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Ford Bronco с VIN-номером 001 продали за 81,5 миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр внедорожника Ford Bronco нового поколения. За уникальный автомобиль заплатили 1 075 000 долларов (около 81,5 миллиона рублей). Все вырученные средства будут направлены на благо­творитель­ность.

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  • Проданный Бронко в самой насыщенной версии First Edition имеет трёхдверный кузов и выкрашен в эксклю­зивный для этого исполнения цвет Lightning Blue. В комп­лектацию внедорожника входят, к примеру, внедорожный пакет Sasquatch с 35-дюймовыми внедорожными колёсами и системой выбора режимов движения G.O.A.T., аморти­заторы Bilstein и задний мост Dana 44 в подвеске, «тёмный» пакет для кузова Wildtrack и дорогая кожа в салоне. Кроме того, Bronco получил съёмные двери и крышу.

  • Первый серийный экземпляр оснащён 310-сильным 2,7-литровым V6 в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с двух­ступенчатой «раздаткой», блокировками межосевых дифферен­циалов и возмож­ностью отключения стабили­заторов поперечной устойчивости.

  • Вырученные средства будут переданы экологиче­ским фондам National Forest Foundation и Outward Bound. Всего компания Ford планирует выпустить только 7 тысяч экземпляров Bronco в исполнении First Edition. Первоначально намеревались сделать только 3500 машин, однако резкий всплеск популяр­ности модели заставил произво­дителя удвоить объём. При этом озвученная летом прошлого года стоимость трёхдверного Bronco First Edition составляла около 60 тысяч долларов.

  • В январе прошлого года на том же аукционе ушёл с молотка и первый серийный экзем­пляр Chevrolet Corvette восьмого поколения. Он обошёлся покупателю заметно дороже — в 3 миллиона долларов.

Переплачивать за VIN-номер — это нормально?

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