Корейская марка Genesis показала конкурента BMW X5

Дизайн модели выполнен в стилистике флагманского седана G90: кроссовер укомп­лектовали двухъярусной оптикой и пяти­угольной радиаторной решёткой. Разработкой внешнего вида все­дорожника занимались несколько студий Genesis, распо­ложенных в Южной Корее, Германии и США.

Технические характеристики и габариты GV80 корейцы держат в секрете. Известно лишь, что новинку построили на задне­приводной плат­форме, использовав­шейся и для других моделей марки. Подключаемый полный привод — опция.

Отличительной чертой интерьера Genesis GV80 является полностью сенсорный блок управ­ления климат-контролем. Кроссовер также получит большой экран мульти­медийной системы, цифровую приборную панель, двух­спицевый руль, круглый селектор коробки передач, а в отделке салона будут использо­ваны кожа и дерево.

Стандартная версия Genesis GV80 станет пяти­местной. За доплату модель снабдят третьим рядом кресел.