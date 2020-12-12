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На продажу выставлен самый первый в истории Pontiac Firebird

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Дмитрий Елизаров

В начале января на аукционе Mecum будет продан кабриолет Pontiac Firebird с серийным номером 001 — первый когда-либо собранный экземпляр культового масл-кара. Этот экземпляр был найден полузаброшенным в гараже, отреставрирован и впоследствии стал героем популярного телешоу. Цена уникального экземпляра не называется.

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  • Автомобиль был выпущен в 1967 году, но на долгое время пропал из виду. Обнаружили редчайший Firebird только в 2014-м: ведущий передачи Fast N 'Loud на канале Discovery Ричард Роулингс выяснил, что машина принадлежит экс-баскет­болисту НБА Чаку Алексинасу. Роулингс выкупил авто­мобиль, а компания Gas Monkey Garage отреставрировала его, причём весь процесс показали по телевизору. Аукционисты уточняют, что уровень реставрации Firebird позволяет ему участвовать в конкурсах раритетов.

  • Кабриолет с красным кузовом, чёрным мягким верхом и красным же салоном оснащён оригинальным восьмицилиндровым мотором L30 326 объёмом 5,3 литра с карбюратором Rochester, развивающим 250 л.с. и двухступенчатым «автоматом». Пробег автомобиля — 80 389 миль или чуть менее 130 тысяч километров. В заводскую комплектацию включены круиз-контроль, кнопочный радио­приёмник, а также усилитель руля.

  • Покупателю передадут все подтверждающие статус уникального экземпляра документы.

  • Весной нынешнего года в США продавали ещё один уникальный Pontiac: дилер марки Kia в Коннектикуте выставил на продажу первый прототип купе Banshee, которое так и не пошло в серию. Машину 1964 года оценили в 750 тысяч долларов, и, судя по тому, что сейчас объявление о продаже удалено с сайта дилера, новый владелец для купе всё-таки нашёлся.

Случалось находить где-нибудь что-то уникальное?

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