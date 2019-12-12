Ford Mustang во время дрифта устроил пожар на зарядной станции Tesla
Николай Андреев
В городе Сисайд, штат Орегон, водитель старого купе Ford Mustang крутил пончики на ночной парковке и дымил покрышками. Двигатель автомобиля не выдержал длительной работы на высоких оборотах и загорелся, а пламя перекинулось на расположенные рядом зарядные терминалы Tesla Supercharger.
Рикки Крисс, сидящий за рулём Мустанга, успел выбраться из машины. Позже, когда огонь усилился, он пытался забрать из автомобиля личные вещи, но его остановили прибывшие полицейские. Пожарным удалось потушить пламя и никто не пострадал, кроме автомобиля и нескольких зарядных станций.
Уровень алкоголя в крови водителя Мустанга вдвое превышал предельно допустимые в штате нормы. В результате Рикки Крисса арестовали за опасное вождение и управление автомобилем в нетрезвом виде.
Несмотря на то, что большая часть зарядных терминалов не пострадала, их всех закрыли на ремонт после инцидента. Сейчас сотрудники Tesla занимаются восстановлением повреждённых огнём станций, и пока неизвестно, выставит ли компания счёт за это владельцу Ford Mustang.