Что должно быть в автомобильной аптечке и зачем она нужна

Зачем водителю аптечка

Содержимое медицинской дорожной аптечки пригодится в случае оказания помощи пострадавшему в ДТП — до тех пор, пока на место происшествия едут медики. В этом её изначальное и главное предназ­начение. В серьёзной аварии человек рискует получить перелом, кровоточащие раны, сотрясение мозга. И если с вправкой костей можно подождать до приезда «скорой», то от того, насколько быстро удастся остановить крово­течение, часто зависит жизнь потерпевшего. А водитель должен уметь делать и это, и многое другое — помните, чему вас учили в автошколе? Точнее, на тех нескольких занятиях, которые должны были проводить медики. Ведь вопросы «по медицине» остаются в экзаменаци­онных билетах, несмотря на все реформы водитель­ского образования.

Но чаще про автомобильную аптечку вспоминают при менее драматичных обстоятель­ствах. Пассажир в пути почувствовал себя нехорошо, водитель, ремонтируя машину в гараже, рассадил руку неловким движением или просто порезался. Коробочка с красным крестом, лежащая в салоне или в багажнике, в таких случаях оказывается как нельзя кстати. Раньше эти сценарии тоже принимались в расчёт — например, в автоаптечке должны были быть лекар­ства от… пищевого отравления. Однако в наше время наполнение аптечки серьёзно упростили.