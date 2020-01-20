Первый среднемоторный Корветт продали за три миллиона долларов

Победителем аукциона стал 70-летний Рик Хендрик, основатель и глава гоночной команды Hendrick Motorsport чемпионата NASCAR. В 2013 году он же купил первый серийный экзем­пляр Chevrolet Corvette преды­дущего поколения за 1 050 000 долларов. Как и тогда, вырученные средства направят на благо­твори­тельность. В этот раз деньги передадут в некоммер­ческий детский фонд, содействующий открытию новых школ в Детройте.

Производство Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения ещё не началось, поэтому на аукционе выставлялся пред­серийный прототип красного цвета. Первый серийный Корветт получит окраску кузова, которую закажет Хендрик, а также все опции, доступные для суперкара, включая трековый пакет Z51 Performance. В США стоимость максимально оснащённого Corvette Stingray с обычным VIN-номером составляет 107 000 долларов (6,6 миллиона рублей), что в 28 раз меньше, чем заплатили на аукционе.

Среднемоторный Corvette Stingray оборудуется атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 502 л.с. (637 Н·м). Двигатель сочетается с восьми­ступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.