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В России появилась первая водородная заправка

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Наталья Насонова

В городе Черноголовка Московской области заработала первая в России водородная запра­вочная станция для авто­мобилей. Её создали энтузиасты из Института проблем химической физики РАН. Станция предназ­начена для заправки водородом экспери­ментальных авто­мобилей Центра и пока способна обслужить всего шесть машин за день, а находится она примерно в 70 километрах от столицы.

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  • Первую в России водородную заправку, работающую пока в тестовом режиме, уже посетил един­ствен­ный в стране владелец серийного авто­мобиля на водородных топливных элементах — бизнес­мен из Красно­ярска Владимир Седов. Свою Toyota Mirai автомо­билист до сих пор заправлял посред­ством перекачи­вания водорода из баллона в бак под высоким давлением, рассказал на своей странице ВКонтакте предста­витель админи­страции Черноголовки.

  • На экспериментальной подмосковной АЗС на заправку Mirai ушло около пяти минут. Правда, полностью заправить бак не удалось: для этой цели требуется давление в 700 атмосфер, а первая россий­ская водородная заправка выдаёт пока только 500.

  • Запас хода Toyota Mirai на двух баках (объёмом 60 и 62,4 литра) достигает 650 километров. По подсчётам её российского владельца, на пробег в 100 километров он тратит порядка 250 рублей. Под капотом у Mirai стоит 154-сильный (113 кВт) электро­двигатель, энергию для которого вырабаты­вают топливные ячейки. До 100 км/ч Mirai разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 178 км/ч.

  • Водородомобиль Toyota был куплен Владимиром через посред­ников в США и Москве, и обошёлся ему в 7 миллионов рублей.

Первая водородная АСЗ в РФ – это прорыв?

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