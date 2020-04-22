Первый штраф: истории пользователей Авто.ру

«Форсаж» 14+

Свой первый штраф я получил в 14 лет. Батя загремел на этап, я взял его ключи, завёл тачку и неплохо катался по райончику. И так шли недели, потом я решил немного раздвинуть границы и поехал в соседний район по делам) Двор, в который мне нужно было повернуть, лежал через разворот по кольцу. Но это для людей, у которых много времени, и поэтому я повернул через 2 сплошные, а там сразу инспекторы. В общем, тормозят, а я газ в пол, они за мной. Я стал догадываться, что по дворам я далеко не уйду, а по прямой пробовать не хотелось. В общем, остановился. Я сказал, что прав у меня нет, лет мне мало, положение дерьмо, тачку никто со штрафстоянки так просто сейчас не заберёт. И, как в российском фильме, предложил оплатить штраф на месте, благо, в тот день деньги были, я сдал квартиру, в которой мы не жили. Ну, и по сценарию того российского фильма положил штраф в выемку между ручником. Заверил, что ездить не буду (это оказалось неправдой). А легальный штраф я получил банально, уже с правами, за ремень. Официально за рулём 9 лет. По своей вине в ДТП не был. Да и вообще с того времени подтянулся умом)