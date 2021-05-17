Финн устал от работы чиновником и открыл на родине прокат советских «Жигулей»

В течение шести лет Лаурикайнен жил в Брюсселе. Он занимал хорошую долж­ность в министер­стве транспорта и связи. Но работа его не радовала. Затем друг на друга наложились пандемия и непрод­лённый на очередной срок контракт. И финн решил, что пора что-то изменить в своей жизни.

По Финляндии и странам Балтии он нашёл десяток «Жигулей» и «Нив» в хорошем состоянии. Затем зареги­стрировал фирму Siperian Hummeri Oy («Сибирский лобстер»). Тут есть игра слов: Hummeri в Финляндии зовут и внедорожник Hummer, а наша «Нива», говорит Лаурикайнен, — Хаммер в советском варианте. И теперь восемь из десяти авто­мобилей сдаются напрокат всем желающим.

Гараж расположен в городе Вантаа. В парке, в частности, есть чёрная и красная «шестёрки», несколько «копеек», как минимум одна — белая — «Нива». Клиентов за первые полтора месяца работы было немного, говорит начинающий пред­прини­матель, зато все запомнились. Так, один бизнесмен взял ВАЗ-2106, чтобы съездить на пере­говоры, вместо собственного Мерседеса. В планах предлагать пакет «тестинг», давая возмож­ность проверить в деле несколько моделей подряд.

Ханну отмечает, что ценит в Ладах простоту. Все авто­мобили из своего парка он может починить само­стоятельно. Клиентами он видит людей носталь­гирующих (в 1970– 1980-е годы Лады в Финляндии были очень популярны) или ищущих новых ощущений. Денег пока бизнес не приносит, зато даёт главное — большое удовлетворение.