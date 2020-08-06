Это — первые клиентские экземпляры Bugatti Divo. Каждый стоит пять миллионов евро
Кирилл Малышев
Компания Bugatti представила первые клиентские экземпляры эксклюзивной модели Divo. На их постройку ушло два года. Французы не стали распространяться об особенностях персонализации и не показали ни одной фотографии интерьера.
По словам главы марки Стефана Вилькельманна, Divo открывает новую эру современного кузовостроения: Bugatti отныне может предлагать своим клиентам машины с эксклюзивными кузовами. Тираж Divo составит 40 экземпляров. Каждая машина стоит пять миллионов евро (435 миллионов рублей).
В основе купе — Chiron. Мотор 8.0 W16 развивает 1500 л.с. и 1600 Нм. Но Divo сделали на 35 килограммов легче Широна и добавили уникальный аэродинамический обвес.
Трассу Нардо Divo проходит на восемь секунд быстрее базового Широна и на три секунды опережает Chiron Sport. Однако максимальная скорость Divo ограничена
380 км/чпротив 420 у Широна.