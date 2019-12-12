Factory Five F9R: суперкар с 9,5-литровым V12

Ford Mustang во время дрифта устроил пожар на зарядной станции Tesla

Новости

Николай Андреев

В городе Сисайд, штат Орегон, водитель старого купе Ford Mustang крутил пончики на ночной парковке и дымил покрышками. Двигатель автомо­биля не выдержал длительной работы на высоких оборотах и загорелся, а пламя пере­кинулось на располо­женные рядом зарядные терминалы Tesla Supercharger.

1/3

  • Рикки Крисс, сидящий за рулём Мустанга, успел выбраться из машины. Позже, когда огонь усилился, он пытался забрать из автомо­биля личные вещи, но его остановили прибывшие полицей­ские. Пожарным удалось потушить пламя и никто не пострадал, кроме автомо­биля и нескольких зарядных станций.

  • Уровень алкоголя в крови водителя Мустанга вдвое превышал предельно допустимые в штате нормы. В резуль­тате Рикки Крисса арестовали за опасное вождение и управление автомо­билем в нетрезвом виде.

  • Несмотря на то, что большая часть зарядных терминалов не пострадала, их всех закрыли на ремонт после инцидента. Сейчас сотрудники Tesla занимаются восстанов­лением повреждённых огнём станций, и пока неизвестно, выставит ли компания счёт за это владельцу Ford Mustang.

Знак судьбы или случайность?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение