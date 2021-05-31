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Представлен первый белорусский беспилотный трактор: он дизельный и сам ездит на дозаправку

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Герман Князев

В Минске публике представили первый беспилотный трактор Belarus 3523i. Как передаёт Onliner.by, это совместная разработка инженеров Минского тракторного завода и Объеди­нённого института машино­строения Национальной академии наук Беларуси.

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  • Трактор оснащён 350 л.с. дизельным мотором. Трансмиссия у трактора с редуктором и электро­механиче­ским приводом. На МТЗ её выделяют как особое преимущество перед конкурентами — трансмиссия бесступен­чатая, и для неё не нужна коробка передач.

  • По словам разработчиков, за счёт новой трансмиссии Belarus 3523i обладает сниженным на 7% расходом топлива по сравнению с тракторами с механической передачей.

  • Трактор сам возвращается на дозаправку при низком уровне топлива.

  • Задачи и траекторию трактору устанавли­вает оператор. Машина же сама принимает решение о торможении или объезде внезапного препят­ствия. В ориенти­ровании трактору помогают датчики и навигаци­онная система.

  • Спереди и сзади трактора можно навешивать устройства высокой грузо­подъёмности.

  • Ранее стартап из Калифорнии Monarch представил свой автономный электротрактор. Он способен бесперебойно работать 10 часов после пятичасовой подзарядки. Оператор может взять управление машиной на себя — этого требуют законы относительно авто­пилотов большинства стран. Трактор сообщает фермеру о состоянии поля и урожая, способен давать прогнозы касаемо урожай­ности. Тестовые образцы машины будут продаваться по 50 тысяч долларов за единицу, а массовое произ­водство планируется начать к концу года.

Настало ли время беспилотных тракторов?

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