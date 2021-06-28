Работа на удалёнке. Первый тест Hyundai Tucson четвёртого поколения

Надеюсь, это не читают сейчас владельцы электрокаров Tesla, для которых патчи с новыми функциями и фишками уже давно в порядке вещей. Но давайте будем честны: продукция компании Илона Маска — это всё же не совсем масс-маркет. А Hyundai делает куда более консервативные автомобили, рассчитанные на максимально широкую публику.

Но с чего-то же надо начинать, верно? Вот новый Tucson — вполне подходящая кандидатура для обкатки телематических сервисов Bluelink. Скачав приложение (для iOS или Android) и прописав в нём автомобиль, можно управлять кроссовером удалённо. Например, запустить двигатель, задав продолжительность работы в диапазоне от 2 до 10 минут. За это время машина успеет прогреть или охладить салон (температуру можно задать через приложение) и, например, растопить лёд на лобовом стекле, если активировать соответ­ствующий электро­подогрев. Ещё можно запереть и отпереть центральный замок, дистанционно открыть или закрыть окна, а также заставить машину подать голос на парковке торгового центра. А ещё — отправить со смартфона точку на карте, чтобы навигатор построил маршрут.