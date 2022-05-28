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Фирма Arctic Trucks взялась за переделку китайских пикапов в России

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Кирилл Малышев

До сих пор фирма Arctic Trucks предлагала в России свой тюнинг исключительно на базе японских моделей. Ситуация на рынке вынудила пересмотреть подход, и теперь в линейке появился доработанный китайский пикап Great Wall Wingle 7.

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  • Пикапу изменили геометрию крыльев и установили на них массивные расширители арок. Под ними скрываются колёса размерности 315/70 R17 внешним диаметром 35 дюймов. Чтобы изменение шин не привело к некорректным показаниям спидометра, последний перекалибровали.
  • Great Wall Wingle 7 AT35 шире стандартной версии на 230 миллиметров и выше на 80 миллиметров. На внедорожник установлены подножки, подкрылки и брызговики. Проведена тщательная антикоррозийная обработка кузова, штатные амортизаторы заменены.
  • В результате переделок клиренс машины вырос с 212 до 276 миллиметров. Угол въезда увеличился с 29 до 36 градусов, съезда — с 23 до 29. Дополнительное оборудование увеличило массу пикапа на 70 килограммов (паспортная допустимая полная масса не изменилась).
  • Описанный стандартный пакет стоит около миллиона рублей. Увеличить стоимость можно, заказав расширенную защиту днища, лебёдку, силовые бамперы и другие внедорожные опции. Клиент получает автомобиль с внесёнными в документы изменениями и готовый к постановке на учёт в ГИБДД. Стандартный пикап Great Wall с двухлитровым дизелем мощностью 143 силы и шестиступенчатой «механикой» стоит от 3 миллионов рублей.

Предыдущей новинкой Arctic Trucks в России был внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в рестайлинговом обличье. Он тоже получил 35-дюймовые колёса, изменения во внешности и подвеске.

Может китайский пикап быть крутым внедорожником?

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