Toyota RAV4 в огне: отзыв грозит почти 2 миллионам кроссоверов

В качестве основной причины возгораний сейчас рассматри­вается контакт одной из клемм аккуму­лятора с фиксирующей батарею рамкой. Как уточняется в официальном заявлении NHTSA, дополнитель­ными факторами можно считать вероятную неправильную установку аккуму­лятора или наличие в биографии автомобиля случаев ремонта передней части после столкно­вения, однако их влияние на возгорание пока не определено.

В некоторых случаях возгорание происходило непосред­ственно во время движения, однако часть зафиксиро­ванных инцидентов произошла на автомобилях с отключённым зажиганием.

По оценкам регулятора, возгорание угрожает 1 862 103 экзем­плярам Toyota RAV4, выпущенным в период с 2013 по 2018 год. В Toyota уже заверили, что знают о ситуации и сотрудничают с управлением. Готов ли произво­дитель объявить отзыв всех 1,86 миллиона автомобилей, пока не уточняется.