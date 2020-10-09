Взгляните на реактивный гиперкар Firenze Lanciare — он может летать
Дмитрий Елизаров
Глава компании Firenze и опытный лётчик Грег Браун рассказал изданию New Atlas о переработанном проекте летающего автомобиля Lanciare, создание которого стартовало в начале прошлого десятилетия. Семиметровый гиперкар сможет разгоняться до
Базируется четырёхместный Lanciare на пространственной хром-молибденовой раме, разработкой которой занимается фирма Armada Engineering — она специализируется на постройке внедорожных багги.
По образцу багги планируется выполнить и регулируемую подвеску. Её конструкция должна будет смягчать толчок при приземлении и при этом не препятствовать управляемости гиперкара на асфальте. Предполагается, что подвеска позволит изменять величину дорожного просвета Lanciare в широких пределах, не исключено, что он сможет ездить и по бездорожью.
Складные крылья с сервоприводами прячутся в днище гиперкара, которое выполняется из алюминия. Запланированный размах крыльев — 8,2 метра. Как именно аэромобиль будет управляться в полёте, не уточняется: возможно, воздушные кили встроят в стойки огромного антикрыла.
Неизвестно также, какой силовой установкой Lanciare будет приводиться в движение на земле, хотя Грег Браун и отметил, что её можно просто позаимствовать у топовых версий Tesla. А вот для полёта он предусмотрел два компактных газотурбинных двигателя в хвостовой части корпуса. Отдача их не называется, но запланированная максимальная скорость машины в воздухе составляет около
800 км/ч,а запас хода должен превысить 1300 км.
В Firenze оценивают постройку первого прототипа в 20–40 миллионов долларов, при этом продавать уже собранные машины Грег Браун хочет по 5–7 миллионов долларов. Организовывать массовое производство не планирует. Выпустив около десятка Lanciare, Браун намерен продать проект какому-нибудь авиастроительному концерну, который сможет довести его до конвейерной стадии.
Одной из последних работоспособных новинок в этой области стал летательный аппарат японской фирмы SkyDrive, продемонстрированный в конце лета. Пассажирскую капсулу с восемью винтами, но без колёсного шасси планируется сделать серийной к 2023 году.