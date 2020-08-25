Протестующие Висконсина сожгли дилерский склад c сотней премиальных машин

Причина возгорания пока не называется, однако на опублико­ванных в соцсетях роликах, снятых очевидцами, видно, как в салоне одного из авто­мобилей на дилерской стоянке загорается фальш­фейер. После следует взрыв, огонь перекиды­вается на рядом стоящие машины, и звучит ещё несколько хлопков. Возгорание началось одно­временно в нескольких точках стоянки.