В России появилась первая водородная заправка
Наталья Насонова
В городе Черноголовка Московской области заработала первая в России водородная заправочная станция для автомобилей. Её создали энтузиасты из Института проблем химической физики РАН. Станция предназначена для заправки водородом экспериментальных автомобилей Центра и пока способна обслужить всего шесть машин за день, а находится она примерно в 70 километрах от столицы.
Первую в России водородную заправку, работающую пока в тестовом режиме, уже посетил единственный в стране владелец серийного автомобиля на водородных топливных элементах — бизнесмен из Красноярска Владимир Седов. Свою Toyota Mirai автомобилист до сих пор заправлял посредством перекачивания водорода из баллона в бак под высоким давлением, рассказал на своей странице ВКонтакте представитель администрации Черноголовки.
На экспериментальной подмосковной АЗС на заправку Mirai ушло около пяти минут. Правда, полностью заправить бак не удалось: для этой цели требуется давление в 700 атмосфер, а первая российская водородная заправка выдаёт пока только 500.
Запас хода Toyota Mirai на двух баках (объёмом 60 и 62,4 литра) достигает 650 километров. По подсчётам её российского владельца, на пробег в 100 километров он тратит порядка 250 рублей. Под капотом у Mirai стоит 154-сильный (113 кВт) электродвигатель, энергию для которого вырабатывают топливные ячейки. До
100 км/чMirai разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на 178 км/ч.
Водородомобиль Toyota был куплен Владимиром через посредников в США и Москве, и обошёлся ему в 7 миллионов рублей.