Названы 10 самых популярных машин с «автоматами» в России

Моя первая машина: реальные истории пользователей Авто.ру

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Константин Новацкий

Первая машина — воспоминание на всю жизнь. Подержанная отечественная или иномарка, купленная много лет назад (а может и совсем недавно), открыла многим из нас столь желанную свободу передвижения. За каждой из этих машин стоят десятки интересных историй, о которых стоит рассказать. Недавно мы спросили пользователей Авто.ру об их первых автомобилях: какими они были и что с ними стало. Лучшие истории (кое-где — в слегка сокращённом или менее эмоциональном формате без смайлов, простите) мы публикуем прямо сейчас. И если после прочтения этих рассказов на вас тоже нахлынут воспоминания — не держите их в себе, рассказывайте в комментариях!

ВАЗ 2106

Первой была «бабушка», ВАЗ 2106, автомобиль старше меня)) Катался на ней полгода где-то. А потом у неё пропали тормоза. Поставил во дворе, стал копить на ремонт (со стипендии не разгуляешься). В это время в неё залезли какие-то лиходеи, завели и погнали кататься. Естественно, без тормозов они перевернулись на ближайшем перекрёстке. Итог: один с синяками в СИЗО, двое в больнице с переломами под надзором милиции. Ну, а «бабушку» на эвакуатор и под пресс. Красиво ушла )))

ВАЗ-21099

Первым автомобилем была ВАЗ-21099 2002 года. Почему «была»? Ответ очень явно вырисовывался из её цвета — серо-голубого «ниагара» — и светло-синих меховых дверных карт. Садясь в такой автомобиль, чувствовал, что для антуража не хватает шляпы с пером и леопардового пальто. Чувство не покидало даже когда работал на машине курьером. Как ни странно, автомобиль не сгнил и по сей день. Прошёл со мной армию, возил контрактников в поля. В то время к нему прилипло чёткое прозвище «Марго». Сейчас автомобиль продал девушке, только получившей права. Часто замечаю Маргошу в своём районе и каждый раз слезы наворачиваются, когда слышу ее прогоревший глушитель и обороты не ниже 4,5 тысяч.

ВАЗ-2114

Первым автомобилем был ВАЗ-2114. В 8:10 я забрал ВУ, в 19:00 был остановлен фонарным столбом.

Renault Logan

Купил Renault Logan, подержанный. Первой машине был очень рад: переезжал, катался на море... Но потом в жизни пошла чёрная полоса, машину продал, вложился в ремонт чужой квартиры, потом наступил кризис, и с 2015 года ремонт доделать не смог. Деньги уже начал брать в кредит, и по сей день не могу из него вылезти. Работу потерял(

ГАЗ-24

Первой машиной было списанное такси ГАЗ-24 1983 года из Тбилиси. Машина была на ходу, двигатель работал на трёх свечах, о чём я узнал, приехав показать машину родственникам. Все передачи кроме задней выбивало, люфт руля был сумасшедшим. На этой машине мы в 1991 году приехали из Тбилиси домой, в Ростов-на-Дону. Потом началась работа по восстановлению, при этом «Волга» всегда была готова ехать. Отъездили мы с семьёй 15 лет. Подарили племяннице, а она, в свою очередь, научившись ездить, продала начинающему водителю. Машина и сейчас на хорошем ходу.

Daewoo Nexia

С детства я всегда интересовалась техникой, поэтому привычные для девочек игрушки пылились в сторонке, а на вооружении у меня были игрушечные автомобили, самолёты, тяжёлая грузовая техника и мотоциклы. История первого автомобиля началась с того, что дедуля решил продать свою «Шахочку» (так он называл любимые «Жигули» шестой модели). Время шло, годы брали своё и он смог накопить на новое авто. Это был 2004 год, мне было 16 лет. На тот момент он рассматривал ВАЗ-2112, но именно в тот период на рынке появилась рабочая лошадка Daewoo Nexia. Учитывая интерес к автомобилям и бюджет, я предложила ему рассмотреть её. В итоге после осмотра было принято решение брать! Авто купили в марте и получили госномера «КОТ» — поэтому в шуточной форме я называла «Нексию» Мартовский кот — но позже её назвали Nexus.

Lada Kalina

Калина, седан. Покупал новую в салоне. Владел три года, после чего благополучно продал «перекупу». Не так давно разбирал фотографии и наткнулся на папку с её фото для объявления — в том числе и с фото VIN-номера. Стало интересно, пробил через приложение, оказалось, жива еще Калинка: сменила трёх хозяев и ездит где-то в Оренбургской области.

ВАЗ-2109

Лучший друг предложил «девятку» которую в 1999 году купил его тесть. Потом на ней училась ездить его будущая жена, да и сам он откатал немало. После машиной завладел коллега по работе, а потом и мне повезло — она продавалась. Я посмотрел и просто купил. Она была хороша, я любил её. Сдав экзамен, в тот же день приехал на работу, через весь город. Было тяжело менять полосы и маневрировать в плотном потоке, но я сделал это! Позже привёл машину в порядок и вскоре уехал работать в другую область, а машинка ждала меня в гараже. По возвращении выяснилось, что задняя часть днища прогнила. Было жалко осознавать что машину нужно продавать, но я решился. Нашлись покупатели из области. Позже я ещё раз увидел её — на фотофиксации ГИБДД: машина была в упадке, без бамперов. Как выяснилось, новые хозяева даже не переоформили её на себя. На связь не выходили, поэтому пришлось написать заявление о прекращении регистрации.

Mazda 626 GE

Серебристый седан Mazda 626 GE 1992 года. Два литра, «автомат». До сих пор вспоминаю с теплом. Впервые проехал 190 км/ч, разбил с переворотом, а при восстановлении узнал, что это был «конструктор». Владел два года, проехал около 60 тысяч км. Были незначительные поломки, но до сих пор вспоминаю эти ощущения свободы и крутизны. Супер тачка была для меня в 2006 году.

Mitsubishi Galant

Mitsubishi Galant 1990 года. Вишнёвый хэтчбек, два литра, 109 лосей на «механике» с инжектором. Отец подарил на 18 лет, за что ему огромное спасибо! Это восхитительный автомобиль! Очень комфортный даже для двадцатилетнего. Пороги сгнили, мотор ел масло литрами, а когда я был в армии, старший брат продал моего «Галанта» с пробегом 315 000 км. Через семь встретил хозяина, пообщались. Пробег в 2019 году — 800 000 км, на родном двигателе 4G63 без «капиталки». Сцепление было ещё моим и не менялось в течение 500 000 км. Абсолютно всё дно автомобиля переварено и промовилено. Купить такой автомобиль сейчас с минимальным пробегом это — честно скажу — моя мечта!

Москвич-2141

Первая моя машина появилась в 2019-м: Москвич-2141, без крыльев, чёрного цвета. На нем я и научился ездить. Спустя время я обменял на «копейку» и плачу. «Москвич» новый хозяин сдал в утиль...

Chery Amulet

Chery Amulet 2007 г. Владел два с небольшим года! Спокойные дни могу пересчитать по пальцам. Весь мозг вынесла и бюджет регулярно опустошала! Вспоминаю как страшный сон!

Toyota Corsa

Первой была Toyota Corsa 1995 года. Куплена в 2012 году и продана в январе этого (2020, прим. редактора) года. Что и говорить, эпоха прошла за рулём этой машины. Ездил бы и сейчас, но мёртвый двигатель, убитая ходовая и отсутствие времени, чтобы этим заниматься вынудили отдать её за три копейки и купить новую машину.

ВАЗ-21063

Красный ВАЗ-21063 1985 года. Купила в 2016 году с пробегом 220 000 км (я 7 владелец, кажется), езжу до сих пор. И на работу, и по делам, и в магазин. И на море летом или в другой город тоже сгонять не проблема. В момент покупки был жутко уколхожен, но постепенно привожу в порядок. Сделано уже очень много и ни о чём не жалею. За любым авто нужно следить — тогда и проблем у вас никаких не будет. Продавать не собираюсь — люблю его)

Subaru Forester

Первым авто был «Форик» 2007-го, находящийся в собственности отца. Два литра, «атмосферник», «механика». Носился как дворняга по разбитым рязанским улицам. Секс, наркотики, адреналин. А потом я встретил один столб и, слезши с него, «Форик» нашел хозяина получше. Имея, не ценим, потерявши, плачем. А первая машина, как первая любовь: не забывается никогда.

ВАЗ-21053

В 1993-м я купил новый ВАЗ-21053 — белый за $5500 в Логовазе. На нём учился водить по городу, и на экзамены в ГАИ в Люблино приехал тоже на нём — только оставил подальше от входа. Номер был Я 39-14 МН. Через пару лет после ДТП поменял кузов и стала она цвета «Гранат». Потом в 1997-м поменял двигатель (старый словил клина на 220 000 км), перевёл на газ и измучился с этим газом проклятым — динамика терялась и очереди за газом были на несколько часов. В 1999-м продал её знакомым из Владимирской области. Что теперь с моей ласточкой — не знаю.

Toyota Levin

Первой машиной была Toyota Levin 1991 года. В 2005-м мне было 18 лет, я увидел её на улице и влюбился! Мечтал о купе. Взял газету с объявлениями — тогда в основном так и покупали — нашёл там эту Тойоту (повезло что объявление было с картинкой), договорился и поехал смотреть с младшим братом. Человек долго-долго не приезжал, но все же приехал! На тот момент я ни разу не сидел за рулём, а тем более — иномарки. Мы, даже не прокатившись, купили ее, просто потому что она была! 

Это была невероятная покупка на то время. Во дворе у других — только «копейки» и «шестёрки» были, а тут купе, ещё и чёрного цвета! Ездил я два года, с друзьями разобрали весь салон, добавили кожаные вставки красного цвета, клеили всё сами в гараже, иногда даже дома в комнате. Приходил домой с дверными картами и по заготовке из картона вырезал и вклеивал эти вставки. За весь срок эксплуатации пришлось познать проблемы с каждым агрегатом в этой машине. По незнанию профукал уровень масла в двигателе — естественно, он застучал! А расход его не мог быть скромным, так как в 18 лет ездил я только с педалью в пол на все деньги. Коробка умерла тоже, переключала только в красной зоне, приходилось крутить. Но ни разу машина не встала! Денег на зимнюю резину не было, ездил на чём приходилось. Соответветственно, по зиме, чуть ли не в первый снег, «догнал» друга, который меня привёз в гараж. Разбил решётку, все крепления на фарах и немного — «телевизор». Через пару дней в гараже всё собрали на место, стало ещё лучше чем было. 

Правда, после второй нелепой остановки об другого участника движения, решил поставить машину в гараж, пока не найду резину. За месяц простоя вскрыли гараж, разбили заднее боковое окно и вытащили магнитолу — больше брать было нечего! Купив колёса, вставив окно из ДВП и затонировав, чтоб не так видно было, мы с друзьями поехали на гонки! В то время прям каждые выходные были сходки и соревнования по прямой! Участвовали все, кто хотел — и даже те, кто мимо ехал. Помню, что наш Левин был одним из самых быстрых (уступил только турбо «Ниве», собранной также где-то в гараже). Времена были хорошие! Продал я его за 90 тысяч, уничтожив двигатель, коробку и кузов! Купил Тойоту Trueno на «механике», но это совсем другая история!

Peugeot 406

Влюбился я в «француженку» итальянского помола, а именно — в Peugeot 406 купе Pininfarina. Тюнил как мог, жесть аж вспоминать, до сих пор иногда за литровиной горькой плачу, что продал...

Mazda 323 F

Моей первой ласточкой была Mazda 323 F (BG) — чистокровная «японка». Машина всегда пленяла взгляды на дорогах за счёт поднимающихся фар. Я называл ее слепышкой. Учитывая год выпуска (1991), она была в нормальном состоянии для своих лет и была на автомате (автомат там вечный). Многое мы с ней повидали. Да, без аварий не обошлось, но ездит и по сей день. В общем, у меня много воспоминаний, связанных с этим автомобилем, и он навсегда останется в моём сердце как чувство первой любви.

ВАЗ-2114

Новая ВАЗ-2114, я на ней два года ездил, потом продал. Выяснилось, что новый собственник напился, сел за руль, выехал на полосу встречного движения и залетел под фуру. В итоге машина загорелась и он сгорел в ней. Я сам в шоке от этой ситуации, это правда.

Ford Escort

У меня была легенда ралли спорта. Ford Escort Mk6 1994 года выпуска, трёхдверный хэтчбек. Вот это огонь машина была. Двухлитровый мотор, 150 сил. В машине живого не было ничего, подвеска вся в круг звенела, как яйца кота в марте. Пятая передача вылетала, радиатор тек в восьми местах, каждое утро под машиной была цветная лужа, и я выходил с набором канистр с техническими жидкостями, чтобы долить их, дабы эта вундервафля просто не померла по дороге на работу. Да и в принципе в машине живой был только мафон и руль с колёсами крутились. Но ехать она могла очень бодро. Самое главное и очень ценное — в крыше этой машины был ЛЮК, и он после стольких лет РАБОТАЛ И НЕ ТЁК! Но в итоге данный пепелац пал смертью храбрых: я его случайно утопил в финском заливе при попытке понтануться перед девушкой, дабы потом заняться с ней непотребством. В результате плавания машина схватила гидроудар и движок заклинило. Продал я это чудо за 25 тысяч рублей. Это была легендарная машина, очень любил её))

А у вас сохранились тёплые воспоминания о первой машине?

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