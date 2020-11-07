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«Письма счастья» за непристёгнутый ремень: есть первый пример

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Кирилл Малышев

Дорожные камеры в Москве готовы фиксировать водителей, не пристёгивающихся ремнём безопасности во время движения. Об этом свидетельствует постановление за такое нарушение, якобы выписанное столичному водителю. Копию документа опубликовал в сообществе «Синие ведёрки» в Facebook пользователь Антон Максимов.

  • Штраф на 1000 рублей выписали 26 октября водителю Газели, принадлежащей  столичному Центру организации дорожного движения (ЦОДД).

  • Однако в ЦОДД, комментируя появление снимка, заявили, что он является тестовым. Водитель служебной Газели специально не пристегнулся — это было необходимо для проверки работы комплекса фотофиксации. В действительности же штрафы за подобное нарушение пока не выписываются, передаёт РЕН ТВ.

  • По информации Дептранса, в Москве за непристёгнутый ремень и использование мобильного телефона будут штрафовать восемь камер. Судя по тексту постановления, это не принципиально новые комплексы: указана хорошо знакомая модель «Стрелка Плюс». Она установлена на внутренней стороне ТТК в районе 2-й Бауманской улицы. Адреса остальных комплексов неизвестны.

  • О том, что комплексы в столице перенастроят на новые типы нарушений, стало известно ранее на этой неделе. Вместе с ремнём безопасности они будут фиксировать пользование телефоном во время движения. Санкция за это нарушение составляет 1500 рублей.

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