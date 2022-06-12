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Фирма Wiesmann выпустит суперкроссовер на батарейках

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Дмитрий Елизаров

Немецкая компания Wiesmann всерьёз оценивает перспективы разработки первого в своей истории кроссовера на электротяге. Об этом глава компании Рохин Берри заявил изданию Autocar. Основным его конкурентом из уже представленных электромобилей должен стать Lotus Eletre. Кроме того, Wiesmann рассчитывает в ближайшем будущем выпустить компактный спорткар, который станет самой доступной моделью — но пока неясно, будет ли он электрокаром или получит традиционный ДВС.

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Wiesmann Project Thunderball

  • Окончательного решения по поводу кроссовера в Wiesmann пока не приняли: компания намерена пристально наблюдать за рыночными тенденциями. Однако если немцы всё же решат выйти на рынок спортивных вседорожников, по словам Берри, особого затруднения это не составит — Wiesmann много вложила в платформу, на которой базируется электрокар Project Thunderball.
  • Предполагается, что к кроссоверу от Wiesmann благосклонно отнесётся аудитория марки на рынках США и Китая, так как первый электрический спорткар компании здесь нашёл, как заявил Берри, «невероятный» отклик.
  • Более компактная модель по предварительным данным будет ориентирована главным образом на аудиторию мегаполисов. Небольшой спорткар спроектируют с прицелом на использование на городских улицах. При этом о конкретных сроках расширения модельного ряда глава Wiesmann ничего не сообщил.

Электрический родстер Project Thunderball компания представила в апреле нынешнего года. Он сохранил традиционный для марки винтажный стиль экстерьера, но при этом получил 680-сильную установку, возможность ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды и 500-километровый запас хода.

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