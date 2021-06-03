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В Канаде создадут первый в истории электрокар для майнинга криптовалюты

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Герман Князев

Канадская фирма Daymak заявила, что её трёхколесные электрокары Spiritus будут оборудованы ПО для майнинга криптовалюты. Для этого компания уже запатентовала свою технологию под названием Daymack Nebula.

  • Выпуск Spitirus планируется в 2023 году. Все машины будут оснащены технологией Nebula. Заказы на неё стали принимать с 1 июня.

  • Электромобиль будет майнить криптовалюту на стоянке, а также во время подключения к проводной или беспроводной сети зарядки.

  • Nebula сможет добывать BitCoin, Etherium, Doge, Cardano и другие криптомонеты. «Пока другие машины дешевеют стоя в гараже, Daymak Spiritus будет приносить вам деньги», — гласит рекламный слоган.

  • С помощью Nebula через интерфейс электрокара криптовалютой можно будет оплачивать услуги и покупки.

  • Для управления добытой Nebula Miner криптовалюты будет использоваться специальное приложение-кошелёк Nebula Wallet.

  • В мае глава Tesla Илон Маск заявил, что компания перестанет принимать биткоины в качестве оплаты своих электрокаров. Предприниматель объяснил такую меру заботой об экологии — майнинговые фермы потребляют слишком много энергии при работе.

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