Посмотрите на, возможно, первый беспилотник — он ездил по дорогам почти 30 лет назад
Дмитрий Елизаров
Французское агентство AFP опубликовало на YouTube архивные кадры испытаний беспилотного автомобиля, состоявшихся в Южной Корее ещё в 1993 году — за много лет до основания компании Tesla. Проект, разработанный исследователем Хан Мин Хоном, так и не был доведён до конца, хотя учёный уверен, что его технологии 30-летней давности до сих пор сопоставимы с разработками Илона Маска.
The road not taken.— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021
Decades before the race to build a self-driving car became a multi-billion-dollar contest, a South Korean professor built an autonomous vehicle and drove it across the country - only for his research to be consigned to the scrapheaphttps://t.co/PgvdpPJLtV pic.twitter.com/3DGJHyYSem
На видеозаписях начала 90-х хорошо видно, как автомобиль движется по загруженному шоссе, периодически самостоятельно подруливая, при этом его создатель настолько уверен в своём детище, что сидит на заднем сиденье. Можно заметить, что пассажирское кресло занято стационарным компьютером (по данным агентства, на базе
386-гопроцессора Intel).
Как пишет AFP, первые испытания корейского беспилотника состоялись в 1993 году, а двумя годами позже Хан Мин Хон проехал на своей машине 300 километров от столицы до южного порта Пусан.
Власти Южной Кореи не видели особых перспектив в исследованиях, которые изобретатель вёл на базе одного из университетов, поэтому в какой-то момент финансирование было прекращено. Экономика страны в то время сосредоточилась на развитии тяжёлой промышленности, при этом образцы высоких технологий предпочитали закупать за рубежом, а не разрабатывать своими силами. Кроме того, 30 лет назад никто не верил в безопасность беспилотных автомобилей.
Помимо прочего Хан Мин Хон считается создателем первой в Южной Корее навигационной системы и разработчиком мини-вертолёта, который называют предком современных квадрокоптеров. По его словам, если бы его проектам тогда дали ход, сейчас страна была бы мировым лидером в области автономной мобильности.
Как уточняет AFP, 79-летний корейский изобретатель до сих пор трудится над некоторыми нюансами систем автономного управления и, хотя высоко оценивает вклад компании Tesla в эту отрасль, уверен в сопоставимости нынешних технологий Илона Маска со своими разработками
90-хгодов. Хан Мин Хон даже готов провести совместные испытания своего беспилотника и электрокара Tesla. Тем не менее, по словам исследователя, полноценный беспилотный автомобиль с полностью автономной системой управления построить всё же невозможно.
Сам Илон Маск обещал, что электрокары Tesla однажды — причём достаточно скоро — достигнут максимального, пятого уровня автономности. При этом в марте стало известно, что даже разработчики не считают свою функцию Full Self-Driving, которой сейчас комплектуются Tesla, полноценным автопилотом.