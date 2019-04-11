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Кто будет продавать автомобили GAC в России

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Дмитрий Савостьянчик

Компания GAC Motor заключила соглашение с восемью дилерскими центрами в России, которые в ближайшее время начнут продажи автомобилей китайского бренда. Переговоры ещё с несколькими компаниями продолжаются, сообщает портал Китайские Автомобили.

География дилеров, которые займутся продажей автомобилей GAC, выглядит так:

  • В центральной части России автомобили GAC можно будет найти у четырёх дилеров: «РИА Авто» (Москва), «Регион Авто» (Воронеж), «Автоцентр «Шанс» (Орел), «АвтоТракт» (Владимир).

  • На северо-западе, в Санкт-Петербурге, соглашение заключено с «Экспо Кар».

  • На юге России, в Краснодаре, GAC Motor будет представлять дилер «DM-Авто».

  • В Поволжье «АвтоцентрГАЗ-Лидер» (г. Саратов) станет первым дилером GAC Motor.

  • Дилер «Авто Град», расположенный в г. Новокузнецке Кемеровской области, будет реализовывать автомобили в Сибирском федеральном округе.

Президент GAC Motor Юй Цзюнь рассказал, что компания планирует найти дилеров в 20 регионах России, где продаётся наибольшее количество автомобилей, и «смотрит, кто входит в группу лидеров по продажам».

На Петербургском международном автосалоне GAC Motor представила 9 моделей, 3 из которых – внедорожник GS8, кроссовер GS5 и минивэн GM8 – должны появиться на российском рынке уже в 2019 году. В течение пяти лет компания планирует выйти в России на объём продаж в 50 тысяч автомобилей в год.

Что сподвигнет вас купить автомобиль марки GAC? 

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