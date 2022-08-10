Фирма Bowlus представила очень дорогой трейлер, который может заряжать электрокары
Михаил Кондратьев
Американская компания Bowlus, которая специализируется на производстве премиальных трейлеров, представила новинку под названием Volterra. В фирме называют модель первым полностью электрическим трейлером: она оснащена солнечными панелями и достаточно большой батареей, от которой работает всё установленное оборудование. Кроме того, дом-прицеп способен подзарядить электромобиль.
- На крыше Volterra размещены солнечные панели на 480 Вт, выполненные по технологии PERC (с дополнительным диэлектрическим слоем, который увеличивает КПД солнечных элементов). В Bowlus говорят, что они на 12 процентов эффективнее и на треть легче обычных панелей.
- Энергия накапливается в литий-железо-фосфатной батарее ёмкостью 17 кВт·ч. Зарядка происходит в том числе во время движения, а во время стоянки можно воспользоваться ещё двумя опциональными раскладывающимися панелями. Для зарядки электрокара предусмотрен 20-амперный разъём. По расчётам производителя, трейлер способен восполнить запасы машины примерно на 105 километров пути.
- Масса прицепа, в зависимости от наполнения, варьируется в пределах 1500–1800 килограммов. В Bowlus подсчитали, что если использовать для транспортировки Volterra электрокар, то он будет сохранять в среднем 70 процентов от своего запаса хода в стандартных условиях.
- Ещё одной особенностью Volterra стало использование спутникового интернета Starlink. По умолчанию в комплектацию трейлера входит всё необходимое для комфортного проживания, включая кухню с холодильником-морозилкой и индукционной плитой, трансформируемые спальные места, сплит-систему и подогрев пола, раздельные туалет и душевую. Стены отделаны натуральным деревом.
- Стоит Bowlus Volterra от 310 тысяч долларов.
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