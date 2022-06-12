Фирма Wiesmann выпустит суперкроссовер на батарейках

Окончательного решения по поводу кроссовера в Wiesmann пока не приняли: компания намерена пристально наблюдать за рыночными тенденциями. Однако если немцы всё же решат выйти на рынок спортивных вседорожников, по словам Берри, особого затруднения это не составит

— Wiesmann много вложила в платформу, на которой базируется электрокар Project Thunderball.