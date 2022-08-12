Фирма REE показала электрогрузовик с четырьмя моторами и рулевым управлением «по проводам»

Ещё одно преимущество заключается в том, что каждый модуль можно быстро открутить и снять целиком. Это облегчает процессы обслуживания и ремонта, а если использовать запасные модули, то машина вовсе не будет задерживаться в сервисе, что особенно важно для коммерческого транспорта.