Немцы стилизовали кабриолет Fiat 500 под яхту — таких выпустят всего 200 штук

Фирма Prodrive выпустила крутой гоночный симулятор за 2,7 миллиона рублей

Новости

Кирилл Малышев

Фанаты компьютерных гонок получили возможность заказать, возможно, самый крутой симулятор на рынке. Он стоит 39 000 фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей по текущему курсу) без учёта НДС и доставки. Разработала его известная в автоспорте фирма Prodrive, а дизайнером выступил Ян Каллум, много лет проработавший в Jaguar.

Читайте нас в Дзене!
1/4
  • Основой симулятора выступает карбоновый «монокок», интегрированный в каркас из 16 слоёв берёзы. В комплект входят ковшеобразное гоночное кресло, руль, педали, изогнутый ЖК-дисплей диагональю 49 дюймов.
  • Мощный игровой компьютер построен на базе 12-гигабайтной видеокарты GeForce RTX и оперативной памяти на 16 Гб. За максимальную реалистичность ощущений отвечают механический педальный блок, карбоновые подрулевые лепестки переключения передач и наушники Bowers&Wilkins.
  • Каждому покупателю предоставят возможность сначала протестировать симулятор. Для этого его пригласят в штаб-квартиру Prodrive, расположенную в Оксфордшире на юге Англии, где познакомят с технологиями компании.

Ранее американский любитель компьютерных игр своими силами превратил в гоночный симулятор хэтчбек MINI. Он купил автомобиль со сломанным двигателем, по частям перенёс его в подвал своего дома и соответствующим образом оборудовал. При этом часть затрат он вернул, продав ненужные ему запчасти от машины.

Любите компьютерные игры?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение