Первый штраф: истории пользователей Авто.ру
Константин Новацкий
Рано или поздно это случается. Что-то идёт не так, и вам прилетает нагоняй от ГИБДД: предупреждение, денежный штраф или кое-что посерьёзней. Как правило, в памяти остаётся то самое злосчастное первое наказание. Каким оно было и как именно вы его получили? Мы спросили пользователей Авто.ру, а они поделились своими историями. Лучшие — публикуем.
Мы стараемся сохранять авторские тексты, внося в них лишь самые необходимые правки.
За правами — на машине
Первый штраф и отправку машины на арест-площадку получил, когда приехал на Toyota Crown в ГАИ сдавать экзамен на в/у. И не сдал. На обратном пути прихватили).
Спешка
Первый штраф получила за превышение скорости на Kia Rio 2010 г. Опаздывала на зачёт, ограничение 60, а я ехала 112.
Привет камере
Это была моя третья машина с периода 12–15 года, «пятёрка» 1985 года, отдали родители, т.к. купили себе новую. На ней — ни одного штрафа. Потом дядька отдал Golf 2 1987 года. Сказал, починишь и катайся на здоровье. Не сделал ни одного штрафа, и потом настал День Х. Я купил в 15 году «Астру» H купе (на которой я до сих пор и передвигаюсь), и как-то раз в Старой Купавне, зная про камеру, двигался из Москвы по левой полосе, соблюдая скоростной режим. И вдруг кто-то поморгал, чтобы я уступил, пришлось притопить, забыв про камеру, в итоге —
Поймай меня
На второй день обладания водительским удостоверением ехал через пост и сделал вид, что не заметил, как сотрудник лёгким движением руки махнул в мою сторону. Завязалась погоня, где мы со скоростью
Перепутали
Год не скажу, но думаю, 95-й. Под знак «40» навалил
Вышел на дорогу
Оштрафовали за ходьбу по проезжей части. Была (может, и есть) улица в г. Горячий ключ, где проезжая часть примыкает прямо к забору частных домов, и, выходя из калитки, ты находишься уже на проезжей части. И вот там частенько стояли гайцы:)
«Кирпич»
На папиной машине решила заехать под кирпич, чтобы развернуться (потому что задом побоялась выезжать на проезжую часть). На капот почти запрыгнул доблестный сотрудник (поджидали меня в заглушенной тачке), заставили проехать под кирпич дальше (больше 30 метров). В итоге лишили прав и скрутили папулины «блатные номера», потому что ТО был от другой тачки. Запомнила на всю жизнь.
Ещё «кирпич»
Первый мой штраф — это въезд под кирпич в 2011 году. Решил свернуть в ларёк за пирожками, не заметив знак! Попался нормальный гаец, выписал мне штраф, что я бабушку не пропустил на пешеходном переходе, понял, что я новичок в мире вождения!) Спасибо ему, есть понимающие люди во всех профессиях!
Не туда
В моё время баллы были. На подъезде к Васильевскому спуску стакан стоял гаишный. Поехал против шерсти, хотя и знал, что нарушаю. Влепил он мне сразу 5, а можно было за год набрать максимум 15. Слава богу, пронесло.
Не отсюда
Заехал под 3.2 «Движение запрещено», пролетел на туристическую площадь, знака не видел. Смотрю, экипаж стоит. Ну, думаю, ладно — стоит и стоит. Оп — тормозят: я такой-то такой-то, вы знак видели? Я отвечаю: нет, какой знак? «Движение запрещено». Говорю, нет, реально не видел. Ну, давай документы. Выхожу из машины, инспектор: дак ты не местный! Я говорю, нет, недавно тут живу. Он: ну что же ты так, надо внимательнее быть. Я отвечаю, да просто пока не освоился, дорог толком не знаю. Он с улыбкой отпустил с предупреждением, штрафовать не стал, говорит, будь внимательнее) И среди них есть люди.
Гонки с ОМОНом
Не помню уж точно, 96-й год. Но тогда гайцов было на дорогах в пять раз больше, чем при короне. Всякие по жизни спецоперации из-за Чечни и бандитов. Постоянно ОМОН стоял на дорогах. Ну, самое первое — это, когда ещё прав не было, я оказался в обезьяннике за угон «буханки». Вот что делает с малолетками литр самогона. Пока провода соединяли, предохранители пережгли) Ну нас ОМОН ночью и прихватил без ближнего. Погоня была недолгой, мы, оказывается, на пониженной топили. Потом врассыпную, но приняли... Да мы и сами &!@#% (испугались), когда затворы «калашей» услышали. Через три дня домой отпустили как малолетку и в первый раз. Хозяева «батона» нас простили.
Включите свет!
Мой первый штраф был за езду с габаритами, размер не помню, рублей 100, наверное. Было это задолго до введения обязаловки включать ближний свет фар, а о ДХО автопром тогда ещё и не задумывался.
Выключите свет!
В первый день с правами 2 штрафа: первый — за отсутствие техосмотра, а второй — за езду в городе с дальним светом( Прямо на ГАИшников.
Права? Какие права?
Первый штраф получил в 16 лет за управление т/с без водительского удостоверения. Права получил только через год. И понеслось, я их вообще три года не видел, лежали в ГАИ. В те времена за нарушения права забирали и выдавали временное разрешение. Вот с этим разрешением и ездил.
И ещё...
Было лето 1991 года. На новенькой ВАЗ-21063, купленной, как в то время часто случалось, вскладчину с родителями, после одной из родственных посиделок поехали кататься. В правах категория «С», но ради торжественного случая усидеть без руля не смог, сел-поехал. На Ильинском шоссе в районе Гольёво нас останавливает наряд ГАИ. И душевные попались. После нравоучений, обещаний больше так не делать и некоторой мзды отпустили с миром, да ещё сопроводили по своим каналам до дома (чтобы больше никто не беспокоил). В заключение скажу, что такие ГАИШНИКИ не перевелись даже в наше время. Ни гвоздя, ни жезла! И удачи на дорогах.
И снова...
Первый раз оштрафовали, когда ехала на Opel Omega 1995 года выпуска (ведро ещё то) без прав. Ну, а дальше сами думайте, сколько с меня взяли)
Ремень? Какой ремень?
За непристёгнутый ремень, причём он был пристёгнут. Просто у$%д ДПСник. Писал жалобу в его отдел. Штраф не сняли с формулировкой: нет причин не доверять сотруднику ДПС.
Ремни, которых нет
Была старая Дэу Эсперо, и почему-то задние ремни безопасности отрезаны под корень, видимо, после ДТП (сразу не обратил внимания при покупке). Короче, штрафовали через раз, когда просили открыть заднюю дверь. Иногда, правда, спрашивали — типа что, ремни не предусмотрены изготовителем? И отпускали)
Два лишения подряд
Через три дня после получения прав поехали с другом и пивом на мотоцикле на котлован (водоём) обмывать. 12 месяцев лишения. Через 9 месяцев поехал в ГАИ (на машине) писать ходатайство, мол, на работу устроился, права нужны, припарковался под окном начальника. Ещё 12 месяцев лишения.
Дорогая парковка
За уже почти четыре года пришёл один штраф на 5000 руб за парковку. Ездил в Москву, припарковался на платной парковке, попытался оплатить через приложение — не получается, какой-то сбой. Оплатил через навигатор — деньги вернулись. Ну, думаю, может, парковка сегодня бесплатная. Потом переехал на другую, там через приложение тоже сбой оплаты. И вот на второй меня и сфоткали. Обидно, так как я всегда её оплачиваю и почти не нарушаю.
Нарушение на выбор
Помню, ехали с друзьями, 6 человек в «Волге», высадили одного и через 20 метров выскакивает из кустов гаишник как из анекдота. В итоге говорит: выбирай — или за перевес, или за ремень. Я ему отвечаю: тащи весы, будем взвешиваться, а по ремню у меня 4 свидетеля, что пристёгнут был... Тогда засранец резко спрашивает: «Что это за разметка?» Поворачиваю голову, там «Стоянка запрещена», и он мне также резко: «Остановка запрещена!» и начинает писать на 100 рублей штраф. Мне его даже жалко стало, хотя за рулём сам 3-й месяц был)
Как будем решать?
Год вроде 12-й был, ехал я на работу. На выезде с переезда ст. Фрязево (что возле г. Электросталь), при выезде на Носовиху есть стоп-линия, и я ОСТАНОВИЛСЯ, после чего продолжил движение. А за развилкой стояли «кормились» знаменитые щипачи из 5-го батальона. Вот они-то и тормознули меня. После чего был долгий диалог на тему, что я и без света, и не пристёгнут, и проехал стоп-линию. Разводить пытались как могли. Чуть ли не прямо попрошайничали лишний пятачок. Но я сказал, что денег нет. Нарушения не было. Те посовещались, потом пригласили в авто, там поделали мозг полчаса (я им сказал, мол, тороплюсь, на работу надо). Потом пролетела фура (реально не тормозя), один колобок удалился в темпе вальса, второй в предвкушении наживы от дальнобоя всё же выписал мне стоп-линию и со словами «Берёшь или продолжим искать нарушения?!» протянул листок. Естественно, чтобы не терять и без того потерянное, подписался под стоп-линию (тогда было 500 рэ) и пошёл. Подойдя к авто, заметил, что спущено колесо, а насоса не было. У этих тоже, типа, нет. Подождал, пока они подоят «фуриста», взял у него насос. Подкачал и поехал.
Пит-стоп
95-й год, дедушкин Москвич-2140, слабо держал ручник. Просто остановил наряд (не ГАИ, тогда на это имел право любой милиционер) в переулке. Техосмотр на дороге с помощью сапога и какой-то матери в то время тоже был обычным делом. Проверили ручник, поставив его на третий щелчок и толкнув плечом... Малого продвижения авто вперёд было достаточно. Плати! Небольшая мзда, и всё. Нормальный штраф с отбором прав, группой разбора, квитанцией об оплате и действительно за дело получил спустя 10 лет.
«Нейтраль» и нервы
На улице 14-й год. Suzuki Vitara 2.0 v6,1995 г.в. Бамперов нет, номера под стёклами, передачи включаются через раз. За рулём пару месяцев (может, меньше). Перекрёсток: слева на обочине два экипажа, на разделительной — свирепый Капитан. Передо мной два авто, дальше — светофор. Горит красный, подъезжаю ближе, скидываю на нейтраль, качусь. Неожиданно загорается зелёный — иии, передача не втыкается, капитан на меня — я на капитана! — иии — машина медленно выкатывается на перекресток, иии — я неистово палкой перемешиваю трансмиссионку, тщетно пытаясь найти заветное положение — иии! — наконец-то нужная передача вставлена, перегазовка, старый v6 предательски рычит прямо перед инспектором, иии я, окончательно испугавшись, проезжаю перекрёсток. Через километр меня, конечно же, догнал инспектор с мигалками, на Мерседесе C350 с белым кожаным салоном (я его на всю жизнь запомнил), догнал тот самый Капитан. Меня продули, выписали МАКСИМАЛЬНЫЙ штраф за номера в неположенном месте, иии — забрали права! А ведь это был мой первый инспектор). Ездил я потом за правами из Подмосковья в Москву на группу разбора. Потом узнал, что это были карательные меры в связи со страшной аварией в Москве днём ранее. Нагнули все ГАИ, а они в свою очередь нагнули меня, просто так совпало) Надо ли говорить, что дальше я был примером поведения за рулём?
«Форсаж» 14+
Свой первый штраф я получил в 14 лет. Батя загремел на этап, я взял его ключи, завёл тачку и неплохо катался по райончику. И так шли недели, потом я решил немного раздвинуть границы и поехал в соседний район по делам) Двор, в который мне нужно было повернуть, лежал через разворот по кольцу. Но это для людей, у которых много времени, и поэтому я повернул через 2 сплошные, а там сразу инспекторы. В общем, тормозят, а я газ в пол, они за мной. Я стал догадываться, что по дворам я далеко не уйду, а по прямой пробовать не хотелось. В общем, остановился. Я сказал, что прав у меня нет, лет мне мало, положение дерьмо, тачку никто со штрафстоянки так просто сейчас не заберёт. И, как в российском фильме, предложил оплатить штраф на месте, благо, в тот день деньги были, я сдал квартиру, в которой мы не жили. Ну, и по сценарию того российского фильма положил штраф в выемку между ручником. Заверил, что ездить не буду (это оказалось неправдой). А легальный штраф я получил банально, уже с правами, за ремень. Официально за рулём 9 лет. По своей вине в ДТП не был. Да и вообще с того времени подтянулся умом)
Кто последний в ГАИ?
Мой первый штраф был на мотоцикле, дело было в 2012 году. Поворачивал во двор на маленькой скорости (байк был в наклоне), и тут откуда ни возьмись семья с коляской, в которой — ребёнок. Я в тормоза и уклоняться, по счастливой случайности никого не зацепил. Семья пошла к посту ГАИ, я их опередил и рассказал, что и как было. Выписали штраф 100 рублей за пешехода. Выходя, на лестнице «столкнулся» с рассерженным главой семейства, показал протокол, извинился и уехал.