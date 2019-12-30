Первую партию китайских электрокаров Tesla раздали сотрудникам завода

Китай на данный момент — это самый большой рынок электромобилей в мире. По ожиданиям компании, электрокар Tesla Model 3 станет наиболее популярным электрокаром Китая. Здесь ему предстоит конкури­ровать с моделями местных произво­дителей, таких как NIO Inc. и Xpeng Motors.

Завод Tesla в Шанхае — первое производственное предприятие марки за пределами США. В перспективе у компании появится и европейский завод: он откроется под Берлином, на нём будут выпускать кроссоверы Tesla Model Y.