В Китае на публичные дороги впервые запустили беспилотники без водителей
Кирилл Малышев
В китайском городе Шэньчжэнь на дороги выйдут беспилотные автомобили, которые никто не будет контролировать. Как передаёт Techcrunch, в них не будет ни оператора на водительском месте, ни дистанционного контролёра. Разрешение на такой эксперимент получил стартап AutoX.
На первом этапе AutoX запустит сразу 25 автомобилей. Будущие «роботакси» пассажиров пока возить не будут — это только очередной этап тестирования, приближающий момент начала полноценной работы. А вообще это первый в Китае и мире случай, когда беспилотники лишены надзора на дорогах общего пользования.
Разработчик уверяет, что всё безопасно. Интеллекта управляющего блока XCU, по словам представителей AutoX, хватит для обработки самых сложных дорожных сценариев. А их Китай может поставить в избытке: культура вождения в стране пока не на высоте. Кроме того, Шэньчжэнь является одним из самых густонаселённых городов Поднебесной (в нём проживает около 15 млн человек).
Минувшим летом российский Яндекс начал тестировать беспилотники собственной разработки в США. В качестве полигона выбран университетский город Энн-Арбор в Мичигане. Местные законы разрешают испытания без человека за рулём. Также автопилот Яндекса отрабатывает навыки в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Тель-Авиве.