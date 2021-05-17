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Финн устал от работы чиновником и открыл на родине прокат советских «Жигулей»

Новости

Кирилл Малышев

Удивительную историю стартапа финна Ханну Лаурикайнена публикует портал yle.fi. Он оставил хорошо оплачи­ваемую работу чиновником в Брюсселе, вернулся на родину, собрал коллекцию старых моделей Lada и теперь сдаёт их в аренду. У клиентов есть выбор из восьми машин.

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  • В течение шести лет Лаурикайнен жил в Брюсселе. Он занимал хорошую долж­ность в министер­стве транспорта и связи. Но работа его не радовала. Затем друг на друга наложились пандемия и непрод­лённый на очередной срок контракт. И финн решил, что пора что-то изменить в своей жизни.

  • По Финляндии и странам Балтии он нашёл десяток «Жигулей» и «Нив» в хорошем состоянии. Затем зареги­стрировал фирму Siperian Hummeri Oy («Сибирский лобстер»). Тут есть игра слов: Hummeri в Финляндии зовут и внедорожник Hummer, а наша «Нива», говорит Лаурикайнен, — Хаммер в советском варианте. И теперь восемь из десяти авто­мобилей сдаются напрокат всем желающим.

  • Гараж расположен в городе Вантаа. В парке, в частности, есть чёрная и красная «шестёрки», несколько «копеек», как минимум одна — белая — «Нива». Клиентов за первые полтора месяца работы было немного, говорит начинающий пред­прини­матель, зато все запомнились. Так, один бизнесмен взял ВАЗ-2106, чтобы съездить на пере­говоры, вместо собственного Мерседеса. В планах предлагать пакет «тестинг», давая возмож­ность проверить в деле несколько моделей подряд.

  • Ханну отмечает, что ценит в Ладах простоту. Все авто­мобили из своего парка он может починить само­стоятельно. Клиентами он видит людей носталь­гирующих (в 1970–1980-е годы Лады в Финляндии были очень популярны) или ищущих новых ощущений. Денег пока бизнес не приносит, зато даёт главное — большое удовлетворение.

  • В прошлом году чешская прокатная компания Hotelnakolech начала предлагать для аренды ВАЗ-21011. 40-минутная поездка на советском седане обойдётся в 1799 крон (6,3 тысячи рублей) для пассажиров и в 1999 крон (7 тысяч рублей) для водителя. В Hotelnakolech советский седан называют «Жигулик». Автомобиль выпущен в 1976 году. Он исправен и находится в полностью оригиналь­ном состоянии.

Как вам такая форма ностальгии?

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