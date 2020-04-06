В аэропорту США сгорели 3500 прокатных машин
Николай Андреев
Пожар рядом с международным аэропортом Форт-Майерс в штате Флорида, США, уничтожил более 3500 автомобилей, принадлежащих прокатным компаниям. Как сообщает CNN, люди в инциденте не пострадали.
Первоначально площадь возгорания составила шесть гектаров. Когда прибыли первые пожарные расчёты, уже сгорели 20 автомобилей. Огонь продолжил стремительно распространяться по стоящим вплотную машинам, и его тушением занимались пожарные службы трёх округов и авиация, совершившая около 80 вылетов.
В итоге пожар удалось ликвидировать лишь через 18 часов. Оставшиеся невредимыми автомобили эвакуировали на другие стоянки. Сколько машин не пострадало, не уточняется.
По одной из версий, пожар мог возникнуть по вине автомобилей с горячим выхлопом, которые парковали на траве, высохшей из-за жаркой погоды в регионе.