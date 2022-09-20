Фирма Nikola показала дальнобойный магистральный электротягач для Европы

Вторая версия грузовика

— трёхосная, с колёсной базой 3,9 метра, а её силовая установка работает на водороде. Запас хода такого тягача увеличен до 800 километров, а баки для водорода можно заполнить за 20 минут.

Кроме того, эта модификация отличается более аэродинамичной кабиной.