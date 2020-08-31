Владелица сгоревшего электрокара Chevrolet Bolt заставила GM начать расследование
Дмитрий Елизаров
После обращения в прессу жительнице Вирджинии Хаджиме Рохас удалось добиться реакции General Motors на инцидент, связанный с возгоранием её электрокара Chevrolet Bolt. Концерн пообещал разобраться в причинах произошедшего. Об этом сообщает WJLA.
TONIGHT AT 6: A smoldering fire destroyed a Fairfax woman's Chevrolet Bolt.— ABC 7 News - WJLA (@ABC7News) August 27, 2020
Is there a hidden danger in this battery-powered car?
7 On Your Side's @ABC7Horace digs for answers and has a special report tonight at 6, only on @ABC7News. https://t.co/lYQ3d6yuPL pic.twitter.com/piC3tYWdpe
Электромобиль Хаджиме Рохас сгорел дотла ещё 4 июля. Ни сама владелица, ни прибывшие на место пожарные так и не смогли понять, почему загорелся Chevrolet Bolt. Страховая компания признала электрокар не подлежащим восстановлению.
Машина обошлась женщине более чем в 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей), а срок эксплуатации на момент гибели электрокара составлял около полутора лет.
Хаджиме Рохас обратилась в GM с просьбой выяснить, почему произошло возгорание и исключить возможность повторения этой ситуации с другими Chevrolet Bolt. Однако, по её словам, фактически получила отказ: производитель заявил, что уничтоженный электрокар — это проблема её страховой компании.
Автовладелица обратилась в местную прессу, чтобы предупредить о произошедшем других владельцев электромобилей той же модели. О готовности провести расследование концерн GM объявил только после того, как журналисты направили производителю запрос о комментарии ситуации.
История электромобиля привлекла внимание и правительственных органов США: изучением обстоятельств произошедшего занялось Национальное управление безопасности дорожного движения.