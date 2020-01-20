Первый среднемоторный Корветт продали за три миллиона долларов
Николай Андреев
В США на аукционе Barrett-Jackson продан Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения с VIN-номером, заканчивающимся на 001. За первый серийный Корветт со среднемоторной компоновкой заплатили ровно три миллиона долларов (184,2 миллиона рублей).
Победителем аукциона стал 70-летний Рик Хендрик, основатель и глава гоночной команды Hendrick Motorsport чемпионата NASCAR. В 2013 году он же купил первый серийный экземпляр Chevrolet Corvette предыдущего поколения за 1 050 000 долларов. Как и тогда, вырученные средства направят на благотворительность. В этот раз деньги передадут в некоммерческий детский фонд, содействующий открытию новых школ в Детройте.
Производство Chevrolet Corvette Stingray восьмого поколения ещё не началось, поэтому на аукционе выставлялся предсерийный прототип красного цвета. Первый серийный Корветт получит окраску кузова, которую закажет Хендрик, а также все опции, доступные для суперкара, включая трековый пакет Z51 Performance. В США стоимость максимально оснащённого Corvette Stingray с обычным VIN-номером составляет 107 000 долларов (6,6 миллиона рублей), что в 28 раз меньше, чем заплатили на аукционе.
Среднемоторный Corvette Stingray оборудуется атмосферным 6,2-литровым V8 мощностью 502 л.с. (637 Н·м). Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.
Рик Хендрик получит готовый автомобиль на торжественном мероприятии прямо на заводе в Боулинг Грин, штат Кентукки.
Летом 2019 года аукционный дом Barrett-Jackson продал последний выпущенный экземпляр купе Chevrolet Corvette Z06 седьмого поколения. За суперкар с 659-сильным компрессорным 6.2 V8, который стал последним переднемоторным Корветтом, неизвестный покупатель заплатил 2,7 миллиона долларов (165,9 миллиона рублей). Тогда все вырученные средства направили в благотворительный фонд Стивена Силлера, который помогает военнослужащим-инвалидам.