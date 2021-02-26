Электрокроссовер Ioniq 5 собрал в Корее 25 000 предзаказов за день

Сообщается, что новинка установила рекорд для всех моделей Hyundai и Kia. Предыдущее достижение продер­жалось недолго, с августа прошлого года. Оно было на счету кроссвэна Kia Carnival четвёртого поколения. Его за первые сутки заказали 23 тысячи корейцев.

У себя на родине первенец электриче­ского суббренда пока пред­лагается только в дорогих версиях Exclusive и Prestige стоимостью 50 и 55 тысяч долларов соответ­ственно. В переводе на наши деньги это экви­валентно 3,7–4,1 миллиона рублей. Однако с помощью государ­ственных субсидий цена снижается почти до 30 тысяч долларов.

Ioniq 5 рассекретили 23 февраля. Он вышел слегка длиннее и ниже нынешнего Hyundai Tucson, а по расстоянию между осями превосходит даже Hyundai Palisade. В основе электро­кроссовера лежит специально разработанная платформа E-GMP. Серийную версию Ioniq 5 планируется оснащать одним либо двумя электро­двигателями. Самая мощная силовая установка развивает 306 л.с. и 605 Нм крутящего момента. В зави­симости от мощности и ёмкости батареи разгон до сотни занимает 5,2–8,5 секунды. В салоне — два 12-дюймовых дисплея и проекци­онный экран с дополненной реальностью.