«Пожарка» из аэропорта с минимальным пробегом продаётся — всего за 500 тысяч рублей

«Пожарка» оснащена дизелем Detroit 8V92 — двухтактным, мощностью 360 л.с., автомати­ческой коробкой Allison и допол­нитель­ной дизельной помпой Lombardini, использу­ющейся для привода допол­нительного оборудо­вания. Пробег у автомо­биля 1986 года выпуска — всего 6200 миль (10 000 километров).

У автомобиля алюминиевый кузов длиной 7,8 метра и полный привод. Клиренс составляет 46 санти­метров. Продавец пишет, что машина может стать отличной много­функци­ональной мастерской на колёсах с доступом в сложные места.

Компания Amertek просущест­вовала в Канаде с 1985 по 1994 год. Её создали под выпуск специали­зиро­ванных грузовиков. Основным для бренда стал заказ на полтысячи пожарных машин для армии США. И судя по всему, пред­лагаемый на продажу автомобиль – из их числа.