Столичный дептранс показал, к чему привело подорожание парковок

Toyota анонсировала таинственную новинку: возможно, это её первый электрокроссовер

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Toyota объявила о планах представить 19 апреля на автосалоне в Шанхае некую новейшую разработку. В подроб­ности произво­дитель пока не вдаётся, но по целому ряду признаков можно заключить, что речь идёт о дебютной модели на электро­платформе e-TNGA.

  • Кроссовер, продемонстрированный на тизере, несёт на себе логотип с голубыми вставками и лишён традици­онной решётки радиатора, что может указывать на электриче­скую природу будущей новинки. Кроме того, в конце ролика появляется надпись Beyond Zero. Несколько дней назад сообщалось, что именно так расшифро­вывается аббре­виатура BZ, которая станет новым суббрендом Toyota для электрокаров: заявку на регистрацию прав на это обозначе­ние концерн уже подал.

  • В Шанхае, вероятнее всего, состоится дебют концепту­альной разработки либо предсерийной версии будущего серийного электро­кроссовера — об этом Toyota сообщала 16 марта. Ожидается, что новинка получит двухмоторную силовую установку с отдачей на уровне 290 л.с. и набор батарей на 500 километров пробега.

  • Продавать будущий серийный электромобиль Toyota планирует не только в Китае, но и в Европе, и в США (о России пока речи не идёт).

  • Вслед за первенцем платформы e-TNGA компания Toyota намерена вывести на рынок ещё шесть электрических моделей — они появятся до конца десятилетия. Кроме того, свою версию этого кроссовера будет выпускать и Subaru: она станет серийной моди­фикацией концепта Evoltis.

Сменили бы Toyota RAV4 на электрокроссовер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение