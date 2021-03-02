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Toyota RAV4 в огне: отзыв грозит почти 2 миллионам кроссоверов

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Дмитрий Елизаров

Американское управление безопасности дорожного движения (NHTSA) объявило о начале расследо­вания случаев само­возгорания кроссоверов Toyota RAV4. Как сообщает Reuters, уже зафикси­ровано 11 таких инцидентов, и исследо­ватели считают, что к ним приводило короткое замыкание в аккумуляторе.

  • В качестве основной причины возгораний сейчас рассматри­вается контакт одной из клемм аккуму­лятора с фиксирующей батарею рамкой. Как уточняется в официальном заявлении NHTSA, дополнитель­ными факторами можно считать вероятную неправильную установку аккуму­лятора или наличие в биографии автомобиля случаев ремонта передней части после столкно­вения, однако их влияние на возгорание пока не определено.

  • В некоторых случаях возгорание происходило непосред­ственно во время движения, однако часть зафиксиро­ванных инцидентов произошла на автомобилях с отключённым зажиганием.

  • По оценкам регулятора, возгорание угрожает 1 862 103 экзем­плярам Toyota RAV4, выпущенным в период с 2013 по 2018 год. В Toyota уже заверили, что знают о ситуации и сотрудничают с управлением. Готов ли произво­дитель объявить отзыв всех 1,86 миллиона автомобилей, пока не уточняется.

  • В конце января в России был объявлен масштабный отзыв по той же причине — из-за угрозы само­возгорания. На сервисные станции отправились более 16 тысяч кроссоверов Haval F7 и F7x, которым требуется замена дефектных топливопроводов.

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