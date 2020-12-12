На продажу выставлен самый первый в истории Pontiac Firebird
Дмитрий Елизаров
В начале января на аукционе Mecum будет продан кабриолет Pontiac Firebird с серийным номером 001 — первый когда-либо собранный экземпляр культового масл-кара. Этот экземпляр был найден полузаброшенным в гараже, отреставрирован и впоследствии стал героем популярного телешоу. Цена уникального экземпляра не называется.
Автомобиль был выпущен в 1967 году, но на долгое время пропал из виду. Обнаружили редчайший Firebird только в
2014-м:ведущий передачи Fast N 'Loud на канале Discovery Ричард Роулингс выяснил, что машина принадлежит экс-баскетболисту НБА Чаку Алексинасу. Роулингс выкупил автомобиль, а компания Gas Monkey Garage отреставрировала его, причём весь процесс показали по телевизору. Аукционисты уточняют, что уровень реставрации Firebird позволяет ему участвовать в конкурсах раритетов.
Кабриолет с красным кузовом, чёрным мягким верхом и красным же салоном оснащён оригинальным восьмицилиндровым мотором L30 326 объёмом 5,3 литра с карбюратором Rochester, развивающим 250 л.с. и двухступенчатым «автоматом». Пробег автомобиля — 80 389 миль или чуть менее 130 тысяч километров. В заводскую комплектацию включены круиз-контроль, кнопочный радиоприёмник, а также усилитель руля.
Покупателю передадут все подтверждающие статус уникального экземпляра документы.
Весной нынешнего года в США продавали ещё один уникальный Pontiac: дилер марки Kia в Коннектикуте выставил на продажу первый прототип купе Banshee, которое так и не пошло в серию. Машину 1964 года оценили в 750 тысяч долларов, и, судя по тому, что сейчас объявление о продаже удалено с сайта дилера, новый владелец для купе всё-таки нашёлся.