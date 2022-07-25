Фирма Prodrive выпустила крутой гоночный симулятор за 2,7 миллиона рублей

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Квиз: что вы знаете про автомобильные симуляторы
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Кирилл Малышев
Фанаты компьютерных гонок получили возможность заказать, возможно, самый крутой симулятор на рынке. Он стоит 39 000 фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей по текущему курсу) без учёта НДС и доставки. Разработала его известная в автоспорте фирма Prodrive, а дизайнером выступил Ян Каллум, много лет проработавший в Jaguar.
Ранее американский любитель компьютерных игр своими силами превратил в гоночный симулятор хэтчбек MINI. Он купил автомобиль со сломанным двигателем, по частям перенёс его в подвал своего дома и соответствующим образом оборудовал. При этом часть затрат он вернул, продав ненужные ему запчасти от машины.