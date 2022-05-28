Фирма Arctic Trucks взялась за переделку китайских пикапов в России

Описанный стандартный пакет стоит около миллиона рублей. Увеличить стоимость можно, заказав расширенную защиту днища, лебёдку, силовые бамперы и другие внедорожные опции. Клиент получает автомобиль с внесёнными в документы изменениями и готовый к постановке на учёт в ГИБДД. Стандартный пикап Great Wall с двухлитровым дизелем мощностью 143 силы и шестиступенчатой «механикой» стоит от 3 миллионов рублей.