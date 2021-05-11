С пылу с жару: пять суперкаров, которые уничтожило пламя

Новость о Ferrari, сгоревшей в Японии, ещё не опустилась с поверх­ности новостных лент. В субботу, восьмого мая, в префектуре Канагава был уничтожен культовый F40 стоимостью полтора миллиона долларов (свыше 110 млн ₽). Пламя вспыхнуло и начало «пожирать» машину настолько быстро, что спасатели оказались беспомощны: прибыв на место, они принялись тушить уже безжизненный остов автомобиля.

Со слов очевидцев, пожар возник на ходу. Ехавшая в Ferrari пожилая пара заметила дым и, остано­вившись, вызвала подмогу. О том, что именно привело к инциденту, пока не сообщается. Предполо­жительно, «виновником» мог стать ослабший бензо­провод. Негерметич­ности в топливной системе вполне достаточно, чтобы бензин попал на раскалённые детали мотора и превратил машину в огненный клубок. Примерно то же самое в 2020 году произошло на одной из улиц Монако: внезапное пламя в моторном отсеке, тщетные усилия спасателей и полностью уничтоженный F40.