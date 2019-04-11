Кто будет продавать автомобили GAC в России
Дмитрий Савостьянчик
Компания GAC Motor заключила соглашение с восемью дилерскими центрами в России, которые в ближайшее время начнут продажи автомобилей китайского бренда. Переговоры ещё с несколькими компаниями продолжаются, сообщает портал Китайские Автомобили.
География дилеров, которые займутся продажей автомобилей GAC, выглядит так:
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В центральной части России автомобили GAC можно будет найти у четырёх дилеров: «РИА Авто» (Москва), «Регион Авто» (Воронеж), «Автоцентр «Шанс» (Орел), «АвтоТракт» (Владимир).
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На северо-западе, в Санкт-Петербурге, соглашение заключено с «Экспо Кар».
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На юге России, в Краснодаре, GAC Motor будет представлять дилер «DM-Авто».
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В Поволжье «АвтоцентрГАЗ-Лидер» (г. Саратов) станет первым дилером GAC Motor.
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Дилер «Авто Град», расположенный в г. Новокузнецке Кемеровской области, будет реализовывать автомобили в Сибирском федеральном округе.
Президент GAC Motor Юй Цзюнь рассказал, что компания планирует найти дилеров в 20 регионах России, где продаётся наибольшее количество автомобилей, и «смотрит, кто входит в группу лидеров по продажам».
На Петербургском международном автосалоне GAC Motor представила 9 моделей, 3 из которых – внедорожник GS8, кроссовер GS5 и минивэн GM8 – должны появиться на российском рынке уже в 2019 году. В течение пяти лет компания планирует выйти в России на объём продаж в 50 тысяч автомобилей в год.