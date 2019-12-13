В Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр GAC
Дмитрий Савостьянчик
Китайская автомобильная компания GAC нашла в России нового партнёра и открыла третий дилерский центр. Он расположился в Санкт-Петербурге и стал первым автосалоном бренда в северной столице, сообщает «Движок». Ещё по одному дилеру есть в Москве и Владимире.
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Бренд GAC дебютировал на российском рынке в середине 2018 года на Московском международном автосалоне, но первый автомобиль — большой кроссовер GS8 — привёз только в начале декабря этого года.
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В Санкт-Петербурге новинка будет продаваться в дилерском центре Honda, представителем которой является компания «Старк-авто».
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На старте продаж дилеру отгружено 60 внедорожников.
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Дилер планирует продавать 50 машин в месяц, но это будет, в том числе, зависеть от объёма поставок.
Цены на GAC GS8 стартуют с отметки