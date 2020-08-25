Протестующие Висконсина сожгли дилерский склад c сотней премиальных машин
Дмитрий Елизаров
В ходе очередной волны протеста загорелся дилерский центр по продаже подержанных автомобилей в американском штате Висконсин, сообщает WISN. В огне уничтожены около ста машин, включая премиальные Mercedes-Benz, BMW и Range Rover. Точная сумма ущерба устанавливается.
Причина возгорания пока не называется, однако на опубликованных в соцсетях роликах, снятых очевидцами, видно, как в салоне одного из автомобилей на дилерской стоянке загорается фальшфейер. После следует взрыв, огонь перекидывается на рядом стоящие машины, и звучит ещё несколько хлопков. Возгорание началось одновременно в нескольких точках стоянки.
Уничтожено около сотни автомобилей из находившихся на парковке
130-ти.Большинство из них были оценены в суммы менее 10 тысяч долларов.
Новая волна беспорядков в Висконсине вспыхнула после того, как в инциденте с полицейскими пострадал некий Джейкоб Блейк: при его задержании было применено огнестрельное оружие. Сейчас Блейк находится в тяжёлом состоянии, а в городе Кеноша, где произошёл инцидент, введён комендантский час.