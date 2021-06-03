В Канаде создадут первый в истории электрокар для майнинга криптовалюты

Выпуск Spitirus планируется в 2023 году. Все машины будут оснащены технологией Nebula. Заказы на неё стали принимать с 1 июня.

Электромобиль будет майнить криптовалюту на стоянке, а также во время подключения к проводной или беспроводной сети зарядки.

Nebula сможет добывать BitCoin, Etherium, Doge, Cardano и другие криптомонеты. «Пока другие машины дешевеют стоя в гараже, Daymak Spiritus будет приносить вам деньги», — гласит рекламный слоган.

С помощью Nebula через интерфейс электрокара криптовалютой можно будет оплачивать услуги и покупки.

Для управления добытой Nebula Miner криптовалюты будет использоваться специальное приложение-кошелёк Nebula Wallet.