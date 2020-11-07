«Письма счастья» за непристёгнутый ремень: есть первый пример
Кирилл Малышев
Дорожные камеры в Москве готовы фиксировать водителей, не пристёгивающихся ремнём безопасности во время движения. Об этом свидетельствует постановление за такое нарушение, якобы выписанное столичному водителю. Копию документа опубликовал в сообществе «Синие ведёрки» в Facebook пользователь Антон Максимов.
Штраф на 1000 рублей выписали 26 октября водителю Газели, принадлежащей столичному Центру организации дорожного движения (ЦОДД).
Однако в ЦОДД, комментируя появление снимка, заявили, что он является тестовым. Водитель служебной Газели специально не пристегнулся — это было необходимо для проверки работы комплекса фотофиксации. В действительности же штрафы за подобное нарушение пока не выписываются, передаёт РЕН ТВ.
По информации Дептранса, в Москве за непристёгнутый ремень и использование мобильного телефона будут штрафовать восемь камер. Судя по тексту постановления, это не принципиально новые комплексы: указана хорошо знакомая модель «Стрелка Плюс». Она установлена на внутренней стороне ТТК в районе 2-й Бауманской улицы. Адреса остальных комплексов неизвестны.
О том, что комплексы в столице перенастроят на новые типы нарушений, стало известно ранее на этой неделе. Вместе с ремнём безопасности они будут фиксировать пользование телефоном во время движения. Санкция за это нарушение составляет 1500 рублей.