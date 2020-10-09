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Взгляните на реактивный гиперкар Firenze Lanciare — он может летать

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Дмитрий Елизаров

Глава компании Firenze и опытный лётчик Грег Браун рассказал изданию New Atlas о перера­ботанном проекте летающего авто­мобиля Lanciare, создание которого старто­вало в начале прошлого десяти­летия. Семи­метровый гиперкар сможет разгоняться до 800 км/ч и обойдётся в 5–7 миллионов долларов.

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Базируется четырёхместный Lanciare на простран­ственной хром-молиб­деновой раме, разработкой которой занима­ется фирма Armada Engineering — она специали­зируется на постройке внедорожных багги.

По образцу багги планируется выполнить и регулиру­емую подвеску. Её конструкция должна будет смягчать толчок при призем­лении и при этом не препят­ствовать управля­емости гиперкара на асфальте. Пред­полагается, что подвеска позволит изменять величину дорожного просвета Lanciare в широких пределах, не исключено, что он сможет ездить и по бездорожью.

Складные крылья с серво­приводами прячутся в днище гипер­кара, которое выпол­няется из алюминия. Запланиро­ванный размах крыльев — 8,2 метра. Как именно аэро­мобиль будет управ­ляться в полёте, не уточняется: возможно, воздушные кили встроят в стойки огромного антикрыла.

  • Неизвестно также, какой силовой установкой Lanciare будет приводиться в движение на земле, хотя Грег Браун и отметил, что её можно просто позаим­ствовать у топовых версий Tesla. А вот для полёта он преду­смотрел два компактных газо­турбинных двигателя в хвостовой части корпуса. Отдача их не назы­вается, но запланиро­ванная максимальная скорость машины в воздухе составляет около 800 км/ч, а запас хода должен превысить 1300 км.

  • В Firenze оценивают постройку первого прототипа в 20–40 миллионов долларов, при этом продавать уже собранные машины Грег Браун хочет по 5–7 миллионов долларов. Организо­вывать массовое произ­водство не планирует. Выпустив около десятка Lanciare, Браун намерен продать проект какому-нибудь авиа­строитель­ному концерну, который сможет довести его до конвейерной стадии.

  • Одной из последних работо­способных новинок в этой области стал летатель­ный аппарат японской фирмы SkyDrive, продемонстри­рованный в конце лета. Пассажирскую капсулу с восемью винтами, но без колёсного шасси планируется сделать серийной к 2023 году.

Как считаете, взлетит?

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