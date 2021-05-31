Представлен первый белорусский беспилотный трактор: он дизельный и сам ездит на дозаправку
Герман Князев
В Минске публике представили первый беспилотный трактор Belarus 3523i. Как передаёт Onliner.by, это совместная разработка инженеров Минского тракторного завода и Объединённого института машиностроения Национальной академии наук Беларуси.
Трактор оснащён 350 л.с. дизельным мотором. Трансмиссия у трактора с редуктором и электромеханическим приводом. На МТЗ её выделяют как особое преимущество перед конкурентами — трансмиссия бесступенчатая, и для неё не нужна коробка передач.
По словам разработчиков, за счёт новой трансмиссии Belarus 3523i обладает сниженным на 7% расходом топлива по сравнению с тракторами с механической передачей.
Трактор сам возвращается на дозаправку при низком уровне топлива.
Задачи и траекторию трактору устанавливает оператор. Машина же сама принимает решение о торможении или объезде внезапного препятствия. В ориентировании трактору помогают датчики и навигационная система.
Спереди и сзади трактора можно навешивать устройства высокой грузоподъёмности.
Ранее стартап из Калифорнии Monarch представил свой автономный электротрактор. Он способен бесперебойно работать 10 часов после пятичасовой подзарядки. Оператор может взять управление машиной на себя — этого требуют законы относительно автопилотов большинства стран. Трактор сообщает фермеру о состоянии поля и урожая, способен давать прогнозы касаемо урожайности. Тестовые образцы машины будут продаваться по 50 тысяч долларов за единицу, а массовое производство планируется начать к концу года.