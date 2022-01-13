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Фирма, строившая машины для «Форсажей», закрылась после перехода на беспилотники

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Дмитрий Елизаров

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Компания из американской Аризоны под названием Local Motors, известная своим снимавшимся в «Форсажах» спортивным внедорожником Rally Fighter, в ближайшие дни объявит о закрытии. Как уточняет The Drive, фирме не хватило средств на реализацию нового проекта — беспилотника Olli.

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Local Motors Rally Fighter

  • Модель Rally Fighter компания Local Motors разработала в рамках своеобразного краудфандингового проекта: отдельные компоненты спортивного купе на внедорожной платформе создавались разными привлечёнными со стороны специалистами. Внедорожник получился настолько эффектным, что некоторые образцы Rally Fighter были задействованы на съёмках кинофраншизы «Форсаж». Кроме того, Rally Fighter появлялся в нескольких видеоиграх серии Forza.
  • В 2016 году по завершении этого проекта Local Motors перешла к созданию беспилотного автомобиля Olli — предполагалось, что автобус сможет перевозить до 12 человек, а некоторые детали для него планировалось печатать на 3D-принтере. В создании системы автономного управления для Olli должна была принять участие компания IBM. Несколько лет назад утверждалось, что власти ряда американских городов выразили желание поддержать проект (в том числе и за счёт выдачи разрешений на опытную эксплуатацию). Однако разработка Olli так и не была завершена.
  • Издание утверждает, что, хотя официально Local Motors ещё не объявила о закрытии, информация об этом получена сразу из нескольких источников, включая вице-президента компании по продажам Криса Стоунера. Он объявил об этом в том числе и в своём аккаунте в LinkedIn.

Ещё одну компанию, находящуюся на грани закрытия, спасли сторонние инвесторы. Несколько дней назад стало известно, что обанкротившуюся фирму SsangYong выкупит у нынешних владельцев концерна Mahindra южнокорейский стартап Edison Motors. Новая линейка марки будет состоять преимущественно из электромобилей.

Странно, не находите?

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