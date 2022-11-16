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Фирма Lucid показала вторую модель — большой кроссовер Gravity
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Дмитрий Елизаров

Компания Lucid опубликовала несколько изображений своей второй после седана Air модели — премиального вседорожника Gravity. Ему обещаны динамика суперкара и вместительный роскошный салон. Никаких технических характеристик пока не обнародовано: Lucid обещает сделать это одновременно с открытием приёма заказов в начале следующего года. При этом седан Air располагает силовыми установками мощностью до 1200 л.с.

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  • Глава Lucid Питер Роулинсон заявил, что в Gravity воплощены все последние достижения компании, а сам кроссовер должен установить новые стандарты в сегменте премиальных электрокроссоверов. Не исключено, основным конкурентом Gravity будут считать не Tesla Model X, а, к примеру, европейский Mercedes-Benz EQS SUV.
  • Внешне Gravity напоминает седан Air, но выглядит более массивным. Отличительными чертами экстерьера кроссовера должны стать крупный спойлер на крышке багажника, тонкие линии передней и задней светотехники, а также почти полностью стеклянная крыша.
  • Lucid будет предлагать Gravity с различными вариантами компоновки салона на пять, шесть или семь мест, но пока неясно, будут это фиксированные комплектации или кроссовер получит салон с широкими возможностями трансформации. Кроме того, на Gravity дебютирует новая медиасистема Lucid с экранами высокой чёткости Glass Cockpit и модернизированным интерфейсом.
  • Приём заказов на Gravity откроют через несколько месяцев, а первые товарные электрокары доставят только в 2024 году.

Вероятнее всего, силовые установки и батареи для кроссовера позаимствуют у седана Air. Это означает возможный запас хода более 800 километров и появление «заряженной» версии Sapphire. Седан Air в этом исполнении комплектуется трёхмоторной установкой на 1200 л.с., что позволяет компании называть его самым мощным серийным седаном в мире.

Как считаете, получится из этого конкурент Мерседесу?

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