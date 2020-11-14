«Пожарка» из аэропорта с минимальным пробегом продаётся — всего за 500 тысяч рублей
Кирилл Малышев
Бывший аэродромный пожарный грузовик Amertek продают в Огайо, США. За выставленную на портале Craiglist машину просят всего 6500 долларов, что эквивалентно 500 тысячам рублей.
«Пожарка» оснащена дизелем Detroit 8V92 — двухтактным, мощностью 360 л.с., автоматической коробкой Allison и дополнительной дизельной помпой Lombardini, использующейся для привода дополнительного оборудования. Пробег у автомобиля 1986 года выпуска — всего 6200 миль (10 000 километров).
У автомобиля алюминиевый кузов длиной 7,8 метра и полный привод. Клиренс составляет 46 сантиметров. Продавец пишет, что машина может стать отличной многофункциональной мастерской на колёсах с доступом в сложные места.
Компания Amertek просуществовала в Канаде с 1985 по 1994 год. Её создали под выпуск специализированных грузовиков. Основным для бренда стал заказ на полтысячи пожарных машин для армии США. И судя по всему, предлагаемый на продажу автомобиль – из их числа.
На другой площадке Bring a Trailer выставили на продажу ещё более экзотическую военную технику — танк M4A1 Grizzly. Боевая машина построена в 1943 году в Канаде. Всё вооружение среднего танка демилитаризовано, так что пальнуть не получится. Но
30-тоннаямашина на полном ходу и прошла ревизию всех систем. Просят за танк 325 000 долларов.