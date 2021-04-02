Посмотрите на, возможно, первый беспилотник — он ездил по дорогам почти 30 лет назад

На видеозаписях начала 90-х хорошо видно, как авто­мобиль движется по загружен­ному шоссе, периодически само­стоятельно подруливая, при этом его создатель настолько уверен в своём детище, что сидит на заднем сиденье. Можно заметить, что пассажир­ское кресло занято стационарным компьютером (по данным агентства, на базе 386-го процессора Intel).

Как пишет AFP, первые испытания корейского беспилотника состоялись в 1993 году, а двумя годами позже Хан Мин Хон проехал на своей машине 300 кило­метров от столицы до южного порта Пусан.

Власти Южной Кореи не видели особых перспектив в исследо­ваниях, которые изобрета­тель вёл на базе одного из универ­ситетов, поэтому в какой-то момент финансиро­вание было прекращено. Экономика страны в то время сосредото­чилась на развитии тяжёлой промыш­лен­ности, при этом образцы высоких технологий пред­почитали закупать за рубежом, а не разра­батывать своими силами. Кроме того, 30 лет назад никто не верил в безопас­ность беспилотных автомобилей.

Помимо прочего Хан Мин Хон считается создателем первой в Южной Корее навигаци­онной системы и разра­ботчиком мини-вертолёта, который называют предком современных квадро­коптеров. По его словам, если бы его проектам тогда дали ход, сейчас страна была бы мировым лидером в области автономной мобильности.

Как уточняет AFP, 79-летний корейский изобрета­тель до сих пор трудится над некоторыми нюансами систем автономного управления и, хотя высоко оцени­вает вклад компании Tesla в эту отрасль, уверен в сопо­ставимости нынешних технологий Илона Маска со своими разра­ботками 90-х годов. Хан Мин Хон даже готов провести совместные испытания своего беспилотника и электрокара Tesla. Тем не менее, по словам исследо­вателя, полноценный беспилотный авто­мобиль с полностью автономной системой управления построить всё же невозможно.