Дилер Kia продаёт уникальный Pontiac за 56 миллионов рублей. И это со скидкой!

Автором Pontiac Banshee является инженер Джон Делореан, через год после создания прототипа ставший президентом компании. Он придумал купе для борьбы с Ford Mustang, но руководство General Motors не одобрило проект, побоявшись, что новинка отнимет клиентов у Chevrolet Corvette.

Позже General Motors использовал наработки Понтиака при создании Корвета третьего поколения, вышедшего в 1968 году. Banshee планировали уничтожить, но сотрудник концерна смог договориться о выкупе уникальной машины и хранил её до своей смерти в 2006 году, после чего купе попало на рынок.