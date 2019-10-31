Цепочка странных событий привела к дрифту Toyota GT86 с мотором Ferrari

717-сильный Dodge Challenger восстановили из пепла. В буквальном смысле

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Николай Андреев

Автор канала D.I.Y Gang купил на аукционе сгоревший Dodge Challenger SRT Hellcat. Автомобиль почти полностью уничтожило огнём, когда он стоял в гараже, а потом его ещё задели экскаватором пожарной службы при разборе завалов. Однако это не остановило блогера и он принялся восстанавливать купе.

Парень с помощниками удалил все горелые кузовные панели, отправил остов на восстановление и покраску, а потом вокруг него заново собрал автомобиль из новых и подержанных запчастей, не забыв установить 717-сильный компрессорный 6.2 V8. Весь ремонт занял около девяти месяцев и обошёлся в 35 492 доллара (2,4 миллиона рублей).

After almost 9 months Im happy to say this car is done! well obviously projects like these are never done cause there's always cool stuff to add! Thanks for all the support through this journey! ITS BEEN GREAATTTT! (TONY THE TIGER VOICE) ;) #DIYGANGFAMILY Joeys insta- https://www.instagram.com/velosfire/ ECS performance insta-https://www.instagram.com/ecsperforma... Email Me here: diygangfamily@gmail.com ----------------------------------------------- If you want to send something over to D.I.Y Gang: Po Box 551 Vernon Ct 06066 ----------------------------------------------- If you wanna help out by Becoming a Patron https://www.patreon.com/diygang ----------------------------------------------- Social Media: -Instagram- https://www.instagram.com/d.i.y_gang/ -D.I.Y Gang Official Discord- https://discord.gg/xCUmJhX -Twitter- https://twitter.com/GangDiy

Предполагали, что автомобиль можно восстановить из такого состояния?

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