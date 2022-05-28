Фирма Arctic Trucks взялась за переделку китайских пикапов в России

Материал по теме
7 очень суровых и готовых ко всему внедорожников с Авто.ру
На дорогах Австралии появится светящаяся разметка
Кирилл Малышев
До сих пор фирма Arctic Trucks предлагала в России свой тюнинг исключительно на базе японских моделей. Ситуация на рынке вынудила пересмотреть подход, и теперь в линейке появился доработанный китайский пикап Great Wall Wingle 7.
Предыдущей новинкой Arctic Trucks в России был внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в рестайлинговом обличье. Он тоже получил 35-дюймовые колёса, изменения во внешности и подвеске.