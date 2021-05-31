Представлен первый белорусский беспилотный трактор: он дизельный и сам ездит на дозаправку

Трактор оснащён 350 л.с. дизельным мотором. Трансмиссия у трактора с редуктором и электро­механиче­ским приводом. На МТЗ её выделяют как особое преимущество перед конкурентами — трансмиссия бесступен­чатая, и для неё не нужна коробка передач.

По словам разработчиков, за счёт новой трансмиссии Belarus 3523i обладает сниженным на 7% расходом топлива по сравнению с тракторами с механической передачей.

Трактор сам возвращается на дозаправку при низком уровне топлива.

Задачи и траекторию трактору устанавли­вает оператор. Машина же сама принимает решение о торможении или объезде внезапного препят­ствия. В ориенти­ровании трактору помогают датчики и навигаци­онная система.

Спереди и сзади трактора можно навешивать устройства высокой грузо­подъёмности.