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Фирма REE показала электрогрузовик с четырьмя моторами и рулевым управлением «по проводам»
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Михаил Кондратьев

Компания REE Automotive показала последнюю разработку на своей инновационной платформе для электрических машин. Это четырёхмоторная грузовая модель P7-B с управлением исключительно «по проводам». Фактически она демонстрирует почти безграничные возможности, которые открывает архитектура фирмы. 

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  • Платформа REE — это цельный и достаточно плоский корпус с тяговой батарей внутри. К нему крепятся фирменные независимые модули, в которых скомпонованы все необходимые для движения узлы и агрегаты: электромотор, подвеска с рулевым механизмом и тормоза. Остаётся только прикрутить колесо.
  • Модули полностью электронные и, в частности, рулёжка осуществляется с помощью подачи сигналов управляющей электроникой — никакой жёсткой связи между рулём и колёсами нет. Отсутствие этих «лишних» деталей и традиционных элементов подвески, а также масштабируемость платформы позволяют использовать архитектуру для создания практически любой машины. 
  • Ещё одно преимущество заключается в том, что каждый модуль можно быстро открутить и снять целиком. Это облегчает процессы обслуживания и ремонта, а если использовать запасные модули, то машина вовсе не будет задерживаться в сервисе, что особенно важно для коммерческого транспорта.
  • Грузовой вэн P7-B благодаря четырём таким модулям имеет 544 л.с. (545 Нм), полный привод и поворачивающиеся задние колёса, которые сокращают радиус разворота до всего шести метров. 
  • На борт он способен брать до двух тонн груза (полная масса машины — 6,4 тонны). Объём отсека составляет 23 кубометра, погрузочная высота равна 58 сантиметрам. Максимальная скорость P7-B ограничена на отметке 120 км/ч, без подзарядки он способен проезжать чуть больше 240 километров. 

Серийное производство своей платформы фирма REE планирует начать в 2023 году, предлагать её и спроектированные на ней модели компания намерена в Европе и США. 

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