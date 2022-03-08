Фирма Inkas показала бронированный Mercedes-Benz S-класса последнего поколения

- Внешне эта «эска»
почти ничем не отличается от обычных. Намётанный взгляд заметит необычный вид
стёкол, которые из-за очень большой толщины установлены нестандартным образом. Опускается
только водительское и не полностью. Также можно найти специальную маркировку на
шинах, позволяющих двигаться с проколами.
- Двигатель остался
стоковым. Для переделки взяли версию S 580 4Matic с полным приводом, 9-ступенчатым автоматом и мотором V8 отдачей 503 л.с. Динамические
характеристики потяжелевшей бронированной машины не раскрываются. Очевидно, что
она не может достичь показателя исходника, который набирает сотню за 4,4
секунды. Под возросшую массу модифицированы подвеска и тормоза.
- Inkas предлагает широкий спектр оборудования, которым можно дополнить броню. Это системы пожаротушения и подачи кислорода в салон, система ночного видения на основе тепловизора (увеличивает «зрение» в четыре раза), система громкой связи для общения с внешним миром без опускания стекла. Не говоря уже о мелочах вроде сирен и стробоскопов.
- Стоимость переделки
Inkas не раскрывает. Заказы принимаются со всего мира. Доставить готовый автомобиль
могут, в том числе, в любой крупный морской порт или самолётом.
Мало кто
знает, что в бронированном исполнении существует даже Porsche 911. Защищённый суперкар
построил сам автопроизводитель в конце 1990-х годов. Потенциальный спрос на
машину был, но она получилась слишком дорогой и тяжёлой, а потому в серию не
пошла.