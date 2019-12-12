Ford Mustang во время дрифта устроил пожар на зарядной станции Tesla

Рикки Крисс, сидящий за рулём Мустанга, успел выбраться из машины. Позже, когда огонь усилился, он пытался забрать из автомо­биля личные вещи, но его остановили прибывшие полицей­ские. Пожарным удалось потушить пламя и никто не пострадал, кроме автомо­биля и нескольких зарядных станций.

Уровень алкоголя в крови водителя Мустанга вдвое превышал предельно допустимые в штате нормы. В резуль­тате Рикки Крисса арестовали за опасное вождение и управление автомо­билем в нетрезвом виде.