Фирма Bowlus представила очень дорогой трейлер, который может заряжать электрокары

Масса прицепа, в зависимости от наполнения, варьируется в пределах 1500–1800 килограммов. В Bowlus подсчитали, что если использовать для транспортировки Volterra электрокар, то он будет сохранять в среднем 70 процентов от своего запаса хода в стандартных условиях.