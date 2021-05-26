Электрокар Ioniq 5 задержится с приездом в Россию на год, и его нельзя будет купить

Машины первоначально не поступят в обычную продажу. Распро­странять их станут по подписке. Ioniq 5 можно будет взять в аренду на срок до года, оплачивая пользо­вание ежемесячно. Клиенту придётся платить только за зарядку и парковку.

К нам повезут версии только с полным приводом и, соответ­ственно, с двумя электро­моторами. Базовый вариант у «пятёрки» задне­приводный, мощностью 170 л.с. Россиянам предложат исполнения отдачей 235 и 306 л.с. У них батареи на 58 и 72 кВт⋅ч соответ­ственно, а разгон до сотни занимает 6,1 и 5,2 секунды. Запас хода — до 480 километров.

Алексей Калицев также выразил надежду, что российские власти откажутся от идеи возврата со следующего года 15-процентной ввозной пошлины на электро­мобили. Без неё в России появится шанс на популяри­зацию «зелёных» моделей, а их удорожание только снизит спрос. Автоконцерны — члены АЕБ — подготовили соответ­ствующее обращение.