Первую партию китайских электрокаров Tesla раздали сотрудникам завода
Андрей Шульдешов
На новейшем заводе Tesla в Шанхае собраны первые пятнадцать электрокаров Tesla Model 3. Они разошлись по сотрудникам этого же завода, которые заранее оформили на них предзаказы. В ближайшие пару дней будет выпущена ещё одна партия автомобилей, тоже предназначенная для работников Tesla. Поставки автомобилей клиентам начнутся в январе 2020 года.
Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL— Tesla China (@teslacn) 30 декабря 2019 г.
Один из сотрудников, получивших новую Tesla Model 3, прямо во время церемонии подарил электрокар своей девушке и сделал ей предложение (она сказала «да»).
На первом этапе шанхайский завод Tesla сможет выпускать 1000 электрокаров в неделю. По словам главы компании Илона Маска, в перспективе объёмы вырастут втрое.
Ориентировочная стоимость Tesla Model 3 китайской сборки составит около 50 000 долларов на местном рынке — с учётом налоговых льгот для покупателей электромобилей и государственных субсидий (3600 долларов на автомобиль).
На данный момент Теслы шанхайской сборки на треть состоят из компонентов местного производства. В следующем году локализацию планируется довести до 100%, и тогда цена на автомобиль снизится на 20%.
Акции Tesla выросли на 1,5% на фоне выпуска первой партии китайских машин. Кроме того, по информации издания Business Insider, ряд местных банков уже согласился предоставить Tesla заём в размере 1,4 миллиарда долларов сроком на пять лет для дальнейшего развития производства.
Китай на данный момент — это самый большой рынок электромобилей в мире. По ожиданиям компании, электрокар Tesla Model 3 станет наиболее популярным электрокаром Китая. Здесь ему предстоит конкурировать с моделями местных производителей, таких как NIO Inc. и Xpeng Motors.
Завод Tesla в Шанхае — первое производственное предприятие марки за пределами США. В перспективе у компании появится и европейский завод: он откроется под Берлином, на нём будут выпускать кроссоверы Tesla Model Y.