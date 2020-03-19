Что должно быть в автомобильной аптечке и зачем она нужна
Команда Авто.ру
Уверены: одни считают аптечку в автомобиле лишь источником дополнительных проблем при общении с инспекторами ГИБДД, для которых она когда-то была отличным поводом выписать штраф. Другие — пережитком прошлого, когда водители на дороге могли рассчитывать только на себя и свои, совсем скудные, знания об оказании медицинской помощи. А те, кто действительно серьёзно относится к наличию аптечки в своём автомобиле, кажется, остались в меньшинстве. Давайте разберёмся, почему она всё-таки нужна и что должно быть в аптечке автомобиля.
Материал обновлён 18.10.2021 г.
Зачем водителю аптечка
Содержимое медицинской дорожной аптечки пригодится в случае оказания помощи пострадавшему в ДТП — до тех пор, пока на место происшествия едут медики. В этом её изначальное и главное предназначение. В серьёзной аварии человек рискует получить перелом, кровоточащие раны, сотрясение мозга. И если с вправкой костей можно подождать до приезда «скорой», то от того, насколько быстро удастся остановить кровотечение, часто зависит жизнь потерпевшего. А водитель должен уметь делать и это, и многое другое — помните, чему вас учили в автошколе? Точнее, на тех нескольких занятиях, которые должны были проводить медики. Ведь вопросы «по медицине» остаются в экзаменационных билетах, несмотря на все реформы водительского образования.
Но чаще про автомобильную аптечку вспоминают при менее драматичных обстоятельствах. Пассажир в пути почувствовал себя нехорошо, водитель, ремонтируя машину в гараже, рассадил руку неловким движением или просто порезался. Коробочка с красным крестом, лежащая в салоне или в багажнике, в таких случаях оказывается как нельзя кстати. Раньше эти сценарии тоже принимались в расчёт — например, в автоаптечке должны были быть лекарства от… пищевого отравления. Однако в наше время наполнение аптечки серьёзно упростили.
Что должно входить в автомобильную аптечку
В 2010 году из автомобильной аптечки убрали обезболивающие препараты, антисептики (пресловутые йод или «зелёнку»), средства, применяемые при болях в сердце, обмороке, стрессовых ситуациях и отравлениях. Проще говоря, из перечня исключили все лекарства, оставив лишь средства для остановки кровотечения и приспособление для сердечно-легочной реанимации.
В 2021 году Минздрав скорректировал содержание набора первой помощи, и новая комплектация стала ещё короче – с учётом пандемии в неё добавились одноразовые маски, но одновременно исчезли бактерицидные пластыри, а стерильные бинты были заменены большим количеством обычных. Исчез из перечня и стерильный перевязочный пакет, ранее присутствовавший в числе обязательных медицинских изделий.
Водители в 2021 году получили возможность самостоятельно комплектовать автоаптечку (вместо необходимости покупать готовый сертифицированный набор). При этом, важно знать, что бежать за новой аптечкой не нужно. Уже имеющаяся в автомобиле остаётся законной, пока не истечёт срок годности её компонентов. Новой аптечкой точно придётся обзавестись только к 2025 году. А следующие изменения в её составе пока ожидаются не ранее 2027-го.
Состав автомобильной аптечки 2021 года. Итак, правильная аптечка для автомобилиста в настоящее время включает в себя:
- Жгут кровоостанавливающий – 1 шт.
- Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см – 4 шт.
- Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см – 3 шт.
- Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х 14 см №10 – 2 упаковки
- Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см х 500 см – 1 шт.
- Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» – 1 шт.
- Ножницы – 1 шт.
- Перчатки медицинские нестерильные – 2 пары
- Маски одноразовые – 2 шт.
- Инструкция по оказанию первой помощи с применением автомобильной аптечки.
Что будет, если в машине нет аптечки
Требование о наличии в автомобиле медицинской аптечки прописано в Правилах дорожного движения — ездить без неё нельзя. Нарушение этого правила попадает под действие статьи 12.5.1 КоАП РФ и карается штрафом в 500 рублей (или 250 рублей, если погасить его в течение 20 дней).
Причём это наказание предусмотрено как за полное отсутствие аптечки, так и за отсутствие её отдельных компонентов. Но на практике подобные санкции сотрудники ГИБДД сегодня применяют редко. Что, впрочем, не отменяет необходимости соблюдения всех ПДД и пункта про аптечку в частности. Кроме того, полностью укомплектованную аптечку необходимо предъявить при прохождении технического осмотра автомобиля.
Мало кто из автовладельцев сегодня занимается сбором аптечки самостоятельно — проще купить в аптеке или магазине запчастей готовую коробочку. Определить её «легитимность» несложно — просто сверьтесь со списком выше. Проверьте, чтобы к аптечке прилагались бумаги — они помогут, если где-то на посту возникнет спор с инспектором ГИБДД.
Другое дело — срок годности. До приказа 2009 года, когда в аптечке было много лекарств, они серьёзно его ограничивали. Многие автовладельцы до сих пор помнят штрафы за просроченный валидол или йод, которые нужно было часто менять. Каждый «гаишник» знал, что наиболее верный способ не отпустить водителя без штрафа — проверить содержимое автоаптечки. Но сегодня этот трюк почти не работает, ведь срок годности у компонентов аптечки 2021 года более 4 лет..
Что можно добавить в аптечку
Какие ещё лекарства возить с собой, каждый вправе решать сам. Закон определяет только минимально необходимый перечень содержимого аптечки, не накладывая ограничений на остальные препараты. За исключением тех, которые не разрешены к применению на территории РФ вообще, и не должны находиться в автомобиле. Кроме того, важно помнить, что существуют лекарства, противопоказанные для использования за рулём — спиртосодержащие, замедляющие реакции, ухудшающие зрение… Иначе есть риск не только лишиться водительских прав, но и попасть в аварию.
Многим спокойнее, когда в аптечке есть обезболивающее (например, спрей для «заморозки» или анальгетик). Не будут лишними антисептические растворы типа йода или перекиси водорода, тем более что последняя вдобавок обладает выраженным кровоостанавливающим эффектом.
Практика показывает, что в машине может пригодиться мазь от ожогов и гипотермический пакет, который прикладывается к месту ушиба или кровотечения. А ещё в наборе может лежать раствор, которым можно промыть глаза при попадании в них посторонних предметов или агрессивных жидкостей.
Важно только помнить, что существует такое понятие, как индивидуальная непереносимость медицинских препаратов. Помогать в дороге постороннему, используя лекарства из своей аптечки, нужно с очень большой осторожностью и с персонального согласия пострадавшего. Не говоря уж о том, что вы должны быть уверены в причинах его недуга. В противном случае, если человеку станет хуже, вам впоследствии может быть предъявлено обвинение в нанесении вреда здоровью. В том числе в судебном порядке.
Итак, совсем коротко
-
– Аптечка кажется бесполезным балластом в автомобиле только до момента, когда что-то случается. Необязательно это ДТП — порой достаточно небольшой ранки во время ремонта или даже погрузки-разгрузки багажа. Аптечка, где есть бинт и пластырь, в такой ситуации окажется очень нужной.
-
– Возить медицинскую аптечку требуют ПДД. В противном случае инспектор ГИБДД вправе оштрафовать водителя на 500 рублей. Такой же штраф ждёт его за некомплектную аптечку или в случае, когда срок годности каких-то её компонентов истёк.
-
– Перечень того, что должно лежать в новой автомобильной аптечке в 2021 году, регламентирует приказ Минздравсоцразвития РФ №1080н от 08.10.2020 года. Согласно ему, нужно возить с собой средства для остановки кровотечения, приспособление для сердечно-лёгочной реанимации (устройство для осуществления искусственного дыхания), ножницы и перчатки.
-
– Никто не запрещает дополнить состав аптечки лекарственными препаратами и антисептическими растворами. Однако применять их на посторонних можно только в том случае, если вы уверены, что эффект будет положительным. В противном случае ответственность за последствия ложится на вас.