Работа на удалёнке. Первый тест Hyundai Tucson четвёртого поколения
Кирилл Бревдо
Автомобиль уже давно перестал быть совокупностью узлов и агрегатов, объединённых в самоходную конструкцию. А на примере нового кроссовера Hyundai Tucson отчётливо видно, что сегодня машина становится элементом целой экосистемы, которая ещё и стремительно развивается. Возможность удалённо запустить двигатель и через смартфон настроить климат-контроль — это лишь малая часть того, на что телематика будет способна в будущем.
Только представьте: для вашего автомобиля вышел пакет обновлений, вы скачиваете его «по воздуху» — и вот уже у вас рестайлинговая версия! Ну хорошо, внешние панели и отделку салона вы, допустим, поменять не сможете. Но изменить сигнатуру оптики или скин приборной панели и мультимедийного интерфейса — запросто. В теории, можно получить и новые настройки для двигателя, трансмиссии и электронных систем безопасности — почему нет? И вот уже автомобиль стал немного другим.
Надеюсь, это не читают сейчас владельцы электрокаров Tesla, для которых патчи с новыми функциями и фишками уже давно в порядке вещей. Но давайте будем честны: продукция компании Илона Маска — это всё же не совсем масс-маркет. А Hyundai делает куда более консервативные автомобили, рассчитанные на максимально широкую публику.
Но с чего-то же надо начинать, верно? Вот новый Tucson — вполне подходящая кандидатура для обкатки телематических сервисов Bluelink. Скачав приложение (для iOS или Android) и прописав в нём автомобиль, можно управлять кроссовером удалённо. Например, запустить двигатель, задав продолжительность работы в диапазоне от 2 до 10 минут. За это время машина успеет прогреть или охладить салон (температуру можно задать через приложение) и, например, растопить лёд на лобовом стекле, если активировать соответствующий электроподогрев. Ещё можно запереть и отпереть центральный замок, дистанционно открыть или закрыть окна, а также заставить машину подать голос на парковке торгового центра. А ещё — отправить со смартфона точку на карте, чтобы навигатор построил маршрут.
В той или иной форме нечто подобное существовало и раньше у других марок. Скажем, прогревать машину и мониторить отдельные параметры через фирменное приложение первыми позволили шведы: система Volvo-on-call была представлена десять лет назад. Однако в более демократичный сегмент телематика начинает спускаться только сейчас. Например, подобные сервисы есть у Renault и Haval. Теперь и Hyundai подтянулся.
Между прочим, Bluelink анонсирован уже и для новой Креты. Причём там, при наличии камер кругового обзора, можно будет заснять обстановку вокруг машины — как на Тесле. Вероятно, подобная функция со временем появится и у Туссана. А ещё новый кроссовер перенял у обновлённого Santa Fe навык парковки с ключа. Вышел из автомобиля, задвинул его на машино-место, запер — и пошёл себе. Оглядываясь.
Стилистически он ближе к новой Элантре, нежели к линейке кроссоверов: кузов вылеплен ломаными линиями (свежий дизайнерский стиль в Hyundai называют «параметрическая динамика»), а передняя оптика внедрена в решётку радиатора: в выключенном состоянии ходовые огни и указатели поворотов мимикрируют под забранный тёмным хромом «гриль». Маскулинности добавляют и гипертрофированные крылья, напоминающие фендеры на тюнингованной технике с экстремальным расширением кузова.
Отрадно, что практичность не стала жертвой дизайна: по бамперам, порогам и колёсным аркам проходит пояс из некрашеного пластика. А пороги наконец-то прикрылись от грязи дверьми. Давно бы так! Вот только указатели поворотов сзади расположены низковато — в уголках заднего бампера. В плотном потоке их можно разглядеть не из всякой машины.
Спрятанный под спойлер пятой двери поводок заднего стеклоочистителя — неплохое решение в плане эстетики, однако реализация немного подкачала: прочищаемый сектор обзора мог бы быть больше. Однако главная засада не в этом, а в том, что после пары взмахов прямо посередине стекла вниз начинает стекать струйка, которую следует вовремя убрать. На самом деле это решается элементарно: в алгоритм работы дворника просто добавляется ещё один отложенный взмах щётки — именно так сделано у некоторых моделей Land Rover. И никаких проблем!
Со сменой поколений Tucson заметно вырос. Правда, здесь стоит сделать оговорку: теперь у Hyundai вместо одного Туссана — два: стандартный и удлинённый. Первый мы увидим разве что на фотографиях, поскольку нашему рынку адресован «стретч». И прирост вышел значительным: плюс 150 мм в длину, 5 миллиметров в ширину и 15 миллиметров в высоту. База увеличилась на 85 миллиметров. Передний свес стал более компактным (минус 15 мм), а вот задний оттопырился сразу на 80 мм. Понятно, что основными бенефициарами возросших габаритов стали пассажиры второго ряда. Ну и багажник прибавил 51 литр в объёме.
Интерьер вообще очень приятный. Дизайн сдержанный, материалы неплохие. Радует глаз текстильный пояс, пущенный по центральной панели с заходом на дверные карты. Передние кресла разделены высоченным тоннелем, на котором подстаканники соседствуют с кнопочным селектором трансмиссии. На дорогих версиях (а других на тест-драйве и не было) цифровая приборная панель и экран мультимедийки имеют один размер — 10,25 дюйма по диагонали. Но изобилие марких глянцевых панелей напрягает.
Руль тоже хорош: затянут в шелковистую кожу, а управление мультимедийными функциями и активным круизом очень логичное. И не ищите кнопку активации ограничителя скорости: представители Hyundai подсказали, что он включается долгим нажатием на клавишу круиз-контроля. Наверняка в инструкции об этом написано, но сам бы я точно не догадался, что так можно.
К обзорности особых вопросов нет. Передние стойки вроде и широковаты, однако вид вперёд не особо портят. Зеркала по кроссоверным меркам среднего размера — и этого вполне достаточно. Tucson перенял прикольную фишку у старших моделей, когда при включении поворотника на приборной панели выводится изображение с одной из камер, встроенных в наружные зеркала. Понравилась и система кругового обзора с качественной и потому подробной картинкой. Жаль только, что задняя камера лишена омывателя — он бы здесь точно не помешал.
В родственниках — кроссоверы Santa Fe и Sorento, а также седаны Sonata и К5. Концепция осталась прежней: спереди стойки МакФерсон, сзади многорычажка, причём вне зависимости от типа привода. Задняя ось на полноприводных версиях подключается через многодисковую муфту с электронным управлением. Выбор силовых агрегатов сводится к двум бензиновым «атмосферникам» семейства Smartstream объёмом 2.0 и 2.5 л с отдачей 150 и 190 сил соответственно. Плюс двухлитровый турбодизель мощностью 186 л.с. «Механика» и передний привод сочетаются только с базовым мотором, все остальные модификации подразумевают полный привод и «автомат».
Бензиновая «четвёрка» 2.5 уже знакома по Santa Fe. Для крупного Санты её слегка не хватает, но с более компактным Туссаном ей однозначно легче. Однако динамикой разгона бензиновый кроссовер не впечатляет. Трогается с места легко, но набор скорости слишком пресный. И ведь здесь восьмидиапазонный «автомат»! Даже боюсь представить, как едет ещё более слабый двухлитровый Tucson со старой автоматической коробкой, в которой на пару ступеней меньше.
Зато в салоне тихо. Мотор прослушивается только при интенсивном разгоне, а в остальное время он вкрадчиво шуршит, едва нарушая акустическую картину. На скорости ближе к сотне по спидометру потихоньку проявляется аэродинамика: ветер начинает заговорщицки сюсюкать с наружными зеркалами. Шины не участвуют в общем фоновом шуме, но довольно гулко расставляют акценты, шлёпая при проезде ямок и стыков. Плавность хода, кстати, показалась весьма приличной. Плотная подвеска дорогу не разглаживает, но пики ускорений скругляет качественно. Чувствуется, что запас энергоёмкости тут изрядный.
Как ни странно, подвеска дизельной машины показалась чуть более подробной: она передаёт в салон больше ненужной информации о качестве дорожного покрытия и позволяет почувствовать короткую волну. Это странно, ведь в представительстве говорят об идентичных настройках разных модификаций, да и шины на всех тестовых кроссоверах были совершенно одинаковые: Nexen Roadian GTX размерностью 235/55 R19. Это топовый для Туссана размер — более демократичные комплектации оснащаются колёсами размером 17 и 18 дюймов.
Зато динамика разгона бодрит! Дизель работает заметно шумнее бензинового мотора, но и везёт отменно. Здесь такой же восьмиступенчатый «автомат», и работает он здорово: смена передач происходит быстро и вовремя. Вот он, Tucson здорового человека!
Рулятся обе версии одинаково. Баранка лёгкая и «короткая» — 2,4 оборота между крайними положениями. Чувствительность в околонулевой зоне невелика, однако по мере поворота колёс реактивное усилие нарастает — несильно, но логично, и связь по рулю упрочняется. Понравилась стабильность, с которой кроссовер держит прямую, и лёгкость, с которой встаёт на дугу. Но в целом настройки шасси рассчитаны на спокойную, нежели азартную езду, хотя под сброс газа Tucson ненавязчиво обозначает занос. Тормоза ничем особенным себя не проявили, и это тоже хороший знак.
Ответ на этот вопрос зависит от прайс-листа, и он сейчас выглядит адекватным. Комплектация Classic за 1 869 000 рублей на первый взгляд кажется бедненькой, однако прожиточный минимум выдерживает: шесть подушек, кондиционер, мультимедийка с 8‑дюймовым тачскрином, круиз-контроль, подогрев зеркал и кресел — всё нужное есть. Но базовый мотор 2.0 (150 сил) и передний привод для этой комплектации безальтернативны, а за шестиступенчатый «автомат» придётся доплатить ещё 60 000 рублей.
Следующая комплектация Family — это минимум 2 019 000 рублей за двухлитровую переднеприводную машину с «автоматом». Еще в 100 000 обойдётся апгрейд до полного привода, а за 2 269 000 рублей уже можно взять Tucson с мотором 2.5 (190 сил). Оснащение отличается камерой заднего вида вкупе с парковочными датчиками в заднем бампере, двухзонным климатом, бесключевым доступом, подогревом руля и электрорегулировкой поясничного подпора кресла водителя, а также USB-разъёмами для задних пассажиров и сеткой для фиксации груза в багажнике. И такой Tucson уже поддерживает телематику Bluelink, позволяя удалённо запускать двигатель.
Следующий уровень оснащения — Lifestyle. Здесь ещё шире выбор моторов: от базового бензинового (2 169 000) до топового дизеля (2 519 000 рублей). Из дополнительных «плюшек» стоит отметить светодиодные фары, передний парктроник, подогрев лобового стекла и форсунок омывателя, электропривод складывания наружных зеркал и автозатемнение внутреннего, датчик дождя, подогрев заднего дивана, беспроводную зарядку для смартфона и рейлинги на крыше.
Далее следует Prestige, который, в зависимости от мотора, обойдётся в сумму от 2 499 000 до 2 769 000 рублей. Здесь всё ещё богаче: кожаный салон, электропривод двери багажника, кресло водителя с электрорегулировками, цифровая приборная панель, топовая мультимедийка с десятидюймовым экраном и навигацией, дорогая акустика Krell и кнопочный селектор «автомата». Снаружи такой кроссовер можно отличить по 18-дюймовым колёсам и оригинальному декору вроде серебристых накладок на бамперы, а салон у него щеголяет улучшенной отделкой и контурной подсветкой.
Ну а топ-моделью выступает спецверсия Visioner, сделанная на основе «Престижа». Из допов здесь 19-дюймовые колёса и панорамная крыша с люком — а ещё иные передние кресла: оба с электрорегулировками, памятью и вентиляцией. «Визионерский» Tucson с бензиновым 2.5 обойдётся в 2 899 000 рублей, а с дизельным 2.0 — на 100 000 дороже. Конкурентное окружение в виде RAV4, Тигуана и CX‑5 стоит примерно тех же денег. Почему тогда покупатели должны выбирать Tucson?
Делая ставку на здоровый технический консерватизм (атмосферные моторы в сочетании с гидромеханическими «автоматами» в головах многих ассоциируются с надёжностью), корейцы хотят ещё и привлечь внимание более молодой аудитории, которую можно поманить яркой внешностью. Этот метод, к слову, уже давно и вполне успешно практикуют в Kia, где почти созрел главный оппонент Туссана — Sportage нового поколения. Будет интересно понаблюдать, чей дизайн монетизируется успешнее.
Как вам такой Tucson — станет бестселлером?
Комплектация2.5 AT (190 л.с.) 4WD
Двигатель2.5 / 190 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.6
Разгон до 100 км/ч9.4