Фирма Джеймса Гликенхауса показала дальнобойный водородный пикап

Компания Scuderia Cameron Glickenhaus, которая принадлежит американскому бизнесмену Джеймсу Гликенхаусу и специализируется на экстравагантных суперкарах, планирует выпустить пикап с силовой установкой на топливных элементах. Эскизы пикапа Гликенхаус показал в Facebook, пообещав, что водородомобиль окажется исключительно дальнобойным, а его заправка — очень быстрой.