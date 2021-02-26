Электрокроссовер Ioniq 5 собрал в Корее 25 000 предзаказов за день
Кирилл Малышев
За первые сутки приёма предварительных заказов на электрокроссовер Ioniq 5 в Южной Корее компания Hyundai собрала 25 тысяч заявок. Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу марки, изначально целью были 26,5 тысячи машин на весь 2021 год.
Сообщается, что новинка установила рекорд для всех моделей Hyundai и Kia. Предыдущее достижение продержалось недолго, с августа прошлого года. Оно было на счету кроссвэна Kia Carnival четвёртого поколения. Его за первые сутки заказали 23 тысячи корейцев.
У себя на родине первенец электрического суббренда пока предлагается только в дорогих версиях Exclusive и Prestige стоимостью 50 и 55 тысяч долларов соответственно. В переводе на наши деньги это эквивалентно 3,7–4,1 миллиона рублей. Однако с помощью государственных субсидий цена снижается почти до 30 тысяч долларов.
Ioniq 5 рассекретили 23 февраля. Он вышел слегка длиннее и ниже нынешнего Hyundai Tucson, а по расстоянию между осями превосходит даже Hyundai Palisade. В основе электрокроссовера лежит специально разработанная платформа
E-GMP.Серийную версию Ioniq 5 планируется оснащать одним либо двумя электродвигателями. Самая мощная силовая установка развивает 306 л.с. и 605 Нм крутящего момента. В зависимости от мощности и ёмкости батареи разгон до сотни занимает 5,2–8,5 секунды. В салоне — два 12-дюймовых дисплея и проекционный экран с дополненной реальностью.
Электромобили концерна Hyundai под брендом Ioniq прибудут в Россию в 2021 году, заявляли в представительстве. Компания обдумывает, стоит ли продавать их традиционным способом. Скорее всего, они появятся в сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility с арендой на срок до года.