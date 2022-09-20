Фирма Nikola показала дальнобойный магистральный электротягач для Европы

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Tesla показала серийный грузовик Semi
Китайские электрокары BYD хотят возить в Россию через Белоруссию
Дмитрий Елизаров
На выставке коммерческого транспорта в Ганновере компания Nikola представила версию своего грузовика Tre для европейского рынка. Выпускать его будут на немецком заводе концерна Iveco. Основным достоинством своей разработки Nikola называет возможность выбирать между двумя типами силовых установок для одной платформы — полностью электрической либо на топливных элементах.
На этой же выставке свои электрические решения для региональных перевозок показала китайская компания BYD. Она представила два грузовика на 7,5 и 19 тонн, но до старта продаж, судя по всему, далеко, так как не были объявлены никакие технические характеристики.