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В Китае на публичные дороги впервые запустили беспилотники без водителей

Новости

Кирилл Малышев

В китайском городе Шэньчжэнь на дороги выйдут беспилотные авто­мобили, которые никто не будет контроли­ровать. Как передаёт Techcrunch, в них не будет ни оператора на водитель­ском месте, ни дистанци­онного контролёра. Разрешение на такой экспери­мент получил стартап AutoX.

  • На первом этапе AutoX запустит сразу 25 авто­мобилей. Будущие «роботакси» пассажиров пока возить не будут — это только очередной этап тестиро­вания, приближающий момент начала полноценной работы. А вообще это первый в Китае и мире случай, когда беспи­лотники лишены надзора на дорогах общего пользования.

  • Разработчик уверяет, что всё безопасно. Интеллекта управля­ющего блока XCU, по словам представи­телей AutoX, хватит для обработки самых сложных дорожных сценариев. А их Китай может поставить в избытке: культура вождения в стране пока не на высоте. Кроме того, Шэньчжэнь является одним из самых густо­населённых городов Поднебесной (в нём проживает около 15 млн человек).

  • Минувшим летом российский Яндекс начал тестировать беспилотники собственной разработки в США. В качестве полигона выбран универ­ситет­ский город Энн-Арбор в Мичигане. Местные законы разрешают испытания без человека за рулём. Также автопилот Яндекса отрабаты­вает навыки в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Тель-Авиве.

А вы доверяете автопилоту?

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