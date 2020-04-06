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В аэропорту США сгорели 3500 прокатных машин

Новости

Николай Андреев

Пожар рядом с международным аэропортом Форт-Майерс в штате Флорида, США, уничтожил более 3500 автомо­билей, принадлежащих прокатным компаниям. Как сообщает CNN, люди в инциденте не пострадали.

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  • Первоначально площадь возгорания составила шесть гектаров. Когда прибыли первые пожарные расчёты, уже сгорели 20 авто­мобилей. Огонь продолжил стреми­тельно распро­страняться по стоящим вплотную машинам, и его туше­нием занимались пожарные службы трёх округов и авиация, совершив­шая около 80 вылетов.

  • В итоге пожар удалось ликвидировать лишь через 18 часов. Остав­шиеся невредимыми авто­мобили эвакуиро­вали на другие стоянки. Сколько машин не пострадало, не уточняется.

  • По одной из версий, пожар мог возникнуть по вине авто­мобилей с горячим выхлопом, которые парковали на траве, высохшей из-за жаркой погоды в регионе.

More than 3,500 rental cars at the rental car overflow area of the airport were destroyed.

Паркуетесь на траве?

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