Седан Lexus ES получил полный привод от Toyota Camry

Систему подключения задней оси при помощи электро­магнитной муфты для Lexus ES позаим­ствовали у Toyota Camry: эта модель обзавелась полным приводом осенью прошлого года. На задние колёса система может пере­давать до половины доступной тяги.

В США полным приводом планируется комп­лектовать пока только седан с 2,5-литровым атмо­сферным мотором, развивающим 205 л.с. и 243 Нм крутящего момента (в России Lexus ES с этим двигателем и передним приводом стоит минимум 2 941 000 рублей). Помимо этой моди­фикации, в Северной Америке седан предлагается с шести­цилиндровым мотором объёмом 3,5 литра на 305 л.с. и в гибридной 215-сильной моди­фикации ES 300h.

Вместе со сменой модельного года Lexus ES получил фирменный комплекс систем активной безопас­ности Safety System+ 2.0 уже в базовой комплектации и особое исполнение Black Line Special Edition для моди­фикации ES 350 F Sport. Для рынка США соберут только 1500 таких седанов, а их отличия будут заключаться в чёрном декоре кузова.