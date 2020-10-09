Взгляните на реактивный гиперкар Firenze Lanciare — он может летать

Базируется четырёхместный Lanciare на простран­ственной хром-молиб­деновой раме, разработкой которой занима­ется фирма Armada Engineering — она специали­зируется на постройке внедорожных багги.

По образцу багги планируется выполнить и регулиру­емую подвеску. Её конструкция должна будет смягчать толчок при призем­лении и при этом не препят­ствовать управля­емости гиперкара на асфальте. Пред­полагается, что подвеска позволит изменять величину дорожного просвета Lanciare в широких пределах, не исключено, что он сможет ездить и по бездорожью.

Складные крылья с серво­приводами прячутся в днище гипер­кара, которое выпол­няется из алюминия. Запланиро­ванный размах крыльев — 8,2 метра. Как именно аэро­мобиль будет управ­ляться в полёте, не уточняется: возможно, воздушные кили встроят в стойки огромного антикрыла.