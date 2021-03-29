Ford Bronco с VIN-номером 001 продали за 81,5 миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
На аукционе Barrett-Jackson продали первый серийный экземпляр внедорожника Ford Bronco нового поколения. За уникальный автомобиль заплатили
Проданный Бронко в самой насыщенной версии First Edition имеет трёхдверный кузов и выкрашен в эксклюзивный для этого исполнения цвет Lightning Blue. В комплектацию внедорожника входят, к примеру, внедорожный пакет Sasquatch с 35-дюймовыми внедорожными колёсами и системой выбора режимов движения G.O.A.T., амортизаторы Bilstein и задний мост Dana 44 в подвеске, «тёмный» пакет для кузова Wildtrack и дорогая кожа в салоне. Кроме того, Bronco получил съёмные двери и крышу.
Первый серийный экземпляр оснащён 310-сильным 2,7-литровым V6 в паре с 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с двухступенчатой «раздаткой», блокировками межосевых дифференциалов и возможностью отключения стабилизаторов поперечной устойчивости.
Вырученные средства будут переданы экологическим фондам National Forest Foundation и Outward Bound. Всего компания Ford планирует выпустить только 7 тысяч экземпляров Bronco в исполнении First Edition. Первоначально намеревались сделать только 3500 машин, однако резкий всплеск популярности модели заставил производителя удвоить объём. При этом озвученная летом прошлого года стоимость трёхдверного Bronco First Edition составляла около 60 тысяч долларов.
В январе прошлого года на том же аукционе ушёл с молотка и первый серийный экземпляр Chevrolet Corvette восьмого поколения. Он обошёлся покупателю заметно дороже — в 3 миллиона долларов.