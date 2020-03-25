Правительство расширит программу льготного автокредитования

Правительство рассматривает проект новых условий программ льготного авто­кредито­вания «Первый авто­мобиль» и «Семейный авто­мобиль». Если они будут приняты, то макси­мальная стоимость выбранного автомо­биля вырастет до 1 500 000 ₽, а под программу «Семейный автомо­биль» попадут семьи с одним несовер­шенно­летним ребёнком. Кроме того, на покупку электрокара может предо­ставляться компен­сация в размере 25%, однако ни одна из продающихся в России моделей не подходит под требо­вание по уровню локали­зации — минимум 1400 баллов.

Вот как условия программ льготного автокредитования выглядят сейчас:

программа «Первый автомобиль» предназна­чена для покупателей, которые впервые регистрируют автомобиль на себя;

программа «Семейный автомобиль» дейст­вует для семей с двумя и более детьми;

по условиям обеих программ, клиент получает скидку на авто­мобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%) — эту сумму государ­­ство переводит в банк в счёт перво­­началь­ного взноса по автокредиту;

программы распространяются только на новые автомо­били россий­ского произ­вод­ства ценой не выше миллиона рублей. При­обретать авто­мо­биль необходимо исключи­тельно у офици­ального дилера;

под условия программ подходит весь модельный ряд марок Datsun, Lada (в том числе Chevrolet Niva) и УАЗ. Кроме того, с использо­­ванием госсубсидий можно купить бюджетные комп­лектации Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Nissan Terrano, Renault Duster, Kaptur, Logan и Sandero, Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Если новые условия программ будут приняты, то под них попадут новые модели — некоторые модификации Hyundai Elantra, Kia Ceed, Cerato, Optima, Seltos, Soul и Sportage, Nissan Qashqai, Skoda Karoq и Octavia. Все они собираются на территории России.



Однако, даже несмотря на улучшение условий льготного кредито­вания, некоторые дилеры считают, что увеличение порога до 1,5 миллиона рублей суще­ственно не расширит доступный модельный ряд. В первую очередь, из-за грядущего роста цен, вызванного падением рубля относи­тельно мировых валют. По данным Авто.ру, с начала года автомобили десяти самых продаваемых марок на россий­ском рынке уже подорожали в среднем на 3%, а некоторые модели приба­вили в цене 8%. В ближайшее время прайсы наверняка будут пере­смотрены вновь из-за доллара и евро.

В 2020 году на программы льготного автокредитования выделено 5 милли­ардов рублей. Этого хватит примерно на 50 тысяч машин. Не исключено, что в процессе корректи­ровки бюджета будет выделено дополни­тельное финанси­рование, если запланиро­ванные средства закончатся раньше времени.