Испанец рассказал, как он стал первым таксистом на электромобиле

Роберто купил новый Nissan Leaf в октябре 2011 года. Хэтчбек оснащался аккумулятором ёмкостью 24 кВт·ч. Паспортного запаса хода в 175 километров таксисту хватало, чтобы развозить людей в родном городе Вальядолид. Электромобиль заряжался дома по ночам и во время обеденных перерывов.

Средний ежедневный пробег электрического такси составлял 150–200 километров, иногда вырастая до 300 километров. От поездок на дальние расстояния Роберто отказывался, но, по его словам, за всё время их было не больше 10 процентов от общего числа заказов. Почти все его поездки не превышали пяти километров.