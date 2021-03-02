Toyota RAV4 в огне: отзыв грозит почти 2 миллионам кроссоверов
Дмитрий Елизаров
Американское управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о начале расследования случаев самовозгорания кроссоверов Toyota RAV4. Как сообщает Reuters, уже зафиксировано 11 таких инцидентов, и исследователи считают, что к ним приводило короткое замыкание в аккумуляторе.
В качестве основной причины возгораний сейчас рассматривается контакт одной из клемм аккумулятора с фиксирующей батарею рамкой. Как уточняется в официальном заявлении NHTSA, дополнительными факторами можно считать вероятную неправильную установку аккумулятора или наличие в биографии автомобиля случаев ремонта передней части после столкновения, однако их влияние на возгорание пока не определено.
В некоторых случаях возгорание происходило непосредственно во время движения, однако часть зафиксированных инцидентов произошла на автомобилях с отключённым зажиганием.
По оценкам регулятора, возгорание угрожает
1 862 103экземплярам Toyota RAV4, выпущенным в период с 2013 по 2018 год. В Toyota уже заверили, что знают о ситуации и сотрудничают с управлением. Готов ли производитель объявить отзыв всех 1,86 миллиона автомобилей, пока не уточняется.
В конце января в России был объявлен масштабный отзыв по той же причине — из-за угрозы самовозгорания. На сервисные станции отправились более 16 тысяч кроссоверов Haval F7 и F7x, которым требуется замена дефектных топливопроводов.