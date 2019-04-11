Кто будет продавать автомобили GAC в России

Президент GAC Motor Юй Цзюнь рассказал, что компания планирует найти дилеров в 20 регионах России, где продаётся наибольшее количество автомобилей, и «смотрит, кто входит в группу лидеров по продажам».

На Петербургском международном автосалоне GAC Motor представила 9 моделей, 3 из которых – внедорожник GS8, кроссовер GS5 и минивэн GM8 – должны появиться на российском рынке уже в 2019 году. В течение пяти лет компания планирует выйти в России на объём продаж в 50 тысяч автомобилей в год.