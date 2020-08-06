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Это — первые клиентские экземпляры Bugatti Divo. Каждый стоит пять миллионов евро

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Кирилл Малышев

Компания Bugatti представила первые клиентские экземпляры эксклюзивной модели Divo. На их постройку ушло два года. Французы не стали распро­страняться об особен­ностях персона­лизации и не показали ни одной фотографии интерьера.

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  • По словам главы марки Стефана Вилькельманна, Divo открывает новую эру современного кузово­строения: Bugatti отныне может предлагать своим клиентам машины с эксклю­зивными кузовами. Тираж Divo составит 40 экзем­пляров. Каждая машина стоит пять миллионов евро (435 миллионов рублей).

  • В основе купе — Chiron. Мотор 8.0 W16 развивает 1500 л.с. и 1600 Нм. Но Divo сделали на 35 кило­граммов легче Широна и добавили уникальный аэро­динами­ческий обвес.

  • Трассу Нардо Divo проходит на восемь секунд быстрее базового Широна и на три секунды опережает Chiron Sport. Однако максимальная скорость Divo ограничена 380 км/ч против 420 у Широна.

Как вам дизайн Divo?

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