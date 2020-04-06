В аэропорту США сгорели 3500 прокатных машин

Первоначально площадь возгорания составила шесть гектаров. Когда прибыли первые пожарные расчёты, уже сгорели 20 авто­мобилей. Огонь продолжил стреми­тельно распро­страняться по стоящим вплотную машинам, и его туше­нием занимались пожарные службы трёх округов и авиация, совершив­шая около 80 вылетов.

В итоге пожар удалось ликвидировать лишь через 18 часов. Остав­шиеся невредимыми авто­мобили эвакуиро­вали на другие стоянки. Сколько машин не пострадало, не уточняется.