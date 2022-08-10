Россияне стали чаще разбивать Volkswagen, Hyundai и Renault в «тоталь»

Фирма Bowlus представила очень дорогой трейлер, который может заряжать электрокары

Новости

Михаил Кондратьев

Американская компания Bowlus, которая специализируется на производстве премиальных трейлеров, представила новинку под названием Volterra. В фирме называют модель первым полностью электрическим трейлером: она оснащена солнечными панелями и достаточно большой батареей, от которой работает всё установленное оборудование. Кроме того, дом-прицеп способен подзарядить электромобиль. 

Читайте нас в Дзене!
1/14
  • На крыше Volterra размещены солнечные панели на 480 Вт, выполненные по технологии PERC (с дополнительным диэлектрическим слоем, который увеличивает КПД солнечных элементов). В Bowlus говорят, что они на 12 процентов эффективнее и на треть легче обычных панелей. 
  • Энергия накапливается в литий-железо-фосфатной батарее ёмкостью 17 кВт·ч. Зарядка происходит в том числе во время движения, а во время стоянки можно воспользоваться ещё двумя опциональными раскладывающимися панелями. Для зарядки электрокара предусмотрен 20-амперный разъём. По расчётам производителя, трейлер способен восполнить запасы машины примерно на 105 километров пути. 
  • Масса прицепа, в зависимости от наполнения, варьируется в пределах 1500–1800 килограммов. В Bowlus подсчитали, что если использовать для транспортировки Volterra электрокар, то он будет сохранять в среднем 70 процентов от своего запаса хода в стандартных условиях. 
  • Ещё одной особенностью Volterra стало использование спутникового интернета Starlink. По умолчанию в комплектацию трейлера входит всё необходимое для комфортного проживания, включая кухню с холодильником-морозилкой и индукционной плитой, трансформируемые спальные места, сплит-систему и подогрев пола, раздельные туалет и душевую. Стены отделаны натуральным деревом.
  • Стоит Bowlus Volterra от 310 тысяч долларов.

В июне компания Living Vehicle рассказала о своей новой разработке — кемпере с высокой степенью автономности. Он способен сам обеспечивать своих жильцов как электроэнергией, так и питьевой водой. Кроме того, жилой прицеп наделён местом для работы, которое превращает его в удалённый офис.

Хотели бы отправиться путешествовать с таким трейлером?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение