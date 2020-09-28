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68-летние сиденья от Chevrolet продают за 7 миллионов рублей

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Борис Закиров

На eBay появилось объявление о продаже ориги­нальных кресел первого прототипа Chevrolet Corvette. По данным на утро 28 сентября цена лота составляла 90 тысяч долларов (7,04 миллиона рублей).

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  • Как пишет National Corvette Restores Society, всего в 1952 году выпустили 5 прототипов первого поколения Corvette с внутрен­ними номерами от 852 до 856. Кресла, продающиеся на eBay, принад­лежат первой из пяти машин.

  • Прототип 852, оснащённый 3,9-литровой рядной «шестёркой», на протяжении года участвовал в различных выставках на терри­тории США. В октябре 1953 года машину списали в утиль, а 6 ноября того же года её стекло­пластиковый кузов проверили на огне­стойкость, что делает факт сохран­ности кресел ещё более удивительным.

  • 68-летние сиденья на данный момент находятся в плачевном состоянии. Спинки отделены от подушек, а ткань на них разорвалась, обнажая набивку.

Стоят раритетные кресла своих денег?

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