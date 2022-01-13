Фирма, строившая машины для «Форсажей», закрылась после перехода на беспилотники

Компания из американской Аризоны под названием Local Motors, известная своим снимавшимся в «Форсажах» спортивным внедорожником Rally Fighter, в ближайшие дни объявит о закрытии. Как уточняет The Drive, фирме не хватило средств на реализацию нового проекта — беспилотника Olli.