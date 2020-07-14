В России появилась первая водородная заправка

Первую в России водородную заправку, работающую пока в тестовом режиме, уже посетил един­ствен­ный в стране владелец серийного авто­мобиля на водородных топливных элементах — бизнес­мен из Красно­ярска Владимир Седов. Свою Toyota Mirai автомо­билист до сих пор заправлял посред­ством перекачи­вания водорода из баллона в бак под высоким давлением, рассказал на своей странице ВКонтакте предста­витель админи­страции Черноголовки.

На экспериментальной подмосковной АЗС на заправку Mirai ушло около пяти минут. Правда, полностью заправить бак не удалось: для этой цели требуется давление в 700 атмосфер, а первая россий­ская водородная заправка выдаёт пока только 500.

Запас хода Toyota Mirai на двух баках (объёмом 60 и 62,4 литра) достигает 650 километров. По подсчётам её российского владельца, на пробег в 100 километров он тратит порядка 250 рублей. Под капотом у Mirai стоит 154-сильный (113 кВт) электро­двигатель, энергию для которого вырабаты­вают топливные ячейки. До 100 км/ч Mirai разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 178 км/ч.