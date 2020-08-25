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Протестующие Висконсина сожгли дилерский склад c сотней премиальных машин

Новости

Дмитрий Елизаров

В ходе очередной волны протеста загорелся дилерский центр по продаже подер­жанных автомо­билей в американском штате Висконсин, сообщает WISN. В огне уничтожены около ста машин, включая премиальные Mercedes-Benz, BMW и Range Rover. Точная сумма ущерба устанав­ливается.

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  • Причина возгорания пока не называется, однако на опублико­ванных в соцсетях роликах, снятых очевидцами, видно, как в салоне одного из авто­мобилей на дилерской стоянке загорается фальш­фейер. После следует взрыв, огонь перекиды­вается на рядом стоящие машины, и звучит ещё несколько хлопков. Возгорание началось одно­временно в нескольких точках стоянки.

  • Уничтожено около сотни автомобилей из находив­шихся на парковке 130-ти. Большин­ство из них были оценены в суммы менее 10 тысяч долларов.

  • Новая волна беспорядков в Висконсине вспыхнула после того, как в инциденте с полицей­скими пострадал некий Джейкоб Блейк: при его задер­жании было применено огне­стрельное оружие. Сейчас Блейк находится в тяжёлом состоянии, а в городе Кеноша, где произошёл инцидент, введён комен­дантский час.

Жалко сгоревшие машины?

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