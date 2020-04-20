Дилер Kia продаёт уникальный Pontiac за 56 миллионов рублей. И это со скидкой!
Николай Андреев
Дилерский центр Kia в американском штате Коннектикут выставил на продажу первый прототип Pontiac Banshee, который так и не стал серийным. Купе 1964 года стоит 750 000 долларов (56 миллионов рублей). Это конечная стоимость с учётом скидки в 3950 долларов (300 тысяч рублей).
Автором Pontiac Banshee является инженер Джон Делореан, через год после создания прототипа ставший президентом компании. Он придумал купе для борьбы с Ford Mustang, но руководство General Motors не одобрило проект, побоявшись, что новинка отнимет клиентов у Chevrolet Corvette.
Позже General Motors использовал наработки Понтиака при создании Корвета третьего поколения, вышедшего в 1968 году. Banshee планировали уничтожить, но сотрудник концерна смог договориться о выкупе уникальной машины и хранил её до своей смерти в 2006 году, после чего купе попало на рынок.
Первый прототип Pontiac Banshee построен на модернизированном шасси модели Tempest и оснащён кузовом из стеклопластика. Под капотом установлена рядная «шестёрка» 3.8 и четырёхступенчатая «механика». За всю жизнь автомобиль проехал всего 1498 миль (2411 километров).