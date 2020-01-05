Корейская марка Genesis показала конкурента BMW X5
Александр Мирошкин
Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, опубликовал фотографии своего первого серийного кроссовера, который получил название GV80. Модель поборется за покупателей с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Дизайн модели выполнен в стилистике флагманского седана G90: кроссовер укомплектовали двухъярусной оптикой и пятиугольной радиаторной решёткой. Разработкой внешнего вида вседорожника занимались несколько студий Genesis, расположенных в Южной Корее, Германии и США.
Технические характеристики и габариты GV80 корейцы держат в секрете. Известно лишь, что новинку построили на заднеприводной платформе, использовавшейся и для других моделей марки. Подключаемый полный привод — опция.
Отличительной чертой интерьера Genesis GV80 является полностью сенсорный блок управления климат-контролем. Кроссовер также получит большой экран мультимедийной системы, цифровую приборную панель, двухспицевый руль, круглый селектор коробки передач, а в отделке салона будут использованы кожа и дерево.
Стандартная версия Genesis GV80 станет пятиместной. За доплату модель снабдят третьим рядом кресел.
Как сообщалось ранее, продажи первого кроссовера Genesis начнутся в 2020 году. Модель укомплектуют дизельным двигателем 3.0 мощностью 278 лошадиных сил, а также парой бензиновых турбомоторов 2.5 и 3.5, отдача которых составит 280 и 380 сил соответственно. Все агрегаты будут работать вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.