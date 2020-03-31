Моя первая машина: реальные истории пользователей Авто.ру

Toyota Levin

Первой машиной была Toyota Levin 1991 года. В 2005-м мне было 18 лет, я увидел её на улице и влюбился! Мечтал о купе. Взял газету с объявлениями — тогда в основном так и покупали — нашёл там эту Тойоту (повезло что объявление было с картинкой), договорился и поехал смотреть с младшим братом. Человек долго-долго не приезжал, но все же приехал! На тот момент я ни разу не сидел за рулём, а тем более — иномарки. Мы, даже не прокатившись, купили ее, просто потому что она была!

Это была невероятная покупка на то время. Во дворе у других — только «копейки» и «шестёрки» были, а тут купе, ещё и чёрного цвета! Ездил я два года, с друзьями разобрали весь салон, добавили кожаные вставки красного цвета, клеили всё сами в гараже, иногда даже дома в комнате. Приходил домой с дверными картами и по заготовке из картона вырезал и вклеивал эти вставки. За весь срок эксплуатации пришлось познать проблемы с каждым агрегатом в этой машине. По незнанию профукал уровень масла в двигателе — естественно, он застучал! А расход его не мог быть скромным, так как в 18 лет ездил я только с педалью в пол на все деньги. Коробка умерла тоже, переключала только в красной зоне, приходилось крутить. Но ни разу машина не встала! Денег на зимнюю резину не было, ездил на чём приходилось. Соответветственно, по зиме, чуть ли не в первый снег, «догнал» друга, который меня привёз в гараж. Разбил решётку, все крепления на фарах и немного — «телевизор». Через пару дней в гараже всё собрали на место, стало ещё лучше чем было.

Правда, после второй нелепой остановки об другого участника движения, решил поставить машину в гараж, пока не найду резину. За месяц простоя вскрыли гараж, разбили заднее боковое окно и вытащили магнитолу — больше брать было нечего! Купив колёса, вставив окно из ДВП и затонировав, чтоб не так видно было, мы с друзьями поехали на гонки! В то время прям каждые выходные были сходки и соревнования по прямой! Участвовали все, кто хотел — и даже те, кто мимо ехал. Помню, что наш Левин был одним из самых быстрых (уступил только турбо «Ниве», собранной также где-то в гараже). Времена были хорошие! Продал я его за 90 тысяч, уничтожив двигатель, коробку и кузов! Купил Тойоту Trueno на «механике», но это совсем другая история!