Правительство расширит программу льготного автокредитования
Дмитрий Савостьянчик
Правительство рассматривает проект новых условий программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Если они будут приняты, то максимальная стоимость выбранного автомобиля вырастет до
Вот как условия программ льготного автокредитования выглядят сейчас:
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программа «Первый автомобиль» предназначена для покупателей, которые впервые регистрируют автомобиль на себя;
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программа «Семейный автомобиль» действует для семей с двумя и более детьми;
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по условиям обеих программ, клиент получает скидку на автомобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%) — эту сумму государство переводит в банк в счёт первоначального взноса по автокредиту;
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программы распространяются только на новые автомобили российского производства ценой не выше миллиона рублей. Приобретать автомобиль необходимо исключительно у официального дилера;
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под условия программ подходит весь модельный ряд марок Datsun, Lada (в том числе Chevrolet Niva) и УАЗ. Кроме того, с использованием госсубсидий можно купить бюджетные комплектации Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Nissan Terrano, Renault Duster, Kaptur, Logan и Sandero, Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
Если новые условия программ будут приняты, то под них попадут новые модели — некоторые модификации Hyundai Elantra, Kia Ceed, Cerato, Optima, Seltos, Soul и Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Karoq и Octavia. Все они собираются на территории России.
Однако, даже несмотря на улучшение условий льготного кредитования, некоторые дилеры считают, что увеличение порога до 1,5 миллиона рублей существенно не расширит доступный модельный ряд. В первую очередь, из-за грядущего роста цен, вызванного падением рубля относительно мировых валют. По данным Авто.ру, с начала года автомобили десяти самых продаваемых марок на российском рынке уже подорожали в среднем на 3%, а некоторые модели прибавили в цене 8%. В ближайшее время прайсы наверняка будут пересмотрены вновь из-за доллара и евро.
В 2020 году на программы льготного автокредитования выделено 5 миллиардов рублей. Этого хватит примерно на 50 тысяч машин. Не исключено, что в процессе корректировки бюджета будет выделено дополнительное финансирование, если запланированные средства закончатся раньше времени.