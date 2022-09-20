Китайские электрокары BYD хотят возить в Россию через Белоруссию

Фирма Nikola показала дальнобойный магистральный электротягач для Европы
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Дмитрий Елизаров

На выставке коммерческого транспорта в Ганновере компания Nikola представила версию своего грузовика Tre для европейского рынка. Выпускать его будут на немецком заводе концерна Iveco. Основным достоинством своей разработки Nikola называет возможность выбирать между двумя типами силовых установок для одной платформы — полностью электрической либо на топливных элементах.

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  • Компания представила две версии тягача Tre Artic. Первая с колёсной формулой 4х2 и колёсной базой 4 метра укомплектована девятью аккумуляторными блоками на 738 кВтч — они обеспечивают запас хода до 530 километров. Энергосистема поддерживает зарядку от станций мощностью до 350 кВт. Отдача силовой установки — 480 кВт (652 л.с.).
  • Вторая версия грузовика — трёхосная, с колёсной базой 3,9 метра, а её силовая установка работает на водороде. Запас хода такого тягача увеличен до 800 километров, а баки для водорода можно заполнить за 20 минут. Кроме того, эта модификация отличается более аэродинамичной кабиной.
  • При этом Nicola Tre Artic FCEV ещё находится в стадии разработки, так как продажи такого грузовика в Европе стартуют только в 2024 году, а показанный в Ганновере образец фирма называет «бета-версией». Приём заказов на полностью электрический грузовик уже открыт.

На этой же выставке свои электрические решения для региональных перевозок показала китайская компания BYD. Она представила два грузовика на 7,5 и 19 тонн, но до старта продаж, судя по всему, далеко, так как не были объявлены никакие технические характеристики.

Как считаете, за электрическими грузовиками будущее?

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