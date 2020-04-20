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Дилер Kia продаёт уникальный Pontiac за 56 миллионов рублей. И это со скидкой!

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Николай Андреев

Дилерский центр Kia в американском штате Коннектикут выставил на продажу первый прототип Pontiac Banshee, который так и не стал серийным. Купе 1964 года стоит 750 000 долларов (56 миллионов рублей). Это конечная стоимость с учётом скидки в 3950 долларов (300 тысяч рублей).

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  • Автором Pontiac Banshee является инженер Джон Делореан, через год после создания прототипа ставший президентом компании. Он придумал купе для борьбы с Ford Mustang, но руководство General Motors не одобрило проект, побоявшись, что новинка отнимет клиентов у Chevrolet Corvette.

  • Позже General Motors использовал наработки Понтиака при создании Корвета третьего поколения, вышедшего в 1968 году. Banshee планировали уничтожить, но сотрудник концерна смог договориться о выкупе уникальной машины и хранил её до своей смерти в 2006 году, после чего купе попало на рынок.

  • Первый прототип Pontiac Banshee построен на модерни­зированном шасси модели Tempest и оснащён кузовом из стекло­пластика. Под капотом установлена рядная «шестёрка» 3.8 и четырёхступен­чатая «механика». За всю жизнь автомобиль проехал всего 1498 миль (2411 километров).

Стоит ли машина, которая так и не стала серийной, таких денег?

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