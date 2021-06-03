В Канаде создадут первый в истории электрокар для майнинга криптовалюты
Герман Князев
Канадская фирма Daymak заявила, что её трёхколесные электрокары Spiritus будут оборудованы ПО для майнинга криптовалюты. Для этого компания уже запатентовала свою технологию под названием Daymack Nebula.
Выпуск Spitirus планируется в 2023 году. Все машины будут оснащены технологией Nebula. Заказы на неё стали принимать с 1 июня.
Электромобиль будет майнить криптовалюту на стоянке, а также во время подключения к проводной или беспроводной сети зарядки.
Nebula сможет добывать BitCoin, Etherium, Doge, Cardano и другие криптомонеты. «Пока другие машины дешевеют стоя в гараже, Daymak Spiritus будет приносить вам деньги», — гласит рекламный слоган.
С помощью Nebula через интерфейс электрокара криптовалютой можно будет оплачивать услуги и покупки.
Для управления добытой Nebula Miner криптовалюты будет использоваться специальное приложение-кошелёк Nebula Wallet.
В мае глава Tesla Илон Маск заявил, что компания перестанет принимать биткоины в качестве оплаты своих электрокаров. Предприниматель объяснил такую меру заботой об экологии — майнинговые фермы потребляют слишком много энергии при работе.