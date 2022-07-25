Фирма Prodrive выпустила крутой гоночный симулятор за 2,7 миллиона рублей

Каждому покупателю предоставят возможность сначала протестировать симулятор. Для этого его пригласят в штаб-квартиру Prodrive, расположенную в Оксфордшире на юге Англии, где познакомят с технологиями компании.

Ранее американский любитель компьютерных игр своими силами превратил в гоночный симулятор хэтчбек MINI. Он купил автомобиль со сломанным двигателем, по частям перенёс его в подвал своего дома и соответствующим образом оборудовал. При этом часть затрат он вернул, продав ненужные ему запчасти от машины.