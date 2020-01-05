Экс-глава Renault-Nissan сбежал из-под домашнего ареста и покинул Японию

Корейская марка Genesis показала конкурента BMW X5

Новости

Александр Мирошкин

Корейский премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, опублико­вал фото­графии своего первого серийного кроссовера, который получил название GV80. Модель поборется за покупателей с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

1/4

  • Дизайн модели выполнен в стилистике флагманского седана G90: кроссовер укомп­лектовали двухъярусной оптикой и пяти­угольной радиаторной решёткой. Разработкой внешнего вида все­дорожника занимались несколько студий Genesis, распо­ложенных в Южной Корее, Германии и США.

  • Технические характеристики и габариты GV80 корейцы держат в секрете. Известно лишь, что новинку построили на задне­приводной плат­форме, использовав­шейся и для других моделей марки. Подключаемый полный привод — опция.

  • Отличительной чертой интерьера Genesis GV80 является полностью сенсорный блок управ­ления климат-контролем. Кроссовер также получит большой экран мульти­медийной системы, цифровую приборную панель, двух­спицевый руль, круглый селектор коробки передач, а в отделке салона будут использо­ваны кожа и дерево.

  • Стандартная версия Genesis GV80 станет пяти­местной. За доплату модель снабдят третьим рядом кресел.

  • Как сообщалось ранее, продажи первого кроссовера Genesis начнутся в 2020 году. Модель укомплектуют дизельным двигате­лем 3.0 мощностью 278 лошадиных сил, а также парой бензиновых турбо­моторов 2.5 и 3.5, отдача которых составит 280 и 380 сил соответ­ственно. Все агрегаты будут работать вместе с восьми­ступенчатой роботизи­рованной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Сможет Genesis GV80 побороться с X5 и GLE?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение