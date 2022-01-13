Фирма, строившая машины для «Форсажей», закрылась после перехода на беспилотники

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Компания из американской Аризоны под названием Local Motors, известная своим снимавшимся в «Форсажах» спортивным внедорожником Rally Fighter, в ближайшие дни объявит о закрытии. Как уточняет The Drive, фирме не хватило средств на реализацию нового проекта — беспилотника Olli.
Ещё одну компанию, находящуюся на грани закрытия, спасли сторонние инвесторы. Несколько дней назад стало известно, что обанкротившуюся фирму SsangYong выкупит у нынешних владельцев концерна Mahindra южнокорейский стартап Edison Motors. Новая линейка марки будет состоять преимущественно из электромобилей.