Toyota анонсировала таинственную новинку: возможно, это её первый электрокроссовер
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota объявила о планах представить 19 апреля на автосалоне в Шанхае некую новейшую разработку. В подробности производитель пока не вдаётся, но по целому ряду признаков можно заключить, что речь идёт о дебютной модели на электроплатформе
Кроссовер, продемонстрированный на тизере, несёт на себе логотип с голубыми вставками и лишён традиционной решётки радиатора, что может указывать на электрическую природу будущей новинки. Кроме того, в конце ролика появляется надпись Beyond Zero. Несколько дней назад сообщалось, что именно так расшифровывается аббревиатура BZ, которая станет новым суббрендом Toyota для электрокаров: заявку на регистрацию прав на это обозначение концерн уже подал.
В Шанхае, вероятнее всего, состоится дебют концептуальной разработки либо предсерийной версии будущего серийного электрокроссовера — об этом Toyota сообщала 16 марта. Ожидается, что новинка получит двухмоторную силовую установку с отдачей на уровне 290 л.с. и набор батарей на 500 километров пробега.
Продавать будущий серийный электромобиль Toyota планирует не только в Китае, но и в Европе, и в США (о России пока речи не идёт).
Вслед за первенцем платформы e-TNGA компания Toyota намерена вывести на рынок ещё шесть электрических моделей — они появятся до конца десятилетия. Кроме того, свою версию этого кроссовера будет выпускать и Subaru: она станет серийной модификацией концепта Evoltis.