В Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Китайская автомобильная компания GAC нашла в России нового партнёра и открыла третий дилерский центр. Он располо­жился в Санкт-Петер­бурге и стал первым автосалоном бренда в северной столице, сообщает «Движок». Ещё по одному дилеру есть в Москве и Владимире.

Бренд GAC дебютировал на российском рынке в середине 2018 года на Московском между­народном автосалоне, но первый автомобиль — большой кроссовер GS8 — привёз только в начале декабря этого года.

В Санкт-Петербурге новинка будет продаваться в дилерском центре Honda, пред­ставителем которой является компания «Старк-авто».

На старте продаж дилеру отгружено 60 внедорожников.

Дилер планирует продавать 50 машин в месяц, но это будет, в том числе, зависеть от объёма поставок.