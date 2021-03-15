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Kia рассекретила электрокроссовер EV6 и новый дизайн будущих моделей

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Kia представила фото­графии и некоторые подроб­ности о своём электрическом вседорожнике EV6. Новинка стала первым носителем внешности, выполненной в рамках новой дизайнерской философии Opposites United. Так будут выглядеть все будущие модели Kia.

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  • Внешность электромобиля названа «футури­стичной» и «ориентиро­ванной на человека», а сама новая философия дизайна подразуме­вает «пробуждение позитивных сил» и опирается на контрасты природы и человечества.

  • Основным изменением во внешности новинки по сравнению с преды­дущими моделями стал отказ от фирменной решётки радиатора Tiger Nose. Электро­мобиль вместо неё получил комплекс стили­стических элементов под названием Digital Tiger Face — сочетание головной оптики, компактной решётки между ними и развитого воздухо­заборника в переднем бампере.

  • Силуэтом новый вседорожник больше напоминает кросс-купе с массивной задней стойкой, а главным элементом оформ­ления задней части стали необычный, интегриро­ванный в крышку багажника «спойлер» со свето­диодной полосой и бумеранго­подобные свето­диодные фонари. Дверные ручки у кроссовера утоплены в двери.

  • Лаконичный салон получил оригиналь­ный двухспицевый руль (похожие применяются на некоторых моделях бренда Genesis), двухуровне­вую центральную консоль, большой сдвоенный экран для панели приборов и медиасистемы, а также панель управления климатической установкой с «тактиль­ными» кнопками. Сиденья у кроссовера станут тоньше и легче, чем на прочих моделях, а отделывать внутреннее простран­ство EV6 будут экологичными материалами.

  • Технические характеристики кроссовера пока не обнародованы — их рассекретят во время полноценного дебюта новинки, который состоится до конца марта. Ожидается, что в целом EV6 позаим­ствует как платформу, так и силовые установки у представ­ленного недавно вседорожника Ioniq 5, который построили на той же архитектуре E-GMP. Электро­кроссовер от Hyundai способен ускоряться до 100 км/ч за 5,2 секунды, проезжая на одной зарядке до 480 километров.

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