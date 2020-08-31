Владелица сгоревшего электрокара Chevrolet Bolt заставила GM начать расследование

Электромобиль Хаджиме Рохас сгорел дотла ещё 4 июля. Ни сама владелица, ни прибывшие на место пожарные так и не смогли понять, почему загорелся Chevrolet Bolt. Страховая компания признала электрокар не подлежащим восстанов­лению.

Машина обошлась женщине более чем в 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей), а срок эксплуатации на момент гибели электро­кара составлял около полутора лет.

Хаджиме Рохас обратилась в GM с просьбой выяснить, почему произошло возгорание и исключить возмож­ность повторения этой ситуации с другими Chevrolet Bolt. Однако, по её словам, фактически получила отказ: производитель заявил, что уничто­женный электрокар — это проблема её страховой компании.

Автовладелица обратилась в местную прессу, чтобы предупредить о произошедшем других владельцев электро­мобилей той же модели. О готов­ности провести расследо­вание концерн GM объявил только после того, как журналисты направили произво­дителю запрос о комментарии ситуации.