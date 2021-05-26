ГИБДД рассказала, сколько водителей с телефонами за рулём оштрафовали камеры

Электрокар Ioniq 5 задержится с приездом в Россию на год, и его нельзя будет купить

Новости

Кирилл Малышев

В рамках пресс-конференции по сетевым автомобильным сервисам управляющий директор Hyundai в России Алексей Калицев уточнил сроки выхода в России электро­мобиля Ioniq 5. Как передаёт Insideevs, модель появится в 2022 году. Изначально сообщалось, что это случится уже в 2021-м. Что заставило пере­смотреть планы, неизвестно.

1/15

  • Машины первоначально не поступят в обычную продажу. Распро­странять их станут по подписке. Ioniq 5 можно будет взять в аренду на срок до года, оплачивая пользо­вание ежемесячно. Клиенту придётся платить только за зарядку и парковку.

  • К нам повезут версии только с полным приводом и, соответ­ственно, с двумя электро­моторами. Базовый вариант у «пятёрки» задне­приводный, мощностью 170 л.с. Россиянам предложат исполнения отдачей 235 и 306 л.с. У них батареи на 58 и 72 кВт⋅ч соответ­ственно, а разгон до сотни занимает 6,1 и 5,2 секунды. Запас хода — до 480 километров.

  • Алексей Калицев также выразил надежду, что российские власти откажутся от идеи возврата со следующего года 15-процентной ввозной пошлины на электро­мобили. Без неё в России появится шанс на популяри­зацию «зелёных» моделей, а их удорожание только снизит спрос. Автоконцерны — члены АЕБ — подготовили соответ­ствующее обращение.

  • Согласно информации Mashable, Ioniq 5 может работать передвижной электро­станцией. На кузове и в салоне преду­смотрены розетки, через которые машина сможет поделиться запасённой в батарее энергией с бытовыми приборами, электро­инструментом или, например, с кемпинговым оборудова­нием. Через специальный разъём можно будет даже подзарядить другой электрокар.

Взяли бы себе Ioniq 5?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение