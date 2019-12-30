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Первую партию китайских электрокаров Tesla раздали сотрудникам завода

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Андрей Шульдешов

На новейшем заводе Tesla в Шанхае собраны первые пятнадцать электро­каров Tesla Model 3. Они разошлись по сотрудникам этого же завода, которые заранее оформили на них пред­заказы. В ближайшие пару дней будет выпущена ещё одна партия автомобилей, тоже предназ­наченная для работников Tesla. Поставки автомобилей клиентам начнутся в январе 2020 года.

  • Один из сотрудников, получивших новую Tesla Model 3, прямо во время церемонии подарил электрокар своей девушке и сделал ей предложе­ние (она сказала «да»).

  • На первом этапе шанхайский завод Tesla сможет выпускать 1000 электро­каров в неделю. По словам главы компании Илона Маска, в перспективе объёмы вырастут втрое.

  • Ориентировочная стоимость Tesla Model 3 китайской сборки составит около 50 000 долларов на местном рынке — с учётом налоговых льгот для покупателей электро­мобилей и государ­ственных субсидий (3600 долларов на автомобиль).

  • На данный момент Теслы шанхайской сборки на треть состоят из компонентов местного производ­ства. В следующем году локализацию плани­руется довести до 100%, и тогда цена на автомобиль снизится на 20%.

  • Акции Tesla выросли на 1,5% на фоне выпуска первой партии китайских машин. Кроме того, по информации издания Business Insider, ряд местных банков уже согласился предоставить Tesla заём в размере 1,4 миллиарда долларов сроком на пять лет для дальнейшего развития производства.

Китай на данный момент — это самый большой рынок электромобилей в мире. По ожиданиям компании, электрокар Tesla Model 3 станет наиболее популярным электрокаром Китая. Здесь ему предстоит конкури­ровать с моделями местных произво­дителей, таких как NIO Inc. и Xpeng Motors.

Завод Tesla в Шанхае — первое производственное предприятие марки за пределами США. В перспективе у компании появится и европейский завод: он откроется под Берлином, на нём будут выпускать кроссоверы Tesla Model Y.

Где ещё Tesla должна построить завод?

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