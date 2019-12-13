Зачем стоит прийти на конференцию «Автобизнес через 10 лет»

В Санкт-Петербурге открылся первый дилерский центр GAC

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Китайская автомобильная компания GAC нашла в России нового партнёра и открыла третий дилерский центр. Он располо­жился в Санкт-Петер­бурге и стал первым автосалоном бренда в северной столице, сообщает «Движок». Ещё по одному дилеру есть в Москве и Владимире.

  • Бренд GAC дебютировал на российском рынке в середине 2018 года на Московском между­народном автосалоне, но первый автомобиль — большой кроссовер GS8 — привёз только в начале декабря этого года.

  • В Санкт-Петербурге новинка будет продаваться в дилерском центре Honda, пред­ставителем которой является компания «Старк-авто».

  • На старте продаж дилеру отгружено 60 внедорожников.

  • Дилер планирует продавать 50 машин в месяц, но это будет, в том числе, зависеть от объёма поставок.

Цены на GAC GS8 стартуют с отметки 1 898 000 ₽. За эти деньги доступен передне­приводный автомобиль с двух­литровым бензиновым турбомотором и шестиступенчатой коробкой передач. Самая доступная полно­приводная версия дороже на 400 000 ₽.

Купили бы GAC?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение