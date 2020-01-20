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Первый среднемоторный Корветт продали за три миллиона долларов

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Николай Андреев

В США на аукционе Barrett-Jackson продан Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения с VIN-номером, заканчи­вающимся на 001. За первый серийный Корветт со средне­моторной компо­новкой заплатили ровно три миллиона долларов (184,2 миллиона рублей).

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  • Победителем аукциона стал 70-летний Рик Хендрик, основатель и глава гоночной команды Hendrick Motorsport чемпионата NASCAR. В 2013 году он же купил первый серийный экзем­пляр Chevrolet Corvette преды­дущего поколения за 1 050 000 долларов. Как и тогда, вырученные средства направят на благо­твори­тельность. В этот раз деньги передадут в некоммер­ческий детский фонд, содействующий открытию новых школ в Детройте.

  • Производство Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения ещё не началось, поэтому на аукционе выставлялся пред­серийный прототип красного цвета. Первый серийный Корветт получит окраску кузова, которую закажет Хендрик, а также все опции, доступные для суперкара, включая трековый пакет Z51 Performance. В США стоимость максимально оснащённого Corvette Stingray с обычным VIN-номером составляет 107 000 долларов (6,6 миллиона рублей), что в 28 раз меньше, чем заплатили на аукционе.

  • Среднемоторный Corvette Stingray оборудуется атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 502 л.с. (637 Н·м). Двигатель сочетается с восьми­ступен­чатым «роботом» с двумя сцеплениями.

  • Рик Хендрик получит готовый автомобиль на торже­ственном меро­приятии прямо на заводе в Боулинг Грин, штат Кентукки. 

Летом 2019 года аукционный дом Barrett-Jackson продал последний выпущенный экземпляр купе Chevrolet Corvette Z06 седьмого поколения. За суперкар с 659-сильным компрессорным 6.2 V8, который стал последним передне­моторным Корветтом, неизвестный покупатель заплатил 2,7 миллиона долларов (165,9 миллиона рублей). Тогда все вырученные средства направили в благо­твори­тельный фонд Стивена Силлера, который помогает военно­служащим-инвалидам.

Кто в будущем станет дороже?

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