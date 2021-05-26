Электрокар Ioniq 5 задержится с приездом в Россию на год, и его нельзя будет купить
Кирилл Малышев
В рамках пресс-конференции по сетевым автомобильным сервисам управляющий директор Hyundai в России Алексей Калицев уточнил сроки выхода в России электромобиля Ioniq 5. Как передаёт Insideevs, модель появится в 2022 году. Изначально сообщалось, что это случится уже в
Машины первоначально не поступят в обычную продажу. Распространять их станут по подписке. Ioniq 5 можно будет взять в аренду на срок до года, оплачивая пользование ежемесячно. Клиенту придётся платить только за зарядку и парковку.
К нам повезут версии только с полным приводом и, соответственно, с двумя электромоторами. Базовый вариант у «пятёрки» заднеприводный, мощностью 170 л.с. Россиянам предложат исполнения отдачей 235 и 306 л.с. У них батареи на 58 и 72 кВт⋅ч соответственно, а разгон до сотни занимает 6,1 и 5,2 секунды. Запас хода — до 480 километров.
Алексей Калицев также выразил надежду, что российские власти откажутся от идеи возврата со следующего года 15-процентной ввозной пошлины на электромобили. Без неё в России появится шанс на популяризацию «зелёных» моделей, а их удорожание только снизит спрос. Автоконцерны — члены АЕБ — подготовили соответствующее обращение.
Согласно информации Mashable, Ioniq 5 может работать передвижной электростанцией. На кузове и в салоне предусмотрены розетки, через которые машина сможет поделиться запасённой в батарее энергией с бытовыми приборами, электроинструментом или, например, с кемпинговым оборудованием. Через специальный разъём можно будет даже подзарядить другой электрокар.