Фирма Джеймса Гликенхауса показала дальнобойный водородный пикап

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Американский миллионер показал подвеску нового внедорожного суперкара
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Дмитрий Елизаров
Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которая принадлежит американскому бизнесмену Джеймсу Гликенхаусу и специализируется на экстравагантных суперкарах, планирует выпустить пикап с силовой установкой на топливных элементах. Эскизы пикапа Гликенхаус показал в Facebook, пообещав, что водородомобиль окажется исключительно дальнобойным, а его заправка — очень быстрой.
Ещё одну модель с внедорожным характером компания назвала SCG 008. Это гибрид суперкара и багги с регулируемой подвеской и V8 от Chevrolet Corvette.