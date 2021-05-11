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С пылу с жару: пять суперкаров, которые уничтожило пламя

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Константин Новацкий

В мае полыхают не только мангалы и сухая трава. Буквально за пару недель мир лишился охапки дорогущих спорткаров, а самая значительная авто­мобиль­ная утрата оцени­вается в полтора миллиона долларов. Причины у каждой из досадных трагедий свои: короткое замыкание, форс-мажор, поджог или врождённая склон­ность к воспламе­нению. Словом, неприят­ности случаются — и вот пять самых свежих тому подтверждений.

#1. Ferrari F40

Новость о Ferrari, сгоревшей в Японии, ещё не опустилась с поверх­ности новостных лент. В субботу, восьмого мая, в префектуре Канагава был уничтожен культовый F40 стоимостью полтора миллиона долларов (свыше 110 млн ₽). Пламя вспыхнуло и начало «пожирать» машину настолько быстро, что спасатели оказались беспомощны: прибыв на место, они принялись тушить уже безжизненный остов автомобиля.

Со слов очевидцев, пожар возник на ходу. Ехавшая в Ferrari пожилая пара заметила дым и, остано­вившись, вызвала подмогу. О том, что именно привело к инциденту, пока не сообщается. Предполо­жительно, «виновником» мог стать ослабший бензо­провод. Негерметич­ности в топливной системе вполне достаточно, чтобы бензин попал на раскалённые детали мотора и превратил машину в огненный клубок. Примерно то же самое в 2020 году произошло на одной из улиц Монако: внезапное пламя в моторном отсеке, тщетные усилия спасателей и полностью уничтоженный F40.

#2. McLaren 765LT

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Не меньшей досадой для любителей суперкаров стала потеря одного из 765 суперкаров McLaren ограни­ченной серии LongTail. Впрочем, для владельца, отдавшего за 765-сильное купе свыше полу­миллиона долларов (или 42 млн ₽), расста­вание с машиной вышло по-особен­ному ярким: McLaren сгорел прямо на запра­вочной станции, не проехав и ста миль с момента покупки!

По одной из наиболее вероятных версий, к пожару привёл не кон­структивный «баг» в машине, а искра, вызванная статическим электри­чеством. Вспыхнув­ший огонь «обработал» суперкар так основа­тельно, что, несмотря на усилия нескольких пожарных бригад, восстанав­ливать оказалось нечего. От четырёх­литро­вого купе, способного ускоряться до «сотни» за 2,8 секунды, остались лишь фрагменты. Саму АЗС при этом удалось спасти.

#3. Lamborghini Urus

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Ехал-ехал и сгорел — примерно так можно описать свежий инцидент в Тайване. Белым днём посреди шоссе заполыхал почти новенький итальянский кроссовер. По словам 29-летнего владельца, спешно покинув­шего салон машины, Урус был приобретён всего восемь месяцев назад. Да и сам пожар стал полнейшей неожидан­ностью: пламя занялось не под капотом, а в задней части, в районе заливной горловины и топливного бака.

Вначале огонь попытались сбить огнетушите­лями, а позже подоспели пожарные. Однако Lamborghini был полностью уничтожен. Примеча­тельно, что, со слов экспертов, кроссовер погубило короткое замыкание: на ходу где-то в правой части началось искрение, из-за которого загорелся бензин.

О том, что Урусы «способны возгораться», говорили и в России — в декабре прошлого года была развёр­нута отзывная кампания, куда попали 270 итальян­ских кроссоверов. Правда, пожаро­опасной была названа вовсе не электро­проводка, а подкапотная муфта топливо­провода. Ослабев, она могла спрово­цировать утечку бензина — а дальше примерно как в Тайване. К счастью, только в теории.

#4. Lamborghini Urus

Ещё один Urus, ещё один пожар — но в данном случае виновником инцидента в Малайзии стал сам владелец. Чудом отделав­шись небольшими поврежде­ниями, он умудрился спрово­цировать почти киношную аварию.

О причинах и деталях самого происшествия известно немного. Судя по всему, неприятности начались с опасной езды по мокрой дороге. Не совладав с машиной во время аква­планиро­вания, водитель врезался в отбойник, после чего Lamborghini отбросило и пере­вернуло на крышу. От контакта разлив­шегося топлива с горячими элементами возник пожар, который лишь добавил спецэффектов.

И хотя в данном случае пламя оказалось меньшей из проблем, восстановить повреждённый вседорожник будет проблематично. В Малайзии новый Urus сегодня оцени­вается примерно в миллион местных ринггитов, что экви­валентно 18 миллионам рублей.

#5. Lamborghini Murcielago

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А эти кадры — из города Спрингфилд в американском штате Миссури, где в начале мая сгорело супер­купе Lamborghini. Деталей инцидента поначалу не находи­лось, и расследо­ванием занялись местное полицей­ское управление и пожарная служба. Всё, что было известно в первые пару дней: спорткар Murcielago был припаркован на одной из централь­ных улиц города. Если визуально оценивать повреж­дения, можно заметить, что сильнее всего пострадала задняя часть, где находился 6,2-литровый V12. Более того, характерное антикрыло и дизайн заднего бампера говорят о том, что жертвой стала дора­ботанная версия LP 670-4 SuperVeloce — в её моторном отсеке стоял форсиро­ванный до 670 «лошадей» мотор, а максимальная скорость состав­ляла 342 км/ч. При этом спереди можно заметить неориги­нальный бампер — такого у заводских Murcielago SV не было.

Вскоре обнаружились детали поджога. По информации с уличных камер, Ламбор­гини пал от рук вандалов. И человеку, который решился спалить суперкар, тоже досталось: огненный хлопок оказался настолько сильным, что чуть не пере­кинулся на самого злоумыш­ленника. Теперь, как шутят в Сети, полиция Спрингфилда ищет человека без бровей.

А вы знаете, как пользоваться огнетушителем?

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