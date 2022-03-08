Фирма Inkas показала бронированный Mercedes-Benz S-класса последнего поколения

Внешне эта «эска» почти ничем не отличается от обычных. Намётанный взгляд заметит необычный вид стёкол, которые из-за очень большой толщины установлены нестандартным образом. Опускается только водительское и не полностью. Также можно найти специальную маркировку на шинах, позволяющих двигаться с проколами.

Двигатель остался стоковым. Для переделки взяли версию S 580 4 Matic с полным приводом, 9-ступенчатым автоматом и мотором V 8 отдачей 503 л.с. Динамические характеристики потяжелевшей бронированной машины не раскрываются. Очевидно, что она не может достичь показателя исходника, который набирает сотню за 4,4 секунды. Под возросшую массу модифицированы подвеска и тормоза.

Inkas предлагает широкий спектр оборудования, которым можно дополнить броню. Это системы пожаротушения и подачи кислорода в салон, система ночного видения на основе тепловизора (увеличивает «зрение» в четыре раза), система громкой связи для общения с внешним миром без опускания стекла. Не говоря уже о мелочах вроде сирен и стробоскопов.

Стоимость переделки Inkas не раскрывает. Заказы принимаются со всего мира. Доставить готовый автомобиль могут, в том числе, в любой крупный морской порт или самолётом.

Мало кто знает, что в бронированном исполнении существует даже Porsche 911. Защищённый суперкар построил сам автопроизводитель в конце 1990-х годов. Потенциальный спрос на машину был, но она получилась слишком дорогой и тяжёлой, а потому в серию не пошла.