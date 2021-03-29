Ford Bronco с VIN-номером 001 продали за 81,5 миллиона рублей

Проданный Бронко в самой насыщенной версии First Edition имеет трёхдверный кузов и выкрашен в эксклю­зивный для этого исполнения цвет Lightning Blue. В комп­лектацию внедорожника входят, к примеру, внедорожный пакет Sasquatch с 35-дюймовыми внедорожными колёсами и системой выбора режимов движения G.O.A.T., аморти­заторы Bilstein и задний мост Dana 44 в подвеске, «тёмный» пакет для кузова Wildtrack и дорогая кожа в салоне. Кроме того, Bronco получил съёмные двери и крышу.

Первый серийный экземпляр оснащён 310-сильным 2,7-литровым V6 в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с двух­ступенчатой «раздаткой», блокировками межосевых дифферен­циалов и возмож­ностью отключения стабили­заторов поперечной устойчивости.

Вырученные средства будут переданы экологиче­ским фондам National Forest Foundation и Outward Bound. Всего компания Ford планирует выпустить только 7 тысяч экземпляров Bronco в исполнении First Edition. Первоначально намеревались сделать только 3500 машин, однако резкий всплеск популяр­ности модели заставил произво­дителя удвоить объём. При этом озвученная летом прошлого года стоимость трёхдверного Bronco First Edition составляла около 60 тысяч долларов.