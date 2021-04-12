Toyota анонсировала таинственную новинку: возможно, это её первый электрокроссовер

Кроссовер, продемонстрированный на тизере, несёт на себе логотип с голубыми вставками и лишён традици­онной решётки радиатора, что может указывать на электриче­скую природу будущей новинки. Кроме того, в конце ролика появляется надпись Beyond Zero. Несколько дней назад сообщалось, что именно так расшифро­вывается аббре­виатура BZ, которая станет новым суббрендом Toyota для электрокаров: заявку на регистрацию прав на это обозначе­ние концерн уже подал.

В Шанхае, вероятнее всего, состоится дебют концепту­альной разработки либо предсерийной версии будущего серийного электро­кроссовера — об этом Toyota сообщала 16 марта. Ожидается, что новинка получит двухмоторную силовую установку с отдачей на уровне 290 л.с. и набор батарей на 500 километров пробега.

Продавать будущий серийный электромобиль Toyota планирует не только в Китае, но и в Европе, и в США (о России пока речи не идёт).