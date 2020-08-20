Седан Lexus ES получил полный привод от Toyota Camry
Дмитрий Елизаров
Седан Lexus ES впервые в своей тридцатилетней истории получил систему полного привода. Произошло это в рамках планового обновления четырёхдверки в связи со сменой модельного года. Но пока привод на все колёса доступен только для одного двигателя, и только в США.
Систему подключения задней оси при помощи электромагнитной муфты для Lexus ES позаимствовали у Toyota Camry: эта модель обзавелась полным приводом осенью прошлого года. На задние колёса система может передавать до половины доступной тяги.
В США полным приводом планируется комплектовать пока только седан с 2,5-литровым атмосферным мотором, развивающим 205 л.с. и 243 Нм крутящего момента (в России Lexus ES с этим двигателем и передним приводом стоит минимум
2 941 000рублей). Помимо этой модификации, в Северной Америке седан предлагается с шестицилиндровым мотором объёмом 3,5 литра на 305 л.с. и в гибридной 215-сильной модификации ES 300h.
Вместе со сменой модельного года Lexus ES получил фирменный комплекс систем активной безопасности Safety System+ 2.0 уже в базовой комплектации и особое исполнение Black Line Special Edition для модификации ES 350 F Sport. Для рынка США соберут только 1500 таких седанов, а их отличия будут заключаться в чёрном декоре кузова.
Информации о появлении полноприводных Lexus ES в России пока нет.