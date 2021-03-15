Kia рассекретила электрокроссовер EV6 и новый дизайн будущих моделей
Дмитрий Елизаров
Компания Kia представила фотографии и некоторые подробности о своём электрическом вседорожнике EV6. Новинка стала первым носителем внешности, выполненной в рамках новой дизайнерской философии Opposites United. Так будут выглядеть все будущие модели Kia.
Внешность электромобиля названа «футуристичной» и «ориентированной на человека», а сама новая философия дизайна подразумевает «пробуждение позитивных сил» и опирается на контрасты природы и человечества.
Основным изменением во внешности новинки по сравнению с предыдущими моделями стал отказ от фирменной решётки радиатора Tiger Nose. Электромобиль вместо неё получил комплекс стилистических элементов под названием Digital Tiger Face — сочетание головной оптики, компактной решётки между ними и развитого воздухозаборника в переднем бампере.
Силуэтом новый вседорожник больше напоминает кросс-купе с массивной задней стойкой, а главным элементом оформления задней части стали необычный, интегрированный в крышку багажника «спойлер» со светодиодной полосой и бумерангоподобные светодиодные фонари. Дверные ручки у кроссовера утоплены в двери.
Лаконичный салон получил оригинальный двухспицевый руль (похожие применяются на некоторых моделях бренда Genesis), двухуровневую центральную консоль, большой сдвоенный экран для панели приборов и медиасистемы, а также панель управления климатической установкой с «тактильными» кнопками. Сиденья у кроссовера станут тоньше и легче, чем на прочих моделях, а отделывать внутреннее пространство EV6 будут экологичными материалами.
Технические характеристики кроссовера пока не обнародованы — их рассекретят во время полноценного дебюта новинки, который состоится до конца марта. Ожидается, что в целом EV6 позаимствует как платформу, так и силовые установки у представленного недавно вседорожника Ioniq 5, который построили на той же архитектуре
E-GMP.Электрокроссовер от Hyundai способен ускоряться до 100 км/чза 5,2 секунды, проезжая на одной зарядке до 480 километров.