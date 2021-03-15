Kia рассекретила электрокроссовер EV6 и новый дизайн будущих моделей

Внешность электромобиля названа «футури­стичной» и «ориентиро­ванной на человека», а сама новая философия дизайна подразуме­вает «пробуждение позитивных сил» и опирается на контрасты природы и человечества.

Основным изменением во внешности новинки по сравнению с преды­дущими моделями стал отказ от фирменной решётки радиатора Tiger Nose. Электро­мобиль вместо неё получил комплекс стили­стических элементов под названием Digital Tiger Face — сочетание головной оптики, компактной решётки между ними и развитого воздухо­заборника в переднем бампере.

Силуэтом новый вседорожник больше напоминает кросс-купе с массивной задней стойкой, а главным элементом оформ­ления задней части стали необычный, интегриро­ванный в крышку багажника «спойлер» со свето­диодной полосой и бумеранго­подобные свето­диодные фонари. Дверные ручки у кроссовера утоплены в двери.

Лаконичный салон получил оригиналь­ный двухспицевый руль (похожие применяются на некоторых моделях бренда Genesis), двухуровне­вую центральную консоль, большой сдвоенный экран для панели приборов и медиасистемы, а также панель управления климатической установкой с «тактиль­ными» кнопками. Сиденья у кроссовера станут тоньше и легче, чем на прочих моделях, а отделывать внутреннее простран­ство EV6 будут экологичными материалами.