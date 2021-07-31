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Фирма Джеймса Гликенхауса показала дальнобойный водородный пикап

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Дмитрий Елизаров

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которая принадлежит американскому бизнесмену Джеймсу Гликенхаусу и специализируется на экстравагантных суперкарах, планирует выпустить пикап с силовой установкой на топливных элементах. Эскизы пикапа Гликенхаус показал в Facebook, пообещав, что водородомобиль окажется исключительно дальнобойным, а его заправка — очень быстрой.

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  • Пикап с необычно длинным названием Glickenhaus Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept внешне похож на другой внедорожник Гликенхауса — багги под названием Boot. С его экстерьером будущая новинка пересекается не только цветовым решением кузова, но и, например, оформлением головной оптики.
  • Об особо внедорожном характере пикапа говорят развитые подножки и силовой передний бампер, а о необычной силовой установке — вставки на бортах там, где у стандартных пикапов такого класса располагаются дополнительные двери.
  • Характеристики пикапа пока не сообщаются. Как утверждает Гликенхаус, запас хода серийной версии превысит 600 миль (965 километров), а заправлять баки водородом можно будет очень быстро. Издание Autoevolution со ссылкой на заявление главы SCG пишет, что расчётный запас хода должен совпасть с дистанцией гонки Baja 1000 сезона 2023 года: Гликенхаус регулярно испытывает в «боевых условиях» свои внедорожники. Ради этого же пикап планируется оснастить и системой быстрой заправки.
  • При этом компания рассчитывает выпускать такой пикап серийно и продавать как обычный автомобиль. Гликенхаус уже заявил, что розничная цена грузовика на водороде окажется «разумной». Сроки начала продаж пока не названы, фирма приступит к созданию первых ходовых прототипов в нынешнем году.

Ещё одну модель с внедорожным характером компания назвала SCG 008. Это гибрид суперкара и багги с регулируемой подвеской и V8 от Chevrolet Corvette.

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