с 2023 года электро­мобили Kia обзаведутся Highway Driving Pilot (HDP) — системой автономного управления 3-го уровня.

Новую заднеприводную платформу E-GMP группа Hyundai презенто­вала в конце минувшего года. Начиная с 2021 года эта платформа ляжет в основу электрокаров Ioniq 5, Kia CV и многих других моделей: седанов, хэтчбеков и крос­соверов.

В числе особенностей платформы — интегриро­ванный блок управления зарядкой ICCU (Integrated Charging Control Unit). Он позволяет не только пополнять запас от внешнего источника, но и применять двунаправ­ленную технологию V2L (vehicle-to-load) для питания других устройств или чужого электро­мобиля (до 3,5 кВт).