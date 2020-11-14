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«Пожарка» из аэропорта с минимальным пробегом продаётся — всего за 500 тысяч рублей

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Кирилл Малышев

Бывший аэродромный пожарный грузовик Amertek продают в Огайо, США. За выставленную на портале Craiglist машину просят всего 6500 долларов, что экви­валентно 500 тысячам рублей.

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  • «Пожарка» оснащена дизелем Detroit 8V92 — двухтактным, мощностью 360 л.с., автомати­ческой коробкой Allison и допол­нитель­ной дизельной помпой Lombardini, использу­ющейся для привода допол­нительного оборудо­вания. Пробег у автомо­биля 1986 года выпуска — всего 6200 миль (10 000 километров).

  • У автомобиля алюминиевый кузов длиной 7,8 метра и полный привод. Клиренс составляет 46 санти­метров. Продавец пишет, что машина может стать отличной много­функци­ональной мастерской на колёсах с доступом в сложные места.

  • Компания Amertek просущест­вовала в Канаде с 1985 по 1994 год. Её создали под выпуск специали­зиро­ванных грузовиков. Основным для бренда стал заказ на полтысячи пожарных машин для армии США. И судя по всему, пред­лагаемый на продажу автомобиль – из их числа.

  • На другой площадке Bring a Trailer выставили на продажу ещё более экзотическую военную технику — танк M4A1 Grizzly. Боевая машина построена в 1943 году в Канаде. Всё вооруже­ние среднего танка демилитари­зовано, так что пальнуть не получится. Но 30-тонная машина на полном ходу и прошла ревизию всех систем. Просят за танк 325 000 долларов.

Придумали бы, как использовать «пожарку»?

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