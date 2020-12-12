На продажу выставлен самый первый в истории Pontiac Firebird

Автомобиль был выпущен в 1967 году, но на долгое время пропал из виду. Обнаружили редчайший Firebird только в 2014-м: ведущий передачи Fast N 'Loud на канале Discovery Ричард Роулингс выяснил, что машина принадлежит экс-баскет­болисту НБА Чаку Алексинасу. Роулингс выкупил авто­мобиль, а компания Gas Monkey Garage отреставрировала его, причём весь процесс показали по телевизору. Аукционисты уточняют, что уровень реставрации Firebird позволяет ему участвовать в конкурсах раритетов.

Кабриолет с красным кузовом, чёрным мягким верхом и красным же салоном оснащён оригинальным восьмицилиндровым мотором L30 326 объёмом 5,3 литра с карбюратором Rochester, развивающим 250 л.с. и двухступенчатым «автоматом». Пробег автомобиля — 80 389 миль или чуть менее 130 тысяч километров. В заводскую комплектацию включены круиз-контроль, кнопочный радио­приёмник, а также усилитель руля.

Покупателю передадут все подтверждающие статус уникального экземпляра документы.