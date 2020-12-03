В Китае на публичные дороги впервые запустили беспилотники без водителей

На первом этапе AutoX запустит сразу 25 авто­мобилей. Будущие «роботакси» пассажиров пока возить не будут — это только очередной этап тестиро­вания, приближающий момент начала полноценной работы. А вообще это первый в Китае и мире случай, когда беспи­лотники лишены надзора на дорогах общего пользования.

Разработчик уверяет, что всё безопасно. Интеллекта управля­ющего блока XCU, по словам представи­телей AutoX, хватит для обработки самых сложных дорожных сценариев. А их Китай может поставить в избытке: культура вождения в стране пока не на высоте. Кроме того, Шэньчжэнь является одним из самых густо­населённых городов Поднебесной (в нём проживает около 15 млн человек).