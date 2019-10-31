717-сильный Dodge Challenger восстановили из пепла. В буквальном смысле

Автор канала D.I.Y Gang купил на аукционе сгоревший Dodge Challenger SRT Hellcat. Автомобиль почти полностью уничтожило огнём, когда он стоял в гараже, а потом его ещё задели экскаватором пожарной службы при разборе завалов. Однако это не остановило блогера и он принялся восстанавливать купе.

Парень с помощниками удалил все горелые кузовные панели, отправил остов на восстановление и покраску, а потом вокруг него заново собрал автомобиль из новых и подержанных запчастей, не забыв установить 717-сильный компрессорный 6.2 V8. Весь ремонт занял около девяти месяцев и обошёлся в 35 492 доллара (2,4 миллиона рублей).