68-летние сиденья от Chevrolet продают за 7 миллионов рублей

Как пишет National Corvette Restores Society, всего в 1952 году выпустили 5 прототипов первого поколения Corvette с внутрен­ними номерами от 852 до 856. Кресла, продающиеся на eBay, принад­лежат первой из пяти машин.

Прототип 852, оснащённый 3,9-литровой рядной «шестёркой», на протяжении года участвовал в различных выставках на терри­тории США. В октябре 1953 года машину списали в утиль, а 6 ноября того же года её стекло­пластиковый кузов проверили на огне­стойкость, что делает факт сохран­ности кресел ещё более удивительным.