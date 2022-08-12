Фирма REE показала электрогрузовик с четырьмя моторами и рулевым управлением «по проводам»

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Михаил Кондратьев
Компания REE Automotive показала последнюю разработку на своей инновационной платформе для электрических машин. Это четырёхмоторная грузовая модель P7-B с управлением исключительно «по проводам». Фактически она демонстрирует почти безграничные возможности, которые открывает архитектура фирмы.
Серийное производство своей платформы фирма REE планирует начать в 2023 году, предлагать её и спроектированные на ней модели компания намерена в Европе и США.