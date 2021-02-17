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В России остановлена выдача льготных автокредитов

Новости

Дмитрий Елизаров

В России прекращено действие программ льготного кредито­вания «Первый автомобиль» и «Семейный авто­мобиль». Как пишет агентство «Прайм», большин­ство банков-участников программ остановили выдачу кредитов по этим программам в связи с тем, что выделенные на них государ­ством средства просто закончились.

  • Источники агентства в Российской ассоциации авто­дилеров (РоАД) подтвердили приостановку выдачи льготных кредитов. О том же со ссылкой на информацию от региональ­ных дилеров сообщают, к примеру, подпис­чики популярного паблика AvtoVAZ News ВКонтакте. Тем не менее, к примеру, на официаль­ных сайтах Lada и Hyundai информация о возмож­ности приобрести авто­мобили по гос­программам ещё присутствует.

  • В РоАД объяснили пробуксовку программ отсут­ствием средств, выделенных государ­ством на их реализацию. В конце января нынешнего года сообщалось, что власти планируют потратить на субсидиро­вание льготных кредитов около 9 милли­ардов рублей. Но, как утверждают источники агентства, выделенные средства до адресатов пока не добрались. Оставав­шиеся же с прошлого года деньги участниками программы уже израсходо­ваны. Дилеры ожидают негативного влияния этой ситуации на продажи в массовом сегменте: целью льгот по автокредитам как раз и была поддержка автомо­бильного рынка в ценовом диапазоне до 1,5 миллиона рублей.

  • Физические лица могли в рамках программ воспользо­ваться 10-процентной скидкой при покупке авто­мобиля в кредит (для Дальнего Востока скидку увеличили до 25%), но при ряде условий. Авто­мобиль должен быть россий­ского произ­водства и стоить не дороже 1,5 миллиона рублей, покупатель же либо приобретает машину впервые, либо воспитывает как минимум одного ребёнка, либо работает в медицинском учреждении.

  • Как сообщают «Известия», по итогам прошлого года россияне просрочили выплат по авто­кредитам на 56 милли­ардов рублей — это на 22,6% больше, чем в 2019-м. При этом в наступив­шем году рост неплатежей может продолжиться.

А ваш автомобиль куплен в кредит?

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