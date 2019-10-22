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Испанец рассказал, как он стал первым таксистом на электромобиле

Новости

Николай Андреев

Роберто Сан Хосе Мендилуче был одним из первых в Испании таксистов, решившимся на покупку электромобиля для работы. Это случилось в 2011 году, и по прошествии восьми лет он рассказал о своём опыте изданию Clean Technica.

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  • Роберто купил новый Nissan Leaf в октябре 2011 года. Хэтчбек оснащался аккумулятором ёмкостью 24 кВт·ч. Паспортного запаса хода в 175 километров таксисту хватало, чтобы развозить людей в родном городе Вальядолид. Электромобиль заряжался дома по ночам и во время обеденных перерывов.

  • Средний ежедневный пробег электрического такси составлял 150–200 километров, иногда вырастая до 300 километров. От поездок на дальние расстояния Роберто отказывался, но, по его словам, за всё время их было не больше 10 процентов от общего числа заказов. Почти все его поездки не превышали пяти километров.

  • До электромобиля Роберто работал больше четырёх лет на Volkswagen Touran, проехав 320 000 километров. Несмотря на более высокую стоимость Nissan Leaf, экономия за счёт отказа от заправок дизелем и дорогого планового техобслуживания позволила окупить японский автомобиль за 300 000 километров. Серьёзного ремонта электромобиль потребовал только один раз – на пробеге 354 000 пришлось заменить оригинальную тяговую батарею.

  • Таксист планировал ездить на электрическом хэтчбеке до полумиллиона километров на одометре, но недавно, на 392 000 километров пробега, в него сзади врезался седан BMW, из-за чего Leaf пришлось списать. Тем не менее Роберто уже решил, что следующим его рабочим транспортом вновь станет электрокар.

Электромобиль — идеальный транспорт для такси?

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