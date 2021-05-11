С пылу с жару: пять суперкаров, которые уничтожило пламя
Константин Новацкий
В мае полыхают не только мангалы и сухая трава. Буквально за пару недель мир лишился охапки дорогущих спорткаров, а самая значительная автомобильная утрата оценивается в полтора миллиона долларов. Причины у каждой из досадных трагедий свои: короткое замыкание, форс-мажор, поджог или врождённая склонность к воспламенению. Словом, неприятности случаются — и вот пять самых свежих тому подтверждений.
#1. Ferrari F40
Новость о Ferrari, сгоревшей в Японии, ещё не опустилась с поверхности новостных лент. В субботу, восьмого мая, в префектуре Канагава был уничтожен культовый F40 стоимостью полтора миллиона долларов (свыше 110 млн ₽). Пламя вспыхнуло и начало «пожирать» машину настолько быстро, что спасатели оказались беспомощны: прибыв на место, они принялись тушить уже безжизненный остов автомобиля.
Со слов очевидцев, пожар возник на ходу. Ехавшая в Ferrari пожилая пара заметила дым и, остановившись, вызвала подмогу. О том, что именно привело к инциденту, пока не сообщается. Предположительно, «виновником» мог стать ослабший бензопровод. Негерметичности в топливной системе вполне достаточно, чтобы бензин попал на раскалённые детали мотора и превратил машину в огненный клубок. Примерно то же самое в 2020 году произошло на одной из улиц Монако: внезапное пламя в моторном отсеке, тщетные усилия спасателей и полностью уничтоженный F40.
#2. McLaren 765LT
Не меньшей досадой для любителей суперкаров стала потеря одного из 765 суперкаров McLaren ограниченной серии LongTail. Впрочем, для владельца, отдавшего за 765-сильное купе свыше полумиллиона долларов (или 42 млн ₽), расставание с машиной вышло по-особенному ярким: McLaren сгорел прямо на заправочной станции, не проехав и ста миль с момента покупки!
По одной из наиболее вероятных версий, к пожару привёл не конструктивный «баг» в машине, а искра, вызванная статическим электричеством. Вспыхнувший огонь «обработал» суперкар так основательно, что, несмотря на усилия нескольких пожарных бригад, восстанавливать оказалось нечего. От четырёхлитрового купе, способного ускоряться до «сотни» за 2,8 секунды, остались лишь фрагменты. Саму АЗС при этом удалось спасти.
#3. Lamborghini Urus
Ехал-ехал и сгорел — примерно так можно описать свежий инцидент в Тайване. Белым днём посреди шоссе заполыхал почти новенький итальянский кроссовер. По словам 29-летнего владельца, спешно покинувшего салон машины, Урус был приобретён всего восемь месяцев назад. Да и сам пожар стал полнейшей неожиданностью: пламя занялось не под капотом, а в задней части, в районе заливной горловины и топливного бака.
Вначале огонь попытались сбить огнетушителями, а позже подоспели пожарные. Однако Lamborghini был полностью уничтожен. Примечательно, что, со слов экспертов, кроссовер погубило короткое замыкание: на ходу где-то в правой части началось искрение, из-за которого загорелся бензин.
О том, что Урусы «способны возгораться», говорили и в России — в декабре прошлого года была развёрнута отзывная кампания, куда попали 270 итальянских кроссоверов. Правда, пожароопасной была названа вовсе не электропроводка, а подкапотная муфта топливопровода. Ослабев, она могла спровоцировать утечку бензина — а дальше примерно как в Тайване. К счастью, только в теории.
#4. Lamborghini Urus
Ещё один Urus, ещё один пожар — но в данном случае виновником инцидента в Малайзии стал сам владелец. Чудом отделавшись небольшими повреждениями, он умудрился спровоцировать почти киношную аварию.
О причинах и деталях самого происшествия известно немного. Судя по всему, неприятности начались с опасной езды по мокрой дороге. Не совладав с машиной во время аквапланирования, водитель врезался в отбойник, после чего Lamborghini отбросило и перевернуло на крышу. От контакта разлившегося топлива с горячими элементами возник пожар, который лишь добавил спецэффектов.
И хотя в данном случае пламя оказалось меньшей из проблем, восстановить повреждённый вседорожник будет проблематично. В Малайзии новый Urus сегодня оценивается примерно в миллион местных ринггитов, что эквивалентно 18 миллионам рублей.
#5. Lamborghini Murcielago
А эти кадры — из города Спрингфилд в американском штате Миссури, где в начале мая сгорело суперкупе Lamborghini. Деталей инцидента поначалу не находилось, и расследованием занялись местное полицейское управление и пожарная служба. Всё, что было известно в первые пару дней: спорткар Murcielago был припаркован на одной из центральных улиц города. Если визуально оценивать повреждения, можно заметить, что сильнее всего пострадала задняя часть, где находился 6,2-литровый V12. Более того, характерное антикрыло и дизайн заднего бампера говорят о том, что жертвой стала доработанная версия LP
Вскоре обнаружились детали поджога. По информации с уличных камер, Ламборгини пал от рук вандалов. И человеку, который решился спалить суперкар, тоже досталось: огненный хлопок оказался настолько сильным, что чуть не перекинулся на самого злоумышленника. Теперь, как шутят в Сети, полиция Спрингфилда ищет человека без бровей.