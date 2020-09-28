68-летние сиденья от Chevrolet продают за 7 миллионов рублей
Борис Закиров
На eBay появилось объявление о продаже оригинальных кресел первого прототипа Chevrolet Corvette. По данным на утро 28 сентября цена лота составляла 90 тысяч долларов (7,04 миллиона рублей).
Как пишет National Corvette Restores Society, всего в 1952 году выпустили 5 прототипов первого поколения Corvette с внутренними номерами от 852 до 856. Кресла, продающиеся на eBay, принадлежат первой из пяти машин.
Прототип 852, оснащённый 3,9-литровой рядной «шестёркой», на протяжении года участвовал в различных выставках на территории США. В октябре 1953 года машину списали в утиль, а 6 ноября того же года её стеклопластиковый кузов проверили на огнестойкость, что делает факт сохранности кресел ещё более удивительным.
68-летние сиденья на данный момент находятся в плачевном состоянии. Спинки отделены от подушек, а ткань на них разорвалась, обнажая набивку.