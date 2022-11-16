Фирма Lucid показала вторую модель — большой кроссовер Gravity

Lucid будет предлагать Gravity с различными вариантами компоновки салона на пять, шесть или семь мест, но пока неясно, будут это фиксированные комплектации или кроссовер получит салон с широкими возможностями трансформации. Кроме того, на Gravity дебютирует новая медиасистема Lucid с экранами высокой чёткости Glass Cockpit и модернизированным интерфейсом.