Фирма Wiesmann выпустит суперкроссовер на батарейках
Дмитрий Елизаров
Немецкая компания Wiesmann всерьёз оценивает перспективы разработки первого в своей истории кроссовера на электротяге. Об этом глава компании Рохин Берри заявил изданию Autocar. Основным его конкурентом из уже представленных электромобилей должен стать Lotus Eletre. Кроме того, Wiesmann рассчитывает в ближайшем будущем выпустить компактный спорткар, который станет самой доступной моделью — но пока неясно, будет ли он электрокаром или получит традиционный ДВС.
- Окончательного решения по поводу кроссовера в Wiesmann пока не приняли: компания намерена пристально наблюдать за рыночными тенденциями. Однако если немцы всё же решат выйти на рынок спортивных вседорожников, по словам Берри, особого затруднения это не составит — Wiesmann много вложила в платформу, на которой базируется электрокар Project Thunderball.
- Предполагается, что к кроссоверу от Wiesmann благосклонно отнесётся аудитория марки на рынках США и Китая, так как первый электрический спорткар компании здесь нашёл, как заявил Берри, «невероятный» отклик.
- Более компактная модель по предварительным данным будет ориентирована главным образом на аудиторию мегаполисов. Небольшой спорткар спроектируют с прицелом на использование на городских улицах. При этом о конкретных сроках расширения модельного ряда глава Wiesmann ничего не сообщил.
Электрический родстер Project Thunderball компания представила в апреле нынешнего года. Он сохранил традиционный для марки винтажный стиль экстерьера, но при этом получил 680-сильную установку, возможность ускоряться до 100 км/ч быстрее чем за 3 секунды и 500-километровый запас хода.