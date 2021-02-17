В России остановлена выдача льготных автокредитов
Дмитрий Елизаров
В России прекращено действие программ льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Как пишет агентство «Прайм», большинство банков-участников программ остановили выдачу кредитов по этим программам в связи с тем, что выделенные на них государством средства просто закончились.
Источники агентства в Российской ассоциации автодилеров (РоАД) подтвердили приостановку выдачи льготных кредитов. О том же со ссылкой на информацию от региональных дилеров сообщают, к примеру, подписчики популярного паблика AvtoVAZ News ВКонтакте. Тем не менее, к примеру, на официальных сайтах Lada и Hyundai информация о возможности приобрести автомобили по госпрограммам ещё присутствует.
В РоАД объяснили пробуксовку программ отсутствием средств, выделенных государством на их реализацию. В конце января нынешнего года сообщалось, что власти планируют потратить на субсидирование льготных кредитов около 9 миллиардов рублей. Но, как утверждают источники агентства, выделенные средства до адресатов пока не добрались. Остававшиеся же с прошлого года деньги участниками программы уже израсходованы. Дилеры ожидают негативного влияния этой ситуации на продажи в массовом сегменте: целью льгот по автокредитам как раз и была поддержка автомобильного рынка в ценовом диапазоне до 1,5 миллиона рублей.
Физические лица могли в рамках программ воспользоваться 10-процентной скидкой при покупке автомобиля в кредит (для Дальнего Востока скидку увеличили до 25%), но при ряде условий. Автомобиль должен быть российского производства и стоить не дороже 1,5 миллиона рублей, покупатель же либо приобретает машину впервые, либо воспитывает как минимум одного ребёнка, либо работает в медицинском учреждении.
Как сообщают «Известия», по итогам прошлого года россияне просрочили выплат по автокредитам на 56 миллиардов рублей — это на 22,6% больше, чем в
2019-м.При этом в наступившем году рост неплатежей может продолжиться.